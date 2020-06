English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский

A segurança do anfitrião e do hóspede é nossa prioridade neste momento sem precedentes. Queremos oferecer aos anfitriões as ferramentas necessárias para que possam receber hóspedes no seu espaço com segurança. As orientações abaixo foram criadas especificamente para anfitriões que recebem hóspedes em suas casas ou nos espaços que gerenciam. Este programa é obrigatório para anfitriões que recebem hóspedes em suas casas ou nos espaços que gerenciam. Os anfitriões que encontram os hóspedes em espaços públicos podem conferir outras informações aqui.

Lembre-se de que as orientações de limpeza podem ser atualizadas periodicamente à medida que as diretrizes dos especialistas evoluem — o protocolo de higienização do Airbnb é baseado nas orientações disponibilizadas atualmente por especialistas relevantes e prioriza a saúde e o bem-estar de todos.

Em primeiro lugar, vamos começar pelo básico: é importante limpar e higienizar seu espaço antes de receber os hóspedes. Há uma diferença entre limpeza e higienização, e é importante que ambas sejam feitas na ordem certa.

A limpeza envolve a remoção de germes e sujeira das superfícies. Por exemplo, limpar um balcão ou fogão usando uma esponja com sabão.

A higienização envolve o uso de produtos químicos para reduzir o número de germes e bactérias. Por exemplo, borrifar um desinfetante em superfícies tocadas com frequência, como maçanetas.

Dicas para impedir a propagação da COVID-19

Limite o número de hóspedes conforme necessário Atualmente, limitamos o número de hóspedes a no máximo 10 pessoas, mas talvez você precise limitar ainda mais para que você e os hóspedes possam cumprir os requisitos de distanciamento social adequadamente. Essa medida deve ser cumprida principalmente no caso de experiências que ocorrem dentro de casa. Lave as mãos regularmente por pelo menos 20 segundos com água e sabão Se isso não for possível, use um desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool. Use equipamento de proteção o tempo todo O Airbnb exige que anfitriões e hóspedes usem proteções faciais o tempo todo durante uma experiência. Consulte os regulamentos locais sobre o uso de máscaras/proteções faciais. Além disso, antes de entrar no espaço, considere usar equipamento de proteção adicional, como luvas descartáveis e aventais ou batas.

Dicas para limpeza e higienização eficazes

Compre os materiais de limpeza certos Recomendamos apenas o uso de soluções desinfetantes e sanitizantes registradas junto aos órgãos reguladores químicos do governo local (como a Agência de Proteção Ambiental ou a Agência Europeia das Substâncias Químicas). Confira as orientações de segurança dos seus produtos químicos Leia sempre os rótulos dos produtos para entender os ingredientes ativos e como usá-los corretamente. Para saber como ler os rótulos e as fichas de dados de segurança dos seus produtos, acesse o site da Agência de Segurança e Saúde Ocupacional . Areje os quartos antes de limpar O Centro de Controle de Doenças ( CDC ) recomenda a abertura de portas e janelas externas e o uso de ventiladores para aumentar a circulação de ar no espaço antes de começar a limpar e desinfetar. Tire aparelhos da tomada antes de limpar Para sua segurança e para proteger os acessórios, lembre-se de tirar os aparelhos da tomada antes de limpá-los. Mesmo “desligados”, os aparelhos continuam conectados à eletricidade até que seus fios sejam retirados da tomada. Você também pode desligar a energia no disjuntor.

Antes de voltar a oferecer sua experiência e entre cada horário dela, você deve seguir as instruções abaixo em todos os espaços que fizerem parte da sua experiência

Etapas de limpeza:

Leve todo o lixo para fora Começar com esta etapa ajuda a evitar que o lixo contamine o espaço depois da limpeza. Certifique-se de colocar um novo saco em todas as lixeiras para facilitar a eliminação de resíduos.

Tire o pó do espaço e varra ou aspire o chão Ao tirar o pó, comece de cima para baixo para garantir que não haja sinais visíveis de sujeira. Varra todos os pisos e aspire carpetes e tapetes.

Limpe com água e sabão todas as superfícies impermeáveis com as quais os hóspedes tiverem contato Esfregue bem todas as superfícies para remover sujeira, gordura, poeira e germes. As superfícies impermeáveis incluem bancadas, mesas, pias, armários e pisos. Ao passar o esfregão, comece do canto de trás do cômodo e vá esfregando até a frente. Descarte a água em uma pia que ainda não foi limpa.



Etapas de higienização:

Depois que uma superfície impermeável estiver limpa, aplique um desinfetante Concentre-se em higienizar todas as superfícies tocadas com frequência no espaço (como maçanetas e interruptores de luz), bem como superfícies que possam ter tocado em lençóis sujos (como pisos). Certifique-se de higienizar aparelhos eletrônicos com base nas instruções de limpeza do fabricante.

Deixe o desinfetante agir pelo tempo especificado O rótulo do produto especificará o tempo de contato úmido necessário para que os produtos químicos higienizem efetivamente uma superfície. Isso permite que os produtos químicos matem o maior número possível de germes.

Deixe secar naturalmente Se a superfície secar antes do tempo de contato úmido, não há garantia de que o produto tenha matado os patógenos indicados no rótulo. Quando possível, deixe a superfície secar naturalmente.



Últimas etapas:

Descarte ou lave seus materiais de limpeza Jogue fora produtos descartáveis, como lenços desinfetantes. Lave todos os panos de limpeza na temperatura mais alta apropriada para o material.

Esvazie e higienize o aspirador após cada limpeza Não esqueça de desinfetar também outras ferramentas de limpeza que foram usadas.

Remova com segurança equipamentos de limpeza depois de terminar de limpar Descarte ou lave equipamentos de proteção, como luvas, de acordo com suas orientações de uso.

Lave as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão Se isso não for possível, use um desinfetante para as mãos com pelo menos 60% de álcool.

Organize os materiais de limpeza para os hóspedes Disponibilize aos seus hóspedes produtos de limpeza que eles possam usar, como toalha de papel descartável, luvas descartáveis, spray desinfetante ou lenços umedecidos, desinfetante para as mãos e sabonete extra para as mãos.

Avalie visualmente cada cômodo para garantir que o espaço esteja pronto para o próximo hóspede Imagine-se como um hóspede entrando em seu espaço pela primeira vez.

Reabasteça seus materiais de limpeza Verifique as datas de validade e reabasteça todos os materiais que você usou para deixar tudo pronto para a próxima experiência.



Lembretes de segurança

Não entre em um espaço sem o equipamento de proteção recomendado e não reutilize equipamentos sujos. Certifique-se de ler todos os rótulos de segurança para entender como usar produtos químicos de limpeza corretamente. Mantenha sempre os produtos químicos fora do alcance das crianças. Certifique-se de ler todos os rótulos de segurança para garantir que está usando os produtos químicos de limpeza corretamente. Não toque seu rosto durante a limpeza para ajudar a impedir a propagação de germes.

Como personalizar a limpeza para seu espaço

Sabemos que algumas experiências podem usar cômodos específicos da casa. Confira aqui mais orientações sobre a limpeza de cômodos específicos aos quais os hóspedes têm acesso em sua casa. Este guia de limpeza inclui checklists e orientações adicionais sobre a melhor maneira de preparar seu espaço. Você também pode considerar limitar o acesso dos hóspedes a algumas áreas para reduzir o risco de contágio.

Confira diretrizes atualizadas sobre os padrões de limpeza relacionados à COVID-19 no site do CDC. Além disso, certifique-se também de consultar e seguir as orientações de limpeza adicionais do governo ou das autoridades de saúde da sua região.