EnglishEspañol中文DeutschFrançaisItalianoPortuguês日本語한국어 русский

 

В это непростое время безопасность участников сообщества для нас превыше всего.  Мы хотим помочь вам защитить себя и гостей.  Эти рекомендации разработаны специально для организаторов, встречающихся с участниками у себя дома или в других помещениях.  Если вы принимаете гостей в жилье или ином пространстве, которым владеете или управляете, следовать этому регламенту — ваша обязанность. Советы по проведению Впечатлений в общественных местах смотрите здесь

Мы уточним правила, если от специалистов поступят новые данные. Протокол уборки Airbnb составлен с учетом текущих рекомендаций. Ваше здоровье и благополучие сообщества для нас в приоритете. 

Начнем с основных принципов. Перед каждым приемом гостей важно очистить и санировать жилье. Очистка и санация — два разных и одинаково важных процесса. Выполнять их необходимо в правильном порядке.

  • Очистка — это удаление загрязнений и микробов с поверхностей. Например, кухонную столешницу или плиту можно вымыть мыльной губкой.
  • При санации используются химикаты, которые уничтожают микробы и бактерии. Например, с помощью дезинфицирующего спрея нужно обработать дверные ручки и другие поверхности, которых часто касаются.

 

Как помешать распространению коронавируса

  1. Ограничьте количество гостей. 
    • Участвовать в мероприятии могут максимум 10 человек. Возможно, группу придется еще сократить, чтобы соблюдать социальное дистанцирование во время Впечатления.  Особенно это касается мероприятий, которые проводятся в помещениях. 
  2. Регулярно мойте руки с мылом в течение 20 секунд и ополаскивайте водой. 
    • Если это невозможно, используйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%.  
  3. Не забывайте о средствах защиты.
    • Организаторы и гости должны постоянно носить защитные маски во время Впечатления.  Ознакомьтесь с местными правилами и соблюдайте их.  Перед входом в помещение надевайте одноразовые перчатки и фартук или халат.

 

Советы по эффективной очистке и санации

  1. Приобретите подходящие чистящие средства.
    • Используйте только чистящие и дезинфицирующие растворы, зарегистрированные местными органами надзора над химическими веществами (например, Агентством по охране окружающей среды или Европейским агентством по химикатам). 
  2. Ознакомьтесь с инструкциями по безопасному использованию химических средств.
    • Внимательно читайте этикетки, на них содержится информация об активных веществах и мерах предосторожности. Подробности о том, как понять сведения на этикетке и в паспорте безопасности химической продукции, смотрите на сайте Управления по охране труда.
  3. Проветрите помещение перед уборкой. 
    •  Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют открыть наружные двери и окна и включить вентиляторы, чтобы воздух свободно циркулировал. Только после этого приступайте к очистке и санации. 
  4. Отключите приборы перед уборкой.
    • В целях безопасности выньте вилки из розеток. Нажать кнопку выключения недостаточно: устройство всё равно остается подсоединенным к электросети. Можно также отключить пробки.

 

Перед первым проведением Впечатления и после каждого мероприятия вы должны выполнить следующие действия в помещении, где принимаете гостей.

 

Этапы очистки:

  • Вынесите мусор 
      • Делая это в самом начале, вы предотвращаете перекрестное загрязнение жилья. Заранее подготовьте мусорное ведро, чтобы было удобнее выбрасывать тряпки и прочие отходы. 
  • Протрите пыль и пропылесосьте
      • Пыль следует протирать сверху вниз, не оставляя видимых следов загрязнения. Протрите пол и пропылесосьте ковры.
  • Вымойте твердые поверхности, с которыми соприкасаются гости, водой с чистящим средством
      • Протирайте их сверху вниз, удаляя грязь, жир, пыль и микробы. К твердым поверхностям относятся столешницы, столы, раковины, шкафы и полы. При мытье полов двигайтесь от дальнего угла комнаты к выходу, а воду выливайте в раковину, которую еще не санировали.

 

Этапы санации:

  • Очистив твердые поверхности, обработайте их дезинфицирующим средством 
      • Санируйте поверхности, которые часто используются (дверные ручки, выключатели и т. п.) и которых могло коснуться грязное постельное белье (например, пол). Электроприборы следует санировать согласно инструкциям производителя. 
  • Нанесите дезинфицирующий раствор и не смывайте сразу
      • На этикетке средства должно быть указано время, необходимое для эффективной санации. Это позволит избавиться от большего количества микробов.
  • Дайте поверхности высохнуть
      • Если высушить поверхность раньше рекомендованного времени, то нет гарантии, что средство уничтожит патогенные организмы, заявленные на этикетке. По возможности позвольте поверхностям высыхать самостоятельно.

Заключительные действия:

  • Выбросьте или вымойте принадлежности для уборки
      • Одноразовые средства, например дезинфицирующие салфетки, нужно выбрасывать. Тряпки стирайте при максимально возможной температуре.
  • Опорожните пылесос и санируйте его после каждой уборки
      • Обязательно санируйте все принадлежности, которые используете для очистки.
  • После уборки аккуратно снимите защитную одежду
      • Утилизируйте или вымойте экипировку в соответствии с инструкцией.  
  • Помойте руки с мылом в течение 20 секунд и ополосните водой
      • Если это невозможно, используйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%.  
  • Оставьте гостям всё необходимое для уборки
      • Предоставьте им необходимые чистящие средства и принадлежности: бумажные полотенца, одноразовые перчатки, дезинфицирующие салфетки или спрей, санитайзер для рук, запас мыла. 
  • Визуально оцените, готовы ли комнаты к приему следующих гостей
      • Представьте, что впервые входите в жилье. 
  • Пополните запасы чистящих средств
      • Проверьте сроки годности и замените использованные химикаты. 

 

Внимание! 

  1. Не входите в помещение без защитной одежды и не используйте ее повторно. Обязательно прочитайте информацию о безопасности на этикетках химических средств.
  2. Храните химические средства в недоступном для детей месте.
  3. Обязательно прочитайте информацию о безопасности на этикетках химических средств.
  4. Не прикасайтесь к лицу во время уборки, чтобы предотвратить распространение микробов.

 

Дополнительная подготовка жилья

Иногда Впечатления проводятся только в отдельных помещениях жилья.  Рекомендации по очистке комнат, которыми будут пользоваться гости, читайте здесь.  В руководстве по уборке вы найдете контрольные списки по типам помещений и дополнительные советы.  Чтобы снизить вероятность распространения вируса, ограничьте доступ гостей к другим зонам жилья.

Актуальные рекомендации по стандартам уборки во время пандемии содержатся на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Обязательно следуйте инструкциям местных органов здравоохранения и властей.

Written by AirbnbJune 7, 2020