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在此非常时期，我衷心希望您一切安好，并将您和家人的健康视为头等大事。与此同时，我们也在尝试探索如何做到与人隔离但不与世隔绝。

最近两周，我一直在参加爱彼迎的用户反馈倾听会， 也非常感谢各位与会者。 我在会议上听到了令人感动的故事、充满挑战性的问题以及鼓舞人心的消息。 我体会到各位的沮丧之情，也了解你们所面对的困难。同时，我也对各位的坚韧意志与乐观态度深感敬佩。 但最令我印象深刻的，要数大家对爱彼迎品牌的透彻理解和推崇。

我在倾听会上了解到，沟通对大家至关重要，在这种不确定的时期尤其如此。 因此，今天我想和您分享一些与爱彼迎体验有关的最新消息。 我录制了一个视频，您可以直接观看，也可以直接阅读以下的文字版。 虽然形势不断变化，但我们致力于在做出决策时尽量公开透明，并争取第一时间与各位分享最新信息。

1. 从现在起至 2020 年 4 月 30 日，爱彼迎体验将暂停开展。目前，全球局势仍面临巨大挑战，尚不适合重新开放体验业务。 预订了这一时期体验的所有参与者都会在下周收到取消通知。 我们还会向所有这些参与者以及在收到第一次公告后取消预订的参与者发放价值 25 美元的礼金券， 以此鼓励他们预订今后的体验。

2. 体验业务重新开放后，我们将免除 2 个月的服务费。我们将咨询公共卫生专家的意见并遵循当地政府的指导，逐个评估每个市场何时能够重新开放体验业务。 如果您所在的市场符合重启条件，我们将为当前有上架体验的达人免除服务费，以助您尽快恢复业务。 重新开放预订后，您前 2 个月的服务费会被免除，每位体验达人最高可免 1000 美元。 当我们决定在您所在地区重启业务时，您会收到详细信息。

3. 我们将于 4 月初推出在线体验。在多场倾听会上，与会者反复提到这一想法。为尽快推出这一功能，我们的团队正在努力工作。 我们的开发重点是如何将美妙的亲身体验转化为同样美妙的线上虚拟体验，同时保证细节上没有纰漏。 我们将与 Zoom 合作推出免费平台。同时，我们正在编写相关使用指南，让您可以打造、开展一流的在线体验，并为其设置适当的价格。 目前，部分体验达人已经在参与产品测试，我们很快会告知您具体信息。

4. 我们正在世界各地开展工作，为房东/体验达人提供紧急救援。%{**}%{

}位于美国的房东/体验达人可能已经了解到，我们成功地推动政府将房东/体验达人群体以及小商家及其员工纳入联邦紧急财政救济计划。 衷心感谢来自 50 个州的 10 万多名爱彼迎房东/体验达人向国会提出意见，推动了这一倡议的实现。 您可以在 这里进一步了解最终法案和我们为推动立法所做的努力。 我们还将陆续发布涉及全球其他国家/地区的信息和资源。

在过去几周里，我们遇到了令人难以置信的重重困难，但我们始终把对社区福祉的真切承诺放在一切工作的核心位置。 再次感谢为我们提供灵感和支持的数百名房东和体验达人。 你们的智慧和热情一直是引导我们前行的明灯。

我们很快会再次与您联系。 衷心祝愿您健康平安！

此致，

Catherine Powell, 爱彼迎体验负责人