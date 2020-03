English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português

Espero que você esteja bem e cuidando do seu bem-estar e da sua família neste momento em que, apesar de fisicamente isolados, permanecermos conectados.

Passei grande parte das duas últimas semanas participando de sessões para ouvir a comunidade. Quero agradecer a todos que participaram, que foram desafiadores e inspiradores. Ouvi suas frustrações e suas dificuldades, e também fiquei impressionada com a resiliência e o otimismo dos anfitriões em relação ao futuro. E me impressionou a profunda compreensão de todos sobre este momento, e o respeito por nossa marca.

Uma das coisas que ouvi foi como a comunicação é importante para os anfitriões, especialmente neste momento de tanta incerteza. É por isso que eu gostaria de compartilhar hoje algumas atualizações sobre as experiências. Gravei um vídeo para que você possa me ouvir diretamente, mas também gostaria de dividir esta mensagem por escrito. Tenha em mente que as coisas continuam mudando dia a dia, mas, à medida que as decisões são tomadas, queremos manter a maior transparência possível e compartilhar as informações o quanto antes.

1. As experiências continuarão suspensas até 30 de abril de 2020. Infelizmente, situação global permanece extremamente desafiadora e, por isso, consideramos que ainda não é hora de retomar as experiências. Todos os hóspedes que fizeram reservas para este período receberão um aviso de cancelamento na semana que vem. Enviaremos também um cupom de US$ 25 para todos esses hóspedes, assim como para os que tiveram suas reservas canceladas a partir do primeiro comunicado de suspensão até 3 de abril. Esperamos que isso seja um incentivo para que eles voltem a reservar experiências no futuro.

2. Vamos renunciar às nossas taxas por 2 meses quando retornarmos às atividades. Estamos consultando especialistas em saúde e governos locais para decidirmos como proceder em relação à reabertura. Quando chegar o momento de retomar as atividades na sua região, vamos abrir mão das nossas taxas para os anfitriões ativos no momento, para que possam voltar às atividades a todo o vapor. Essa renúncia vai valer nos primeiros 2 meses, até um limite de US$ 1.000 por anfitrião. Você receberá mais informações quando estivermos próximos da reabertura em sua região.

3. Estamos lançando experiências online no início de abril. Essa ideia surgiu em diversas conversas com os anfitriões, e nossa equipe está se empenhando ao máximo para transformar isso em realidade. Estamos focados em como vamos levar a magia de uma experiência presencial para o mundo digital, e queremos ter certeza de que tudo saia da melhor forma. Estamos trabalhando com o Zoom, para que você possa ter acesso a uma plataforma digital gratuitamente, além de elaborar diretrizes para criar, hospedar e definir preços para oferecer a melhor experiência online. Neste momento, estamos em fase de testes com vários anfitriões e daremos mais informações em breve sobre como você poderá participar.

4. Estamos trabalhando no mundo todo para obter ajuda de emergência para anfitriões. Como os anfitriões com sede nos EUA podem ter ouvido falar, defendemos com sucesso que os anfitriões, assim como as pequenas empresas e os trabalhadores, sejam incluídos no pacote federal de ajuda financeira de emergência. Queremos agradecer aos mais de 100 mil anfitriões do Airbnb de todos os 50 estados americanos que entraram em contato com membros do Congresso para transformar isso em realidade. Saiba mais sobre o projeto final e nossos esforços de defesa aqui. Em breve, teremos mais informações e recursos globais.

As últimas semanas têm sido difíceis, mas nosso compromisso sincero com o seu bem-estar é a base dos nossos esforços. Agradecemos de coração mais uma vez às centenas de anfitriões que entraram em contato para compartilhar grandes ideias e oferecer apoio. O talento e o entusiasmo de todos têm nos guiado durante todo esse processo.

Aguarde nosso contato em breve. Enquanto isso, desejamos que você fique bem e se proteja.

Com carinho,

Catherine Powell, Chefe de Experiências