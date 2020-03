English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português

Tout d’abord, j’espère que vous vous portez bien en cette période où votre sécurité et celle de votre famille est la priorité absolue, et où nous nous efforçons tous de rester connectés malgré l’isolement.

J’ai passé la majeure partie de ces deux dernières semaines à assister à nos sessions d’écoute. Je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé. J’ai trouvé vos témoignages à la fois poignants et inspirants. J’ai entendu vos frustrations, vos difficultés, et j’ai été touchée par votre détermination et votre optimisme face à l’avenir. Ce qui m’a le plus impressionnée, c’est votre compréhension et votre profond respect pour notre marque.

Et ce que je retiens, c’est avant tout l’importance de la communication à vos yeux, surtout en cette période d’incertitude. C’est pourquoi j’aimerais vous faire part aujourd’hui de nouvelles informations concernant les expériences. J’ai enregistré une vidéo pour que vous puissiez m’écouter directement, mais je tenais également à vous en faire part par écrit. La situation évolue chaque jour. Mais pour chaque nouvelle décision, nous voulons être aussi transparents que possible envers vous et vous tenir informé le plus rapidement possible.

1. Les expériences resteront suspendues jusqu’au 30 avril 2020. Malheureusement, la situation mondiale reste extrêmement difficile et ne nous permet pas de les relancer pour le moment. Tous les voyageurs qui ont des réservations durant cette période recevront un avis d’annulation la semaine prochaine. Nous enverrons également un coupon de 25 $ US à tous ces voyageurs, ainsi qu’aux voyageurs dont la réservation a été annulée lors de la première annonce. Nous espérons ainsi les encourager à réserver des expériences dans le futur.

2. Nous annulerons nos frais pendant 2 mois lors de la reprise des expériences. Nous prendrons conseil auprès des experts de la santé et des gouvernements locaux pour décider de la date de reprise dans chaque marché. Lorsque le moment viendra de relancer les expériences, nous annulerons nos frais pour les hôtes actuellement actifs afin que leur activité puisse redémarrer. Les frais seront annulés durant les 2 premiers mois à hauteur de 1 000 $ US par hôte. Vous recevrez plus d’informations à l’approche de la reprise sur votre marché.

3. Des expériences en ligne seront lancées début avril. Il s’agit là d’une idée suggérée lors de nombreuses sessions d’écoute, et notre équipe travaille d’arrache-pied pour la concrétiser. Nous cherchons à transposer dans les expériences en ligne la magie des expériences en face à face, et nous voulons faire les choses bien. Nous travaillons avec Zoom, une plate-forme accessible gratuitement. Nous sommes également en train d’élaborer nos recommandations pour créer, animer et fixer le prix de la meilleure expérience en ligne possible. Nous sommes actuellement en phase de test avec quelques hôtes et vous révélerons bientôt comment participer.

4. Nous déployons nos efforts dans toutes les régions du monde pour apporter une aide d’urgence à nos hôtes. Les hôtes basés aux États-Unis ont peut-être entendu que nous avons plaidé avec succès pour que la communauté d’hôtes, ainsi que les petites entreprises et les travailleurs, soient inclus dans le programme fédéral d’aide financière d’urgence. Cela a été rendu possible grâce aux 100 000 hôtes Airbnb des 50 États américains qui ont contacté les membres du Congrès. Vous trouverez plus d’informations sur les dispositions définitives et notre plaidoyer ici. Plus d’informations et de ressources seront mises à votre disposition prochainement.

Ces dernières semaines ont été incroyablement difficiles, mais sachez que votre sécurité est au cœur de tous nos efforts. Un grand merci encore aux centaines d’hôtes qui ont répondu présents avec de grandes idées et un soutien indéfectible. Vos brillantes idées et votre enthousiasme continuent à éclairer notre route.

Nous vous recontacterons très prochainement. En attendant, prenez soin de vous.

Cordialement,

Catherine Powell, Directrice des Expériences