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为了共同构建一个「家在四方」的社区，您现在可以添加体验的无障碍设施信息了。以下是我们与非营利合作伙伴共同制定的一些小贴士，用以帮助您开始更新体验设置。虽然参与者最初看不到这些更新，但将来他们能够搜索这些设施，以此了解您的体验是否适合他们。

无障碍设施分为三类：环境设施、沟通设施和其他设施。您需要对所选的设施添加描述，说明这些设施如何运用于您的某项具体体验。

环境设施

这类设施与开展体验的地点相关。

无障碍卫生间

提供卫生间是否有无台阶出入通道以及是否有足够空间供轮椅回转的信息。重点说明所有其他设施，如厕所是否安装有扶手、紧急拉绳，水槽管是否被覆盖以防烫伤。

提供卫生间是否有无台阶出入通道以及是否有足够空间供轮椅回转的信息。重点说明所有其他设施，如厕所是否安装有扶手、紧急拉绳，水槽管是否被覆盖以防烫伤。 残疾人专用停车位

说明残疾人专用停车位（至少8英尺/2.5米宽）的数量，以及停车位距离体验集合处有多远。如果有接驳车或公共交通工具，告知参与者能否乘坐这些车辆。

主要为水平或平整地面

评估体验开展场所的设施和路径。要添加此类设施，门廊和走廊应至少宽82厘米，且表面坚固防滑，没有台阶，坡度很小或无坡度。

评估体验开展场所的设施和路径。要添加此类设施，门廊和走廊应至少宽82厘米，且表面坚固防滑，没有台阶，坡度很小或无坡度。 无楼梯或台阶

如果您的体验涉及多个地点，则要考虑到沿途的台阶，并提供这些台阶的相关信息。如果您需要提前获知参与者的需求，或者电梯有尺寸或载重限制，请告知参与者。

如果您的体验涉及多个地点，则要考虑到沿途的台阶，并提供这些台阶的相关信息。如果您需要提前获知参与者的需求，或者电梯有尺寸或载重限制，请告知参与者。 入口宽敞

如果入口和走廊无台阶，且至少宽82厘米，能让轮椅通过，则可以添加此项设施。

沟通设施

以下描述了您可以在体验过程中提供的沟通选项。

辅助科技

让参与者了解您可以使用的科技类型，例如针对失聪或听障参与者的助听或音响系统。

让参与者了解您可以使用的科技类型，例如针对失聪或听障参与者的助听或音响系统。 语音或口头信息

对于盲人或弱视参与者，告知他们是否会有口头沟通、盲文或音频资料。

对于盲人或弱视参与者，告知他们是否会有口头沟通、盲文或音频资料。 考虑听障人士的需求

突出显示能帮助您与失聪或听障参与者沟通的设施或沟通方式 （例如，发言清晰、尽量减少背景噪音、利于读取唇语的良好采光）。

突出显示能帮助您与失聪或听障参与者沟通的设施或沟通方式 手语

如果可以为参与者配上基本或流利的手语，请注明流利程度和具体哪种手言（美国手语、英国手语等）。

如果可以为参与者配上基本或流利的手语，请注明流利程度和具体哪种手言（美国手语、英国手语等）。 明显标识

书面信息是否会以大号字体或盲文方式提供？提前提供易于阅读且清晰的信息，有助于参与者了解体验内容。

其他设施

以下是可能与您的体验相关的其他无障碍设施。

适应性设备

如果您有任何经过改造的或专用的、能让参与者充分参与体验的设备，如网球轮椅、升降机或霍耶升降机，请告知参与者。

如果您有任何经过改造的或专用的、能让参与者充分参与体验的设备，如网球轮椅、升降机或霍耶升降机，请告知参与者。 休息次数

安排多次休息并提供休息座位，可以帮助残障参与者跟上节奏，得到缓解疲劳和休息的机会。

安排多次休息并提供休息座位，可以帮助残障参与者跟上节奏，得到缓解疲劳和休息的机会。 指定观光向导

详细说明如何申请指派个人或团体向导，以协助盲人或弱视参与者。

详细说明如何申请指派个人或团体向导，以协助盲人或弱视参与者。 排队时间极短/不用排队

说明哪些地方排队时间很短或较短。尽可能按照既定时间表开展行程，以避免习惯了规律生活的参与者感到压力或焦虑。

说明哪些地方排队时间很短或较短。尽可能按照既定时间表开展行程，以避免习惯了规律生活的参与者感到压力或焦虑。 静谧休闲空间

有些房客可能需要一个光照不强且安静的空间，才能从他们认为过度刺激或令人不安的情况中恢复过来。提供这个空间的详细信息，并告知在体验的哪个阶段可供使用。

有些房客可能需要一个光照不强且安静的空间，才能从他们认为过度刺激或令人不安的情况中恢复过来。提供这个空间的详细信息，并告知在体验的哪个阶段可供使用。 冰箱

如有方便使用的冰箱，请告知参与者，这对需要特殊饮食或服用冷藏药物的参与者会有帮助。

通过向体验页面添加无障碍设施，灵活调整，并鼓励潜在参与者通过消息功能向您咨询有关无障碍设施的信息，您可以让参与者有机会了解体验内容，让他们感到备受欢迎。