La sicurezza degli host e degli ospiti è la nostra priorità in questi tempi senza precedenti. Vogliamo mettere a disposizione degli host tutti gli strumenti necessari per ospitare in modo sicuro. Le seguenti linee guida sono pensate specificamente per gli host che accolgono gli ospiti nelle proprie case o in spazi che gestiscono personalmente. Per questi host, aderire al programma è obbligatorio. Se invece incontri gli ospiti in luoghi pubblici, ti invitiamo a consultare questa pagina.

Ti ricordiamo che le linee guida per la pulizia potrebbero essere soggette a modifiche e aggiornamenti, secondo le raccomandazioni fornite dagli esperti. Il protocollo di pulizia di Airbnb si basa su quelle attualmente indicate da esperti del settore, e mette al primo posto la salute e il benessere tuo e di tutta la community.

Ma iniziamo dalle basi: prima di accogliere un ospite, è essenziale pulire e igienizzare il tuo spazio. C’è una differenza tra pulizia e igienizzazione, ed è importante che siano effettuate nel giusto ordine.

Per pulizia si intende la rimozione di germi e sporco dalle superfici. È ciò che fai, per esempio, quando utilizzi una spugna imbevuta di detergente per pulire il piano di lavoro o i fornelli della cucina.

Per igienizzazione si intende invece la riduzione del numero di germi e batteri tramite l’utilizzo di sostanze chimiche. È ciò che fai quando, ad esempio, tratti le superfici ad alto contatto, come le maniglie delle porte, con un prodotto disinfettante.

Consigli per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19)

Limita il numero di ospiti secondo le tue necessità. Attualmente chiediamo agli host di limitare il numero di ospiti a 10, ma è possibile che per la tua esperienza sia necessario un limite ancora più basso, in modo da consentire agli ospiti di rispettare le regole del distanziamento sociale, tra di loro e con te. Questo vale in particolare per le esperienze che si svolgono al chiuso. Lavati le mani regolarmente per almeno 20 secondi con acqua e sapone. Se non ti è possibile, utilizza un gel igienizzante per le mani contenente alcol almeno al 60%. Utilizza dispositivi di protezione per l’intera durata dell’esperienza. Airbnb richiede sia agli host che agli ospiti di indossare sempre dei dispositivi di protezione per il viso nel corso dell’intera esperienza. Consulta le normative locali relative all’uso di mascherine e altre coperture per il viso Inoltre, prima di accedere al tuo spazio, considera l’eventualità di utilizzare altri dispositivi di protezione, come guanti usa e getta e grembiuli o camici.

Consigli per una pulizia e un’igienizzazione efficaci

Acquista i prodotti giusti per la pulizia. Ti consigliamo di utilizzare esclusivamente soluzioni disinfettanti e igienizzanti approvate dagli enti governativi locali preposti (per es. l’Istituto Superiore di Sanità o l’Agenzia europea per le sostanze chimiche). Consulta le linee guida di sicurezza relative all’utilizzo dei prodotti chimici. Leggi sempre le etichette dei prodotti, che includono informazioni sugli ingredienti attivi e consigli per un utilizzo corretto. Per ulteriori informazioni su come leggere le etichette dei prodotti e le relative schede di sicurezza, visita il sito web del Centro Nazionale Sostanze Chimiche . Arieggia gli ambienti prima di pulire. I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie ( CDC ) consigliano di aprire porte e finestre esterne, e di utilizzare ventilatori, per favorire la circolazione dell’aria in uno spazio, prima di iniziare a pulire e igienizzare. Scollega gli elettrodomestici prima di pulire. Ricorda di staccare la spina degli elettrodomestici prima di iniziare a pulire, per proteggere te stesso e i dispositivi. Anche se spento, un apparecchio resta collegato all’elettricità fino a che la spina non viene estratta dalla presa. In alternativa, puoi interrompere l’alimentazione dall’interruttore generale.

Prima di riprendere a offrire esperienze, e tra un’esperienza e l’altra, dovrai completare i seguenti passaggi per ogni spazio cui avranno accesso i tuoi ospiti

Fasi di pulizia:

Porta fuori tutta la spazzatura. Iniziare con questo passaggio aiuta a evitare che i rifiuti contaminino lo spazio una volta che è stato pulito. Assicurati di rivestire tutti i cestini della spazzatura con nuovi sacchetti; questo ti consentirà di smaltire facilmente salviette e altri rifiuti.

Spolvera ciascun ambiente e passa la scopa o l’aspirapolvere sul pavimento. Mentre spolveri, procedi dall’alto verso il basso, per assicurarti di rimuovere qualsiasi segno visibile di sporco. Spazza tutti i pavimenti e utilizza l’aspirapolvere per tappeti e moquette.

Lava con acqua e sapone tutte le superfici dure con cui gli ospiti verranno a contatto. Strofina ogni superficie per rimuovere sporco, grasso, polvere e germi. Le superfici dure includono piani di lavoro, tavoli, lavandini, armadietti e pavimenti. Quando passi lo straccio sul pavimento, inizia dall’angolo più interno della stanza e procedi verso la porta. Smaltisci poi l’acqua in un lavandino che non è ancora stato pulito.



Fasi di igienizzazione:

Dopo aver pulito una superficie dura, applica uno spray disinfettante. Concentrati sull’igienizzazione di tutte le superfici ad alto contatto presenti nel tuo spazio (come le maniglie delle porte e gli interruttori della luce) e di quelle che potrebbero essere state contaminate dalla biancheria sporca (come il pavimento). Igienizza i dispositivi elettronici seguendo le indicazioni del produttore relative alla pulizia.

Lascia agire il disinfettante per il tempo indicato. L’etichetta contiene informazioni relative al tempo che il prodotto impiega per igienizzare adeguatamente una superficie. Questa procedura consentirà alle sostanze chimiche di eliminare il più alto numero di germi possibile.

Lasciare asciugare all’aria. Se la superficie dovesse asciugare prima del tempo di azione indicato sulla confezione, il prodotto potrebbe non aver eliminato i patogeni come descritto sull’etichetta. Se possibile, consenti alla superficie di asciugare naturalmente.



Fasi finali:

Smaltisci o lava i materiali utilizzati per la pulizia. Getta via i prodotti monouso come le salviette disinfettanti. Lava gli stracci alla più alta temperatura consentita per il materiale di cui sono composti.

Svuota e igienizza l’aspirapolvere dopo ogni utilizzo. Igienizza anche tutti gli altri strumenti adoperati.

Una volta terminate le pulizie, rimuovi in sicurezza i dispositivi di protezione. Smaltisci o lava i dispositivi di protezione secondo le linee guida specifiche.

Lavati le mani per almeno 20 secondi con acqua e sapone. Se non ti è possibile, utilizza un gel igienizzante per le mani contenente alcol almeno al 60%.

Prepara un kit per le pulizie da lasciare a disposizione degli ospiti. Fornisci loro articoli per le pulizie come salviette e guanti usa e getta, spray o salviette disinfettanti, e igienizzante e sapone aggiuntivo per le mani.

Passa in rassegna ogni stanza per assicurarti che sia pronta ad accogliere i nuovi ospiti. Immagina di essere un ospite che entra nel tuo spazio per la prima volta.

Rifornisci i prodotti per la pulizia. Controlla sempre le date di scadenza e rifornisci eventuali prodotti terminati o scaduti, per trovarli pronti al prossimo utilizzo.



Promemoria sulla sicurezza

Non accedere a nessuno spazio senza i dispositivi di protezione consigliati e non riutilizzare attrezzature sporche. Leggi tutte le etichette di sicurezza, che contengono le istruzioni per un uso corretto dei prodotti chimici per la pulizia. Conserva sempre i prodotti chimici lontani dalla portata dei bambini. Consulta tutte le etichette di sicurezza, che contengono indicazioni per un uso corretto dei prodotti chimici per la pulizia. Per prevenire la diffusione dei germi, non toccarti mai il viso, mentre fai le pulizie.

Pulizia stanza per stanza

Comprendiamo che alcune esperienze potrebbero richiedere l’utilizzo di ambienti particolari. Per ulteriori indicazioni relative alla pulizia di stanze specifiche cui gli ospiti potrebbero avere accesso, consulta questa pagina. Questa guida alle pulizie include delle checklist e ulteriori consigli su come preparare al meglio il tuo spazio. Potresti inoltre considerare di limitare l’accesso degli ospiti a determinate aree del tuo spazio, per ridurre il rischio di contagio.

Per le linee guida aggiornate sugli standard di pulizia nell’ambito dell’emergenza COVID-19, visita il sito web dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie. Assicurati inoltre di consultare e seguire altre ulteriori raccomandazioni in merito fornite dal governo o dalle autorità sanitarie della tua giurisdizione.