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Надеюсь, вы и ваши близкие здоровы. В это непростое время безопасность важнее всего, даже ценой самоизоляции.

Последние две недели я провела в онлайн-общении с организаторами Впечатлений. Спасибо всем, кто принял участие в этих виртуальных встречах. Ваши рассказы тронули меня до глубины души. Вы боретесь с трудностями, порой испытываете отчаяние, но не сдаетесь и смотрите в будущее с оптимизмом. Вы разделяете философию нашего бренда и демонстрируете уважение к ней. Меня это очень тронуло.

Еще я узнала, как важно для вас оставаться на связи, особенно в условиях неопределенности. Поэтому хочу поделиться новостями о Впечатлениях. Я записала видеообращение и отправляю вам это письмо. Мы следим за развитием ситуации, оперативно принимаем решения и стараемся быть максимально прозрачными для вас. Ниже — сводка самых важных новостей.

1. Впечатления приостановлены до 30 апреля 2020 года. Ситуация в мире по-прежнему очень сложная, и сейчас не лучшее время возобновлять Впечатления. Гости с бронированиями на апрель получат уведомление об отмене на следующей неделе. Мы также отправим купон на 25 долларов США всем гостям, потерявшим бронирование из-за сложившихся обстоятельств. Надеемся, небольшой подарок вдохновит их на бронирование Впечатлений в будущем.

2. Сборы за услуги отменяются на 2 месяца после перезапуска. Мы возобновим Впечатления постепенно, город за городом, следуя указаниям местных властей и органов здравоохранения. Когда придет очередь вашего города, мы отменим сборы для активных организаторов, чтобы помочь им встать на ноги. Это предложение будет действовать первые 2 месяца, пока сумма сборов с организатора не достигнет 1 000 долларов США. Подробности сообщим ближе к дате возобновления в вашем регионе.

3. Запуск онлайн-Впечатлений в начале апреля. Идея возникла на онлайн-встречах с организаторами, и наша команда уже работает над ее воплощением. Задача — перенести Впечатления в цифровое пространство, не утратив магию живого присутствия. Zoom предоставит нам бесплатный доступ к своей платформе, и мы составляем рекомендации для организаторов: как создать, провести и установить цену для онлайн-Впечатления. Проект находится на стадии тестирования. Скоро мы поделимся подробностями.

4. Помощь в чрезвычайных обстоятельствах.Те, кто живет в США, возможно, уже слышали, что мы добились финансовой помощи из федерального пакета для участников нашего сообщества, владельцев малого бизнеса и наемных работников. А всё благодаря тому, что 100 000 организаторов Впечатлений и хозяев жилья со всей страны обратились в Конгресс. Подробнее о законе и наших действиях для защиты интересов сообщества — здесь. Мы скоро опубликуем информацию о подобных ресурсах для жителей других стран.

Последние несколько недель были очень трудными, но мы приложили все усилия, чтобы вас защитить. Огромное спасибо сотням организаторов за идеи и поддержку. Ваши незаурядное мышление и энтузиазм — пример для всех нас.

До скорой связи. Будьте здоровы и берегите себя.

С признательностью,

Кэтрин Пауэлл, руководитель отдела Впечатлений