In questo momento delicato, mi auguro che tu e i tuoi cari siate in buona salute e al sicuro.

Nelle ultime due settimane ho partecipato a molte sessioni d’ascolto, e desidero ringraziare coloro che hanno partecipato. Le conversazioni che abbiamo avuto sono state commoventi, stimolanti e coinvolgenti. Ho ascoltato le frustrazioni e le difficoltà dei nostri host e sono rimasta colpita sia dalla loro resilienza che dall’ottimismo con cui, anche in periodi difficili come questo, la nostra community guarda al futuro. Gli aspetti che mi hanno toccata maggiormente sono stati la comprensione e il rispetto profondi nei confronti del nostro brand.

Tra le tematiche affrontate spicca sicuramente l’importanza della comunicazione, soprattutto in tempi dominati dall’incertezza. Per questo motivo, oggi vorrei fornire alcuni aggiornamenti relativi alle esperienze: ho registrato un video per potermi esprimere direttamente a voce, ma desidero condividere anche delle note scritte. Poiché la situazione è in continua evoluzione, vogliamo essere assolutamente trasparenti in merito alle decisioni prese e comunicare gli ultimi aggiornamenti non appena questi si rendono disponibili.

1. Le esperienze resteranno sospese fino al 30 aprile 2020. Purtroppo la situazione globale rimane estremamente critica, pertanto non ci sembra ancora il momento di riattivarle. Tutti gli ospiti che hanno prenotato per questo lasso di tempo riceveranno un avviso di cancellazione la prossima settimana. Inoltre, invieremo un coupon di 25 USD sia ai suddetti ospiti che a coloro che hanno ricevuto avvisi di cancellazione in occasione dell’annuncio precedente. Ci auguriamo che questo possa incoraggiarli a prenotare altre esperienze in futuro.

2. Quando le riattiveremo, rinunceremo ai costi di servizio per 2 mesi. Per la riattivazione procederemo valutando ciascun mercato, con l’aiuto di esperti in ambito sanitario e dei governi locali. Quando sarà giunto il momento di riattivare le esperienze nel tuo mercato, rinunceremo a riscuotere i costi di servizio dagli host attualmente attivi in modo da supportarne la ripresa. La deroga di tali costi si protrarrà per 2 mesi e per un massimo di 1.000 USD per host. Riceverai ulteriori dettagli con l’avvicinarsi della data di riattivazione nella tua zona.

3. All’inizio di aprile lanceremo le esperienze online. L’idea è stata proposta in tantissime sessioni di ascolto, e il nostro team sta lavorando sodo per trasformarla in realtà e trasportare la magia di un’esperienza dal vivo nel digitale. Desideriamo assicurarci di curare ogni dettaglio al meglio e, per questo, abbiamo iniziato una collaborazione con Zoom per offrirti l’accesso a una piattaforma gratuita e stiamo creando delle linee guida per consentirti di ideare e ospitare esperienze online al giusto prezzo. Al momento siamo in fase di sperimentazione con l’aiuto di alcuni host e condivideremo presto i dettagli sulla partecipazione.

4. Stiamo lavorando in varie regioni del mondo per offrire aiuto agli host. Come gli host negli Stati Uniti avranno già appreso, abbiamo richiesto e ottenuto l’inclusione della nostra community di host, dei piccoli imprenditori e delle imprese che collaborano con noi nel piano di aiuti federale. Questo è stato possibile grazie agli oltre 100.000 host di Airbnb sparsi nei 50 stati che hanno contattato i membri del Congresso statunitense. Per scoprire di più sulla risoluzione finale e sulla nostra strategia di sponsorizzazione, clicca qui. Ulteriori informazioni e risorse saranno disponibili a breve.

Le ultime settimane sono state incredibilmente dure, ma ci stiamo impegnando con passione e dedizione per garantire la salute e la sicurezza della nostra community. Ci tengo a ringraziare nuovamente le centinaia di host che ci hanno comunicato le loro idee. Il vostro supporto costante, il vostro spirito d’iniziativa e il vostro entusiasmo sono per noi una costante fonte di ispirazione.

Vi aggiorneremo al più presto e, nel frattempo, rinnoviamo i nostri auguri di buona salute.

Un caro saluto,

Catherine Powell, Responsabile delle Esperienze