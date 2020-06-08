English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский
В это непростое время безопасность участников сообщества для нас превыше всего. Мы хотим помочь вам защитить себя и гостей. Эти рекомендации разработаны специально для организаторов, встречающихся с участниками у себя дома или в других помещениях. Если вы принимаете гостей в жилье или ином пространстве, которым владеете или управляете, следовать этому регламенту — ваша обязанность. Советы по проведению Впечатлений в общественных местах смотрите здесь.
Мы уточним правила, если от специалистов поступят новые данные. Протокол уборки Airbnb составлен с учетом текущих рекомендаций. Ваше здоровье и благополучие сообщества для нас в приоритете.
Начнем с основных принципов. Перед каждым приемом гостей важно очистить и санировать жилье. Очистка и санация — два разных и одинаково важных процесса. Выполнять их необходимо в правильном порядке.
- Очистка — это удаление загрязнений и микробов с поверхностей. Например, кухонную столешницу или плиту можно вымыть мыльной губкой.
- При санации используются химикаты, которые уничтожают микробы и бактерии. Например, с помощью дезинфицирующего спрея нужно обработать дверные ручки и другие поверхности, которых часто касаются.
Как помешать распространению коронавируса
- Ограничьте количество гостей.
- Участвовать в мероприятии могут максимум 10 человек. Возможно, группу придется еще сократить, чтобы соблюдать социальное дистанцирование во время Впечатления. Особенно это касается мероприятий, которые проводятся в помещениях.
- Регулярно мойте руки с мылом в течение 20 секунд и ополаскивайте водой.
- Если это невозможно, используйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%.
- Не забывайте о средствах защиты.
- Организаторы и гости должны постоянно носить защитные маски во время Впечатления. Ознакомьтесь с местными правилами и соблюдайте их. Перед входом в помещение надевайте одноразовые перчатки и фартук или халат.
Советы по эффективной очистке и санации
- Приобретите подходящие чистящие средства.
- Используйте только чистящие и дезинфицирующие растворы, зарегистрированные местными органами надзора над химическими веществами (например, Агентством по охране окружающей среды или Европейским агентством по химикатам).
- Ознакомьтесь с инструкциями по безопасному использованию химических средств.
- Внимательно читайте этикетки, на них содержится информация об активных веществах и мерах предосторожности. Подробности о том, как понять сведения на этикетке и в паспорте безопасности химической продукции, смотрите на сайте Управления по охране труда.
- Проветрите помещение перед уборкой.
- Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют открыть наружные двери и окна и включить вентиляторы, чтобы воздух свободно циркулировал. Только после этого приступайте к очистке и санации.
- Отключите приборы перед уборкой.
- В целях безопасности выньте вилки из розеток. Нажать кнопку выключения недостаточно: устройство всё равно остается подсоединенным к электросети. Можно также отключить пробки.
Перед первым проведением Впечатления и после каждого мероприятия вы должны выполнить следующие действия в помещении, где принимаете гостей.
Этапы очистки:
- Вынесите мусор
-
- Делая это в самом начале, вы предотвращаете перекрестное загрязнение жилья. Заранее подготовьте мусорное ведро, чтобы было удобнее выбрасывать тряпки и прочие отходы.
-
- Протрите пыль и пропылесосьте
-
- Пыль следует протирать сверху вниз, не оставляя видимых следов загрязнения. Протрите пол и пропылесосьте ковры.
-
- Вымойте твердые поверхности, с которыми соприкасаются гости, водой с чистящим средством
-
- Протирайте их сверху вниз, удаляя грязь, жир, пыль и микробы. К твердым поверхностям относятся столешницы, столы, раковины, шкафы и полы. При мытье полов двигайтесь от дальнего угла комнаты к выходу, а воду выливайте в раковину, которую еще не санировали.
-
Этапы санации:
- Очистив твердые поверхности, обработайте их дезинфицирующим средством
-
- Санируйте поверхности, которые часто используются (дверные ручки, выключатели и т. п.) и которых могло коснуться грязное постельное белье (например, пол). Электроприборы следует санировать согласно инструкциям производителя.
-
- Нанесите дезинфицирующий раствор и не смывайте сразу
-
- На этикетке средства должно быть указано время, необходимое для эффективной санации. Это позволит избавиться от большего количества микробов.
-
- Дайте поверхности высохнуть
-
- Если высушить поверхность раньше рекомендованного времени, то нет гарантии, что средство уничтожит патогенные организмы, заявленные на этикетке. По возможности позвольте поверхностям высыхать самостоятельно.
-
Заключительные действия:
- Выбросьте или вымойте принадлежности для уборки
-
- Одноразовые средства, например дезинфицирующие салфетки, нужно выбрасывать. Тряпки стирайте при максимально возможной температуре.
-
- Опорожните пылесос и санируйте его после каждой уборки
-
- Обязательно санируйте все принадлежности, которые используете для очистки.
-
- После уборки аккуратно снимите защитную одежду
-
- Утилизируйте или вымойте экипировку в соответствии с инструкцией.
-
- Помойте руки с мылом в течение 20 секунд и ополосните водой
-
- Если это невозможно, используйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%.
-
- Оставьте гостям всё необходимое для уборки
-
- Предоставьте им необходимые чистящие средства и принадлежности: бумажные полотенца, одноразовые перчатки, дезинфицирующие салфетки или спрей, санитайзер для рук, запас мыла.
-
- Визуально оцените, готовы ли комнаты к приему следующих гостей
-
- Представьте, что впервые входите в жилье.
-
- Пополните запасы чистящих средств
-
- Проверьте сроки годности и замените использованные химикаты.
-
Внимание!
- Не входите в помещение без защитной одежды и не используйте ее повторно. Обязательно прочитайте информацию о безопасности на этикетках химических средств.
- Храните химические средства в недоступном для детей месте.
- Обязательно прочитайте информацию о безопасности на этикетках химических средств.
- Не прикасайтесь к лицу во время уборки, чтобы предотвратить распространение микробов.
Дополнительная подготовка жилья
Иногда Впечатления проводятся только в отдельных помещениях жилья. Рекомендации по очистке комнат, которыми будут пользоваться гости, читайте здесь. В руководстве по уборке вы найдете контрольные списки по типам помещений и дополнительные советы. Чтобы снизить вероятность распространения вируса, ограничьте доступ гостей к другим зонам жилья.
Актуальные рекомендации по стандартам уборки во время пандемии содержатся на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Обязательно следуйте инструкциям местных органов здравоохранения и властей.