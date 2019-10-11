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Добавляя во Впечатление удобства для людей с особыми потребностями, вы следуете принципу Airbnb «Весь мир — ваш дом». Вместе с партнерскими НКО мы собрали советы, которые помогут вам обновить настройки Впечатления. Гости не сразу увидят изменения, но в будущем появится функция поиска по удобствам, которая облегчит поиск Впечатления с нужными характеристиками.
Удобства для людей с особыми потребностями делятся на 3 группы: окружающие условия, средства общения и прочие возможности. Добавляя новый пункт, нужно объяснить, как он относится к вашему Впечатлению.
Окружающие условия
Эта группа включает удобства в месте, где проводится Впечатление.
- Туалет, доступный для всех.
Укажите, что на пути к туалету нет ступенек, а внутри достаточно пространства для маневров кресла-коляски. Подчеркните, есть ли поручни и шнур для подачи сигнала о помощи, изолированы ли трубы с горячей водой, чтобы предотвратить ожоги.
- Парковка для людей с ограниченными возможностями.
Расскажите, сколько парковочных мест шириной как минимум 2,5 м и как далеко от них до пункта встречи. Если Впечатление включает проезд на транспорте, уточните, имеют ли автомобили необходимые удобства.
- Ровная поверхность.
Оцените места проведения Впечатления и пути к ним. Чтобы добавить этот пункт, дверные проемы и коридоры должны быть не менее 82 см в ширину, а поверхность — твердой и нескользкой, с нулевым или минимальным уклоном.
- Без ступенек.
Сообщите, если в местах проведения Впечатления есть лестницы или бордюры, ограничения по размеру и весу в лифтах. Попросите гостей заранее прислать вам информацию об особых потребностях.
- Широкий вход.
Добавьте этот пункт, если ширина дверных проемов и коридоров не менее 82 см для свободного проезда кресла-коляски.
Средства общения
Этот раздел включает возможности для коммуникации с гостями на Впечатлении.
- Вспомогательные технологии.
Дайте знать, если пользуетесь специальными средствами или звуковыми системами для гостей с полной или частичной потерей слуха.
- Информация подается устно или в аудиозаписи.
Сообщите, что для слепых или слабовидящих гостей материал предоставляется устно, в аудиозаписи или через шрифт Брайля.
- Для людей с полной или частичной потерей слуха.
Укажите дополнительно, как еще можете облегчить общение для глухих и слабослышащих гостей, например: громко и четко говорить, убрать посторонние звуки, обеспечить хорошее освещение для чтения по губам.
- Язык жестов.
Добавьте информацию о языке жестов (какой именно: американский, британский и т. п.) и уровень владения.
- Визуальная информация.
Напишите ли вы информацию крупным шрифтом или Брайлем? Так гости заранее узнают, что произойдет на Впечатлении.
Прочие возможности
На Впечатлении можно задействовать и другие удобства для людей с особыми потребностями.
- Адаптивное оборудование.
Укажите, если предоставляете дополнительное оборудование: кресла-коляски для игры в теннис, подъемники и др.
- Время отдыха.
Запланируйте несколько перерывов так, чтобы гости с особыми потребностями могли посидеть и восстановить силы.
- Личный зрячий гид.
Объясните, как запросить сопровождающего для одного человека или группы гостей с полной или частичной потерей зрения.
- Без долгого ожидания в очередях.
Дайте знать, если на Впечатлении нужно немного постоять в очереди. По возможности придерживайтесь плана, чтобы гости, привыкшие к порядку, не беспокоились.
- Тихое место для отдыха.
Некоторым гостям необходимо побыть в тихом месте без яркого света, где можно восстановить силы после непривычной активности. Укажите, на каких этапах Впечатления оно доступно.
- Холодильник.
Сообщите, есть ли рядом холодильник. Такая информация понадобится гостям, которым нужно хранить специальное питание или медикаменты.
Гости сформируют ожидания и почувствуют вашу заботу, если вы укажете удобства для людей с особыми потребностями, готовы подстраиваться и отвечать на вопросы.