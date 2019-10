English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português — Nederlands

Como parte da criação de um mundo onde todos se sintam em casa, agora você pode adicionar recursos de acessibilidade à sua experiência. Aqui estão algumas dicas, desenvolvidas com nossos parceiros sem fins lucrativos, que ajudarão você a começar a atualizar as configurações da sua experiência. Embora os hóspedes não consigam ver essas atualizações por enquanto, no futuro poderão fazer buscas por esses recursos para entender se a sua experiência é adequada para eles.

Os recursos de acessibilidade se dividem em três grupos: recursos do ambiente, recursos de comunicação, entre outros. Você precisará adicionar uma descrição a todos os recursos que selecionar para deixar claro como eles se aplicam à sua experiência, especificamente.

Recursos do ambiente

Estão relacionados aos locais em que a sua experiência ocorre.

Banheiro acessível

Informe se há um banheiro sem degraus para o acesso e com espaço amplo para mover e rotacionar uma cadeira de rodas. Destaque recursos adicionais, como barras de apoio para o vaso sanitário, um cabo de tração de emergência ou se os canos da pia estão cobertos para evitar queimaduras.

Informe se há um banheiro sem degraus para o acesso e com espaço amplo para mover e rotacionar uma cadeira de rodas. Destaque recursos adicionais, como barras de apoio para o vaso sanitário, um cabo de tração de emergência ou se os canos da pia estão cobertos para evitar queimaduras. Vaga de estacionamento para deficientes

Forneça informações sobre quantas vagas de estacionamento para deficientes (pelo menos 2,5 metros de largura) estão disponíveis e a que distância estão do ponto de encontro da experiência. Quando houver traslados ou transporte público, informe aos hóspedes se esses veículos apresentam recursos de acessibilidade.

A maior parte do piso é plano ou nivelado

Avalie as instalações onde sua experiência ocorre e os caminhos necessários para acessá-los. Para adicionar esse recurso, portas e corredores devem ter pelo menos 82 cm de largura com uma superfície firme e resistente a deslizamentos, sem degraus e pouca ou nenhuma inclinação.

Avalie as instalações onde sua experiência ocorre e os caminhos necessários para acessá-los. Para adicionar esse recurso, portas e corredores devem ter pelo menos 82 cm de largura com uma superfície firme e resistente a deslizamentos, sem degraus e pouca ou nenhuma inclinação. Sem escadas ou degraus

Se a sua experiência envolver diferentes locais, preste atenção aos degraus presentes ao longo do caminho e forneça detalhes sobre eles. Informe aos hóspedes se você precisa de informações antecipadas sobre suas necessidades ou se os elevadores têm restrições de tamanho ou peso.

Entrada ampla

Você pode adicionar esse recurso se as entradas e corredores não tiverem degraus e tiverem pelo menos 82 cm de largura para fornecer acesso a cadeiras de rodas.

Recursos de comunicação

Descrevem as opções de comunicação que você fornece em sua experiência.

Tecnologia de assistência

Informe os hóspedes sobre o tipo de tecnologia que você tem disponível, como aparelhos auxiliares ou sistemas de som para hóspedes com deficiência auditiva ou surdez.

Informe os hóspedes sobre o tipo de tecnologia que você tem disponível, como aparelhos auxiliares ou sistemas de som para hóspedes com deficiência auditiva ou surdez. Informações em áudio ou verbais

Para hóspedes cegos ou com visão fraca, informe-os se houver comunicação verbal, Braille ou informações de áudio disponíveis.

Para hóspedes cegos ou com visão fraca, informe-os se houver comunicação verbal, Braille ou informações de áudio disponíveis. Adequado para deficientes auditivos

Destaque recursos ou formas de comunicação (como falar claramente, minimizar o ruído de fundo, ter uma boa iluminação para leitura labial) que permitam sua comunicação com hóspedes surdos ou com deficiência auditiva.

Destaque recursos ou formas de comunicação Linguagem de sinais

Quando alguma linguagem de sinal em nível básico ou fluente estiver disponível para os hóspedes, especifique o nível de fluência e qual idioma (Língua de sinais americana, Língua de sinais britânica, etc.).

Quando alguma linguagem de sinal em nível básico ou fluente estiver disponível para os hóspedes, especifique o nível de fluência e qual idioma (Língua de sinais americana, Língua de sinais britânica, etc.). Sinalização visível

Informações escritas estarão disponíveis em letras grandes ou em Braille? Fornecer informações claras e fáceis de ler com antecedência ajuda os hóspedes a saber o que acontecerá.

Outros recursos

Estes são outros recursos de acessibilidade que podem ser relevantes para sua experiência.

Equipamento adaptativo

Avise aos hóspedes caso tenha algum equipamento modificado ou especializado, como cadeiras de rodas de tênis, guinchos ou elevadores de transferência, que permitam a participação completa.

Avise aos hóspedes caso tenha algum equipamento modificado ou especializado, como cadeiras de rodas de tênis, guinchos ou elevadores de transferência, que permitam a participação completa. Horários de pausa

Agendar pausas frequentes com assentos disponíveis pode ajudar os hóspedes com deficiência a processar o que está acontecendo, relaxar e descansar.

Guia visual designado

Forneça detalhes sobre como solicitar um guia individual ou de grupos para ajudar hóspedes cegos ou com deficiência visual a se locomoverem.

Forneça detalhes sobre como solicitar um guia individual ou de grupos para ajudar hóspedes cegos ou com deficiência visual a se locomoverem. Pouca ou nenhuma fila

Indique onde há filas com tempo de espera mínimo ou curto. Sempre que possível, mantenha o horário planejado para evitar estresse ou ansiedade de hóspedes que estão acostumados com rotinas.

Indique onde há filas com tempo de espera mínimo ou curto. Sempre que possível, mantenha o horário planejado para evitar estresse ou ansiedade de hóspedes que estão acostumados com rotinas. Espaço de retiro silencioso

Alguns hóspedes podem exigir um espaço com pouca iluminação e silêncio para se recuperarem de situações que consideram excessivamente estimulantes ou intensas. Forneça detalhes desse espaço e em que etapas da experiência ele estará disponível.

Alguns hóspedes podem exigir um espaço com pouca iluminação e silêncio para se recuperarem de situações que consideram excessivamente estimulantes ou intensas. Forneça detalhes desse espaço e em que etapas da experiência ele estará disponível. Geladeira

Informe aos hóspedes se há uma geladeira de fácil acesso. Ela pode ser útil para hóspedes com dietas especiais ou medicamentos que devem ser mantidos em temperaturas mais frias.

Ao adicionar recursos de acessibilidade à página da sua experiência, sendo flexível e incentivando hóspedes em potencial a falar com você por mensagem sobre preocupações de acessibilidade, os hóspedes saberão o que esperar e se sentirão bem-vindos.