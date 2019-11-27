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Как организовать уникальное Впечатление, которое принесет отзывы на 5 звезд и подарит гостям яркие воспоминания на всю жизнь.

Большинство событий мы забываем. Они редко остаются с нами на месяцы и еще реже — на годы. Задача организатора — создавать невероятные и незабываемые Впечатления.



Мы делаем всё возможное, чтобы гости чувствовали себя как дома. В дальних поездках людям бывает некомфортно, ведь это чужой город и незнакомая обстановка. В наших силах помочь гостям освоиться и почувствовать причастность к местной жизни.

Для этого нужны яркие и неповторимые воспоминания, которые гости оценят на 5 звезд. Посмотрите наши рекомендации, как организовать уникальные Впечатления.

Устанавливайте (и оправдывайте) ожидания

Запомните формулу: ожидания > реальность = разочарование.

Если ожидания превосходят реальность, гости будут разочарованы. Как формируются ожидания? В разделе отзывов на странице Впечатления можно напрямую общаться с организаторами, читать описание, смотреть расценки и фото. Многое из этого вы можете контролировать напрямую.

Например, вы проводите дегустацию пива. В описании Впечатления вы указали, что предложите 5 сортов, а предоставить удалось только 4. Но гости ожидали попробовать 5 сортов! Каким бы восхитительным ни были Впечатление и пиво, люди будут недовольны, потому что получили меньше, чем рассчитывали. Старайтесь предугадывать, что может разочаровать гостей, и заранее устанавливайте правильные ожидания.

Превосходите ожидания

Установив минимальную планку, предоставьте гостям больше, чем они ожидают. Яркие моменты запомнятся надолго.

Не обязательно следовать сценарию, неожиданный поворот событий сделает Впечатление более интересным. Добавьте уникальные детали, поделитесь личной историей и удивите гостей, сделав больше, чем они рассчитывали. Например, Хоган, организатор Впечатления из Кореи, дарит гостям именные палочки для еды. Это сюрприз, он не указан в описании. Когда гости делают или узнают то, чего не ожидали, это придает дополнительную ценность Впечатлению.

Будьте на уровне от начала до конца

По данным исследований, людям не важно, сколько длится мероприятие. Они запоминают кульминацию и финал. Оценивая событие, мы забываем, сколько оно заняло по времени. Это явление получило название «пренебрежение длительностью».

В памяти остаются два ключевых момента:



1. Лучший (или худший), известный как «пик».

2. Концовка.

Психологи называют это правилом «пик-конец». Например, после посещения Диснейленда в памяти у людей остается волшебный фейерверк и финальный парад. Впечатление не обязательно должно завершаться ярким или умопомрачительным событием. Иногда простой жест оставляет долгий след. Важно свести к минимуму неприятные моменты (провалы), добавить запоминающиеся штрихи (пики) и поставить яркую точку.

Вдохновляйте на личностный рост

Еще один способ оставить след в сердце гостя — познакомить с новой философией или образом мышления. Пусть Впечатление станет источником озарения и вдохновения. Если после мероприятия гости скажут, что осознали что-то новое или изменили отношение к чему-то, значит усилия были не напрасны.



Чтобы получить новые знания, приходится напрячься и выйти из зоны комфорта. Как организатор Впечатления вы помогаете гостям узнать больше о самих себе и окружающем мире.

Помните о 5 правилах гостеприимства

Ошибки неизбежны. Чтобы они не испортили Впечатление (и не стали причиной негативных отзывов), следуйте 5 принципам гостеприимства, которые известный ресторатор Дэнни Мейер изложил в книге Setting the Table («Высокая кухня»):

Понимание: используйте все средства (т. е. жесты, социальные сигналы, тон), чтобы оценивать, что чувствуют гости. Признание: если произошла ошибка, согласитесь с этим. Извинение: покажите искреннее раскаяние и сожаление. Действие: подкрепите извинение реальными поступками, чтобы исправить ситуацию. Щедрость: проявите особое отношение к гостям, предоставив больше, чем они ожидают.

Чтобы реализовать рекомендации на практике, внимательно изучите страницу Впечатления и оцените ее глазами гостя. Позаботились ли вы о неожиданных сюрпризах и уникальных моментах? На что обратить внимание, чтобы исключить проблемы? Ставьте себя на место гостей и превосходите ожидания, чтобы получать отзывы на 5 звезд.