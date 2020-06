English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский

Die Sicherheit von Gastgebern und Gästen hat für uns in diesen beispiellosen Zeiten Priorität. Wir möchten Gastgebern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um Gäste mit einem sicheren Gefühl bei sich zu begrüßen. Die folgenden Richtlinien wurden speziell für Gastgeber entwickelt, die Gäste bei sich zuhause oder in von ihnen verwalteten Räumen begrüßen. Dieses Programm ist obligatorisch für Gastgeber, die Gäste bei sich zuhause oder in von ihnen verwalteten Räumen begrüßen. Gastgeber, die ihre Gäste an öffentlichen Orten treffen, finden hier weitere Informationen.

Bitte beachte, dass die Reinigungsrichtlinien von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können, wenn sich die Empfehlungen von Experten ändern. Das Reinigungsprotokoll von Airbnb basiert auf den derzeit verfügbaren Empfehlungen einschlägiger Experten und stellt die Gesundheit und das Wohl unserer gesamten Community in den Vordergrund.

Fangen wir mit den grundlegenden Dingen an: Es ist wichtig, die Räume, in denen deine Entdeckung stattfindet, sowohl zu reinigen als auch zu desinfizieren, bevor du Gäste willkommen heißt. Es gibt einen Unterschied zwischen Reinigung und Desinfektion, und es ist wichtig, dass die beiden Vorgänge in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden.

Beim Reinigen entfernst du Keime und Schmutz von Oberflächen, zum Beispiel beim Abwischen einer Küchentheke oder Herdplatte mit Seifenwasser und einem Schwamm.

Beim Desinfizieren verwendest du Chemikalien, um die Anzahl der Keime und Bakterien zu reduzieren, zum Beispiel indem du häufig berührte Oberflächen (wie Türklinken usw.) mit einem chemischen Desinfektionsmittel besprühst.

Tipps, um die Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern

Begrenze bei Bedarf die Anzahl der Gäste. Aktuell begrenzen wir die Anzahl der Teilnehmer auf maximal zehn Personen. Möglicherweise musst du deine Kapazität jedoch noch weiter einschränken, um die Anforderungen bezüglich der räumlichen Distanzierung zwischen dir und deinen Gästen sowie zwischen den Gästen untereinander einzuhalten. Dies gilt insbesondere für Entdeckungen, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Wasche deine Hände regelmäßig mindestens 20 Sekunden lang mit Seife und Wasser. Wenn das nicht möglich ist, verwende bitte ein Handdesinfektionsmittel mit mindestens 60 % Volumenanteil Alkohol. Trage jederzeit Schutzkleidung. Airbnb erwartet von Gastgebern und Gästen, dass sie während einer Entdeckung immer einen Gesichtsschutz tragen. Bitte beachte die örtlich geltenden Vorschriften zum Thema Masken/Gesichtsbedeckungen. Vor dem Betreten der Räume solltest du den Einsatz zusätzlicher Schutzkleidung wie Einweghandschuhe, Kittel oder Schutzanzüge in Betracht ziehen.

Tipps für eine effektive Reinigung und Desinfektion

Besorge die erforderlichen Reinigungsmittel. Wir empfehlen dir, nur Desinfektionsmittel und -lösungen zu verwenden, die bei deinen für Chemikalien zuständigen örtlichen Behörden (z. B. der Umweltschutzbehörde oder der Europäischen Chemikalienagentur) registriert sind. Beachte die Anwendungshinweise für chemische Reinigungsmittel. Lies dir immer die Herstellerangaben auf Produktetiketten durch, damit du weißt, welche Wirkstoffe sie enthalten und wie du sie korrekt anwendest. Weitere Informationen zum besseren Verständnis von Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern findest du auf der Website der US-Bundesbehörde für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) . Lüfte alle Räume vor der Reinigung. Die Centers for Disease Control ( CDC ) empfehlen, vor der Reinigung und Desinfektion Türen und Fenster zu öffnen sowie Ventilatoren einzusetzen, um für eine bessere Luftzirkulation zu sorgen. Zieh vor der Reinigung alle Stecker aus den Steckdosen. Zu deiner eigenen Sicherheit und zum Schutz deiner Geräte solltest du daran denken, vor der Reinigung alle Kabel vom Stromnetz zu trennen. Eingesteckte Geräte einfach nur auszuschalten oder in den Stand-by-Modus zu versetzen reicht nicht aus, da sie immer noch ans Stromnetz angeschlossen sind. Du kannst auch einfach den Strom am Hauptschalter abschalten.

Bevor du wieder Entdeckungen anbietest sowie jeweils zwischen den einzelnen Ausgaben solltest du die folgenden Schritte für jeden Raum durchführen, der bei deiner Entdeckung genutzt wird.

Reinigungsschritte:

Bring den Müll raus. Beginne mit diesem Schritt, um die Räume nicht wieder zu verunreinigen, wenn du den Müll erst nach der Reinigung entsorgst. Denk daran, neue Müllbeutel in alle Mülleimer einzulegen. So lassen sich Taschentücher und anderer Abfall ganz einfach und hygienisch entsorgen.

Wische Staub und kehre oder sauge alle Fußböden. Gehe beim Staubwischen von oben nach unten vor, um nichts auszulassen und sicherzustellen, dass du allen sichtbaren Schmutz entfernt hast. Kehre alle harten Böden und sauge die Teppiche.

Reinige alle harten Oberflächen, mit denen Gäste in Kontakt kommen, mit Seife und Wasser. Wische alle Oberflächen ab, um Schmutz, Fettflecken, Staub und Keime zu entfernen. Harte Oberflächen sind zum Beispiel Arbeitsplatten, Tische, Waschbecken, Schränke und Fußböden. Gehe beim Wischen der Fußböden von der hinteren Ecke eines Raumes nach vorne vor und entsorge das Wasser in einem Spülbecken, das noch nicht gereinigt wurde.



Desinfektionsschritte:

Besprühe alle harten Oberflächen nach der Reinigung mit einem Desinfektionsmittel. Konzentriere dich besonders auf die Desinfektion aller häufig berührten Oberflächen im Raum (wie Türklinken und Lichtschalter) sowie aller Oberflächen, die mit verschmutzter Wäsche in Kontakt gekommen sein könnten (z. B. die Fußböden). Desinfiziere außerdem alle Elektrogeräte nach den Anweisungen der Hersteller.

Halte die empfohlene Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ein. Das Produktetikett gibt an, wie lange die Oberflächen mit den Chemikalien benetzt bleiben müssen, um eine effektive Desinfektion zu garantieren. Auf diese Weise können die Chemikalien so viele Keime wie möglich abtöten.

Lass die Oberflächen an der Luft trocknen. Wenn Oberflächen bereits vor Ablauf der empfohlenen Einwirkzeit abgetrocknet werden, kannst du dir nicht sicher sein, dass das Produkt Krankheitserreger auch wirklich wie auf dem Etikett angegeben abgetötet hat. Lass Oberflächen deshalb nach Möglichkeit an der Luft trocknen.



Letzte Schritte:

Entsorge oder wasche die Reinigungs- und Schutzausrüstung. Entsorge alle Einwegprodukte, wie zum Beispiel Desinfektionstücher. Wasche alle Putzlappen oder Reinigungstücher bei der höchsten Temperatur, die für das jeweilige Material empfohlen wird.

Leere und desinfiziere den Staubsauger nach jeder Verwendung. Desinfiziere auch alle anderen Geräte, die du für die Reinigung benutzt hast.

Entferne nach der Reinigung deine gesamte Schutzkleidung auf sichere Art und Weise. Entsorge oder wasche jegliche Schutzkleidung und -ausrüstung gemäß den Herstellerangaben.

Wasche deine Hände mindestens 20 Sekunden lang mit Seife und Wasser. Wenn das nicht möglich ist, verwende bitte ein Handdesinfektionsmittel mit mindestens 60 % Volumenanteil Alkohol.

Stelle deinen Gästen Putzzeug zur Verfügung. Sorge dafür, dass Reinigungszubehör und -mittel für deine Gäste bereitstehen, die sie nach Bedarf verwenden können. Dazu gehören Küchentücher, Einweghandschuhe, Desinfektionsspray oder -tücher, Handdesinfektionsmittel und zusätzliche Handseife.

Vergewissere dich in jedem Zimmer noch einmal, dass alles für die Ankunft deiner nächsten Gäste vorbereitet ist. Stell dir vor, du wärst ein Gast, der deinen Raum zum ersten Mal betritt.

Fülle deinen Vorrat an Reinigungsmitteln auf. Nimm dir bitte einen Augenblick Zeit, um die Haltbarkeitsdaten zu überprüfen und die verwendeten Reinigungsmittel bzw. das Zubehör aufzufüllen oder nachzukaufen. So bist du optimal für die nächste Entdeckung gewappnet.



Sicherheitshinweise

Betritt die Räume nie ohne die empfohlene Schutzkleidung und verwende bereits benutzte oder schmutzige Ausrüstung nicht mehrmals. Du solltest dir unbedingt alle Produktetiketten durchlesen, um sicherzustellen, dass du chemische Reinigungsmittel korrekt anwendest. Bewahre chemische Reinigungsmittel immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lies dir unbedingt alle Produktetiketten durch, um sicherzustellen, dass du chemische Reinigungsmittel korrekt anwendest. Achte darauf, dein Gesicht während der Reinigung nicht zu berühren, um die Ausbreitung von Keimen zu reduzieren.

Spezifische Hinweise für bestimmte Räume

Uns ist klar, dass für manche Entdeckungen bestimmte Zimmer in einer Unterkunft genutzt werden. Weitere Reinigungsempfehlungen für bestimmte Zimmer in deiner Unterkunft, die Gäste betreten könnten, findest du hier. Dieser Reinigungsleitfaden enthält Checklisten und weitere Anleitungen, wie du deine Räume am besten vorbereitest. Du kannst auch darüber nachdenken, ob du den Zugang für Gäste zu bestimmten Bereichen deiner Räumlichkeiten einschränken möchtest, um die Gefahr einer möglichen Übertragung zu reduzieren.

Aktuelle Richtlinien zu Reinigungsstandards rund um COVID-19 findest du auf der Website der CDC. Darüber hinaus solltest du auch alle zusätzlichen Reinigungsrichtlinien deiner örtlichen Regierungs- oder Gesundheitsbehörden lesen und einhalten.