English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português

En primer lugar, espero que tanto tú como tu familia estéis bien en este momento en el que debemos priorizar vuestra seguridad y, al mismo tiempo, sobrellevar el aislamiento sin dejar de mantener el contacto.

Durante estas dos últimas semanas, he dedicado la mayor parte del tiempo a escuchar lo que los anfitriones de nuestra comunidad nos queríais transmitir en estos tiempos tan difíciles. Quiero daros las gracias a todos los que habéis participado en estas sesiones online, en las cuales habéis compartido vuestras preocupaciones e ideas. Todas me han parecido muy emotivas, estimulantes e inspiradoras. Hemos tomado nota de las frustraciones y dificultades a las que os enfrentáis, y me ha sorprendido ver el optimismo y la fortaleza con los que miráis al futuro. Sin embargo, lo que más me ha impresionado ha sido lo bien que conocéis y cuánto respetáis a Airbnb.

Uno de los temas que se mencionaron con más frecuencia fue que para vosotros la comunicación es esencial, especialmente en un momento tan lleno de incertidumbre como este. Por eso, hoy quiero contaros algunas novedades sobre las Experiencias. He grabado un vídeo para poder daros las noticias personalmente, pero también quería comunicároslo por escrito. Es importante que tengáis en cuenta que la situación cambia día a día, pero queremos ser todo lo transparentes que podamos y compartir con vosotros las decisiones que tomemos tan pronto como nos sea posible.

1. Las experiencias seguirán suspendidas hasta el 30 de abril de 2020. Por desgracia, la situación sigue siendo muy complicada en todo el mundo y no nos parece prudente volver a activarlas todavía. Durante la próxima semana, comunicaremos a todos los viajeros que tengan reservas hasta esa fecha que hemos cancelado las experiencias. Además, vamos a enviar un cupón por valor de 25 dólares a todos los viajeros que se han visto afectados por esta decisión, incluidos aquellos cuyas reservas cancelamos tras nuestro primer comunicado. Con este gesto pretendemos ofrecer un incentivo a estos mismos viajeros para que se animen a reservar experiencias en el futuro.

2. Cuando las experiencias vuelvan a estar disponibles, no aplicaremos nuestra comisión durante los dos primeros meses. Antes de tomar la decisión de volver a activar las experiencias en cada país, vamos a pedir asesoramiento a los expertos sanitarios y a las autoridades locales pertinentes. Cuando llegue el momento de volver a ofrecer experiencias donde vives, no te aplicaremos nuestra comisión si estás actualmente activo en la plataforma, para que de este modo te sea más sencillo reactivar tu negocio. Esta exención se prolongará durante los dos primeros meses, hasta un valor máximo de 1000 dólares por anfitrión. Te enviaremos toda la información oportuna a medida que se acerque la fecha en la que sea posible volver a ofrecer experiencias en tu zona.

3. A principios de abril vamos a empezar a ofrecer experiencias online. Se trata de una idea que se mencionó en muchos de los encuentros con los anfitriones y nuestro equipo está poniendo todo su empeño para hacerla realidad. Nos estamos concentrando en averiguar cómo trasladar la magia de una experiencia presencial al mundo digital y queremos asegurarnos de que hasta el último detalle salga a pedir de boca. Trabajaremos con Zoom para que tengáis acceso a una plataforma gratuita y, además, vamos a redactar algunos consejos para que podáis crear, ofrecer y poner el precio que queráis a vuestras experiencias online. De momento, vamos a hacer una primera ronda de prueba con algunos anfitriones, pero dentro de muy poco os haremos llegar todos los detalles para que los demás también podáis participar.

4. Estamos volcando todos nuestros esfuerzos de manera global para conseguir ayuda de emergencia para vosotros.Es posible que los anfitriones en EE. UU. ya se hayan enterado de que contactamos con los responsables políticos del país para solicitar que incluyeran en el paquete de ayudas económicas federales para situaciones de emergencia a la comunidad de anfitriones, así como a los pequeños empresarios y trabajadores, ¡y lo conseguimos! Queremos dar las gracias a los más de 100 000 anfitriones en Airbnb de los 50 estados que contactaron con los miembros del Congreso para que esta propuesta se materializara. Si quieres saber cuál fue la resolución definitiva y descubrir todo lo que hicimos por conseguir que se aprobara, entra aquí. Dentro de poco pondremos a disposición de todo el mundo más información y recursos.

Las últimas semanas han sido increíblemente difíciles, pero no dejamos de luchar por mantener nuestro compromiso con vuestro bienestar y el futuro de vuestro negocio. Una vez más, damos las gracias a los centenares de anfitriones que nos han hecho llegar sus magníficas ideas y que no han dejado de mostrarnos su apoyo. Vuestro entusiasmo y vuestras brillantes sugerencias han sido el motor que nos impulsa a seguir adelante.

Volveremos a contactar con vosotros dentro de poco. ¡Cuidaos mucho!

Un fuerte abrazo virtual,

Catherine Powell, Directora de Experiencias