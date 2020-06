English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский

La sécurité des hôtes et des voyageurs est notre priorité durant cette période sans précédent. Nous souhaitons donner aux hôtes les moyens d’accueillir leurs voyageurs en toute sécurité. Les consignes suivantes ont été spécialement rédigées pour les hôtes qui accueillent des voyageurs chez eux ou dans un lieu qu’ils gèrent. Ce programme est obligatoire. Pour les hôtes qui retrouvent leurs voyageurs dans des lieux publics, veuillez consulter cette page.

N’oubliez pas que les consignes de nettoyage peuvent être mises à jour de temps à autre en fonction de l’évolution des conseils donnés par les experts. Le protocole de nettoyage Airbnb s’appuie sur les recommandations actuelles des experts concernés, et privilégie la santé et le bien-être des hôtes et de la communauté dans son ensemble.

Commençons par l’essentiel : il est important de nettoyer et d’assainir votre intérieur avant d’accueillir des voyageurs. Il existe une différence entre nettoyer et assainir, et il est important que ces deux étapes soient effectuées dans l’ordre.

Le nettoyage consiste à éliminer les germes et la saleté des surfaces. Par exemple, utiliser une éponge savonneuse pour essuyer le plan de travail d’une cuisine ou une cuisinière.

Assainir consiste à utiliser des produits chimiques pour réduire le nombre de germes et de bactéries. Par exemple, pulvériser du désinfectant chimique sur les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte.

Conseils pour prévenir la propagation du COVID-19

Réduisez votre capacité d’accueil si nécessaire Même si la taille des groupes est actuellement limitée à 10 personnes, vous devrez peut-être réduire davantage votre capacité d’accueil pour permettre aux voyageurs de garder leurs distances. Cette remarque s’applique particulièrement aux expériences qui se déroulent en intérieur. Lavez-vous régulièrement les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l’eau Si ce n’est pas possible, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool. Portez constamment un équipement de protection Airbnb exige des hôtes et des voyageurs qu’ils portent en permanence un masque ou une visière pendant les expériences. Veuillez vous référer aux directives réglementaires locales sur le port des masques/visières. Et avant d’entrer sur place, pensez à utiliser un équipement de protection supplémentaire comme des gants jetables et un tablier ou une blouse.

Conseils pour nettoyer et assainir efficacement

Achetez les bons produits de nettoyage Nous vous recommandons d’utiliser uniquement des produits permettant de désinfecter et d’assainir, enregistrés auprès des autorités locales de réglementation des produits chimiques (par exemple, l’Agence américaine de protection de l’environnement ou l’Agence européenne des produits chimiques). Consultez les précautions d’emploi sur les étiquettes des produits chimiques utilisés Lisez toujours les étiquettes des produits que vous utilisez pour comprendre leurs composants actifs et savoir comment les utiliser correctement. Pour en savoir plus sur la façon de lire les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits utilisés, consultez le site de l’Occupational Health and Safety Administration . Aérez les pièces avant de les nettoyer Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ( CDC ) recommandent d’ouvrir les portes et les fenêtres et d’utiliser des ventilateurs pour augmenter la circulation de l’air avant de commencer à nettoyer et à désinfecter. Débranchez les appareils avant de les nettoyer Pour votre sécurité et pour protéger les appareils, n’oubliez pas de les débrancher avant de les nettoyer. Même s’ils sont éteints, les appareils branchés sont toujours sous tension. Vous pouvez également couper l’alimentation de la pièce depuis le disjoncteur.

Avant de reprendre les expériences et entre chaque créneau, vous devez suivre la procédure ci-dessous dans tous les lieux où se tient votre expérience.

Étapes de nettoyage :

Sortez toutes les poubelles En commençant par cette étape, vous éviterez que les poubelles sales ne contaminent le lieu une fois qu’il aura été nettoyé. Veillez à placer des sacs plastiques dans toutes les poubelles, afin de vous débarrasser plus facilement des lingettes et autres déchets.

Dépoussiérez toutes les surfaces et balayez ou passez l’aspirateur sur le sol Enlevez toujours la poussière du haut vers le bas pour vous assurer qu’il ne reste aucune trace de saleté. Balayez tous les sols non poreux et passez l’aspirateur sur les tapis.

Nettoyez toutes les surfaces dures touchées par les voyageurs en utilisant de l’eau et du savon Nettoyez chaque surface pour enlever la saleté, la graisse, la poussière et les germes. Les surfaces dures comprennent notamment les plans de travail, les tables, les éviers, les placards et le sol. Lorsque vous passez la serpillière, commencez dans la partie la plus éloignée de la porte et progressez en reculant. Jetez l’eau dans un évier qui n’a pas encore été nettoyé.



Étapes pour assainir le logement :

Après avoir nettoyé une surface dure, vaporisez-la avec un désinfectant Veillez à assainir toutes les surfaces fréquemment touchées dans le logement (telles que les poignées de porte et les interrupteurs), ainsi que les surfaces qui peuvent avoir été en contact avec du linge sale (par exemple, le sol). Assainissez les appareils électroniques en suivant les instructions de nettoyage du fabricant.

Laissez le désinfectant agir pendant la durée indiquée sur l’étiquette du produit L’étiquette indique le temps de contact humide nécessaire pour que les produits chimiques assainissent efficacement une surface et éliminent autant de germes que possible.

Laissez sécher à l’air libre Si la surface sèche trop vite, il n’y a aucune garantie que le produit ait éliminé les agents pathogènes qu’il ciblait. Si possible, laissez la surface sécher à l’air libre.



Dernières étapes :

Jetez ou lavez vos articles de nettoyage Jetez les articles jetables tels que les lingettes désinfectantes. Lavez les chiffons de nettoyage à la température la plus élevée possible.

Videz et assainissez l’aspirateur après chaque nettoyage Veillez également à désinfecter tout autre article de nettoyage utilisé.

Retirez en toute sécurité votre équipement de nettoyage une fois que vous avez terminé Jetez ou lavez l’équipement de protection conformément aux consignes d’utilisation.

Lavez-vous les mains pendant au moins 20 secondes avec du savon et de l’eau Si ce n’est pas possible, utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool.

Prévoyez des produits de nettoyage pour les voyageurs Mettez à leur disposition des produits de nettoyage, tels que des rouleaux d’essuie-tout, des gants jetables, du spray désinfectant ou des lingettes désinfectantes, du désinfectant pour les mains et du savon supplémentaire pour les mains.

Vérifiez une dernière fois chaque pièce pour vous assurer que tout est prêt pour accueillir les prochains voyageurs Mettez-vous à la place du voyageur qui arrive sur place pour la première fois.

Réapprovisionnez votre stock d’articles de nettoyage Prenez le temps de vérifier les dates de péremption et de réapprovisionner tous les produits que vous avez utilisés afin de vous préparer pour la prochaine expérience.



Rappels sur la sécurité

N’entrez pas sans l’équipement de protection recommandé et ne réutilisez pas des produits usagés. Lisez attentivement les précautions d’emploi sur les étiquettes pour bien comprendre comment utiliser les produits chimiques de nettoyage. Gardez toujours les produits chimiques hors de portée des enfants. Lisez attentivement les précautions d’emploi sur les étiquettes pour vous assurer d’utiliser correctement les produits chimiques de nettoyage. Pour empêcher la propagation des germes, ne touchez pas votre visage pendant le nettoyage.

Consignes particulières lorsque l’expérience a lieu dans votre logement

Nous savons qu’il est parfois nécessaire d’utiliser des pièces particulières de votre logement pour organiser certaines expériences. Pour plus d’informations sur le nettoyage de certaines pièces de votre logement auxquelles les voyageurs peuvent avoir accès, consultez cette page. Ce guide de nettoyage comprend des check-lists et des conseils supplémentaires sur la meilleure façon de préparer votre logement. Vous pouvez également envisager de limiter l’accès des voyageurs à certaines pièces de votre logement afin de réduire la probabilité de transmission du virus.

Pour connaître les derniers conseils de nettoyage pour lutter contre la propagation du COVID-19, consultez le site web des CDC. N’oubliez pas de consulter et de suivre les consignes de nettoyage supplémentaires des autorités administratives ou sanitaires compétentes dans votre région.