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Добавляя во Впечатление удобства для людей с особыми потребностями, вы следуете принципу Airbnb «Весь мир — ваш дом». Вместе с партнерскими НКО мы собрали советы, которые помогут вам обновить настройки Впечатления. Гости не сразу увидят изменения, но в будущем появится функция поиска по удобствам, которая облегчит поиск Впечатления с нужными характеристиками.

Удобства для людей с особыми потребностями делятся на 3 группы: окружающие условия, средства общения и прочие возможности. Добавляя новый пункт, нужно объяснить, как он относится к вашему Впечатлению.

Окружающие условия

Эта группа включает удобства в месте, где проводится Впечатление.

Туалет, доступный для всех.

Укажите, что на пути к туалету нет ступенек, а внутри достаточно пространства для маневров кресла-коляски. Подчеркните, есть ли поручни и шнур для подачи сигнала о помощи, изолированы ли трубы с горячей водой, чтобы предотвратить ожоги.

Укажите, что на пути к туалету нет ступенек, а внутри достаточно пространства для маневров кресла-коляски. Подчеркните, есть ли поручни и шнур для подачи сигнала о помощи, изолированы ли трубы с горячей водой, чтобы предотвратить ожоги. Парковка для людей с ограниченными возможностями.

Расскажите, сколько парковочных мест шириной как минимум 2,5 м и как далеко от них до пункта встречи. Если Впечатление включает проезд на транспорте, уточните, имеют ли автомобили необходимые удобства.

Ровная поверхность.

Оцените места проведения Впечатления и пути к ним. Чтобы добавить этот пункт, дверные проемы и коридоры должны быть не менее 82 см в ширину, а поверхность — твердой и нескользкой, с нулевым или минимальным уклоном.

Оцените места проведения Впечатления и пути к ним. Чтобы добавить этот пункт, дверные проемы и коридоры должны быть не менее 82 см в ширину, а поверхность — твердой и нескользкой, с нулевым или минимальным уклоном. Без ступенек.

Сообщите, если в местах проведения Впечатления есть лестницы или бордюры, ограничения по размеру и весу в лифтах. Попросите гостей заранее прислать вам информацию об особых потребностях.

Сообщите, если в местах проведения Впечатления есть лестницы или бордюры, ограничения по размеру и весу в лифтах. Попросите гостей заранее прислать вам информацию об особых потребностях. Широкий вход.

Добавьте этот пункт, если ширина дверных проемов и коридоров не менее 82 см для свободного проезда кресла-коляски.

Средства общения

Этот раздел включает возможности для коммуникации с гостями на Впечатлении.

Вспомогательные технологии.

Дайте знать, если пользуетесь специальными средствами или звуковыми системами для гостей с полной или частичной потерей слуха.

Дайте знать, если пользуетесь специальными средствами или звуковыми системами для гостей с полной или частичной потерей слуха. Информация подается устно или в аудиозаписи.

Сообщите, что для слепых или слабовидящих гостей материал предоставляется устно, в аудиозаписи или через шрифт Брайля.

Сообщите, что для слепых или слабовидящих гостей материал предоставляется устно, в аудиозаписи или через шрифт Брайля. Для людей с полной или частичной потерей слуха.

Укажите дополнительно, как еще можете облегчить общение для глухих и слабослышащих гостей, например: громко и четко говорить, убрать посторонние звуки, обеспечить хорошее освещение для чтения по губам.

Укажите дополнительно, как еще можете облегчить общение Язык жестов.

Добавьте информацию о языке жестов (какой именно: американский, британский и т. п.) и уровень владения.

Добавьте информацию о языке жестов (какой именно: американский, британский и т. п.) и уровень владения. Визуальная информация.

Напишите ли вы информацию крупным шрифтом или Брайлем? Так гости заранее узнают, что произойдет на Впечатлении.

Прочие возможности

На Впечатлении можно задействовать и другие удобства для людей с особыми потребностями.

Адаптивное оборудование.

Укажите, если предоставляете дополнительное оборудование: кресла-коляски для игры в теннис, подъемники и др.

Укажите, если предоставляете дополнительное оборудование: кресла-коляски для игры в теннис, подъемники и др. Время отдыха.

Запланируйте несколько перерывов так, чтобы гости с особыми потребностями могли посидеть и восстановить силы.

Запланируйте несколько перерывов так, чтобы гости с особыми потребностями могли посидеть и восстановить силы. Личный зрячий гид.

Объясните, как запросить сопровождающего для одного человека или группы гостей с полной или частичной потерей зрения.

Объясните, как запросить сопровождающего для одного человека или группы гостей с полной или частичной потерей зрения. Без долгого ожидания в очередях.

Дайте знать, если на Впечатлении нужно немного постоять в очереди. По возможности придерживайтесь плана, чтобы гости, привыкшие к порядку, не беспокоились.

Дайте знать, если на Впечатлении нужно немного постоять в очереди. По возможности придерживайтесь плана, чтобы гости, привыкшие к порядку, не беспокоились. Тихое место для отдыха.

Некоторым гостям необходимо побыть в тихом месте без яркого света, где можно восстановить силы после непривычной активности. Укажите, на каких этапах Впечатления оно доступно.

Некоторым гостям необходимо побыть в тихом месте без яркого света, где можно восстановить силы после непривычной активности. Укажите, на каких этапах Впечатления оно доступно. Холодильник.

Сообщите, есть ли рядом холодильник. Такая информация понадобится гостям, которым нужно хранить специальное питание или медикаменты.

Гости сформируют ожидания и почувствуют вашу заботу, если вы укажете удобства для людей с особыми потребностями, готовы подстраиваться и отвечать на вопросы.