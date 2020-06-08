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В это непростое время безопасность участников сообщества для нас превыше всего. Мы хотим помочь вам защитить себя и гостей. Эти рекомендации разработаны специально для организаторов, встречающихся с участниками у себя дома или в других помещениях. Если вы принимаете гостей в жилье или ином пространстве, которым владеете или управляете, следовать этому регламенту — ваша обязанность. Советы по проведению Впечатлений в общественных местах смотрите здесь.

Мы уточним правила, если от специалистов поступят новые данные. Протокол уборки Airbnb составлен с учетом текущих рекомендаций. Ваше здоровье и благополучие сообщества для нас в приоритете.

Начнем с основных принципов. Перед каждым приемом гостей важно очистить и санировать жилье. Очистка и санация — два разных и одинаково важных процесса. Выполнять их необходимо в правильном порядке.

Очистка — это удаление загрязнений и микробов с поверхностей. Например, кухонную столешницу или плиту можно вымыть мыльной губкой.

При санации используются химикаты, которые уничтожают микробы и бактерии. Например, с помощью дезинфицирующего спрея нужно обработать дверные ручки и другие поверхности, которых часто касаются.

Как помешать распространению коронавируса

Ограничьте количество гостей. Участвовать в мероприятии могут максимум 10 человек. Возможно, группу придется еще сократить, чтобы соблюдать социальное дистанцирование во время Впечатления. Особенно это касается мероприятий, которые проводятся в помещениях. Регулярно мойте руки с мылом в течение 20 секунд и ополаскивайте водой. Если это невозможно, используйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%. Не забывайте о средствах защиты. Организаторы и гости должны постоянно носить защитные маски во время Впечатления. Ознакомьтесь с местными правилами и соблюдайте их. Перед входом в помещение надевайте одноразовые перчатки и фартук или халат.

Советы по эффективной очистке и санации

Приобретите подходящие чистящие средства. Используйте только чистящие и дезинфицирующие растворы, зарегистрированные местными органами надзора над химическими веществами (например, Агентством по охране окружающей среды или Европейским агентством по химикатам). Ознакомьтесь с инструкциями по безопасному использованию химических средств. Внимательно читайте этикетки, на них содержится информация об активных веществах и мерах предосторожности. Подробности о том, как понять сведения на этикетке и в паспорте безопасности химической продукции, смотрите на сайте Управления по охране труда . Проветрите помещение перед уборкой. Центры по контролю и профилактике заболеваний США ( CDC ) рекомендуют открыть наружные двери и окна и включить вентиляторы, чтобы воздух свободно циркулировал. Только после этого приступайте к очистке и санации. Отключите приборы перед уборкой. В целях безопасности выньте вилки из розеток. Нажать кнопку выключения недостаточно: устройство всё равно остается подсоединенным к электросети. Можно также отключить пробки.

Перед первым проведением Впечатления и после каждого мероприятия вы должны выполнить следующие действия в помещении, где принимаете гостей.

Этапы очистки:

Вынесите мусор Делая это в самом начале, вы предотвращаете перекрестное загрязнение жилья. Заранее подготовьте мусорное ведро, чтобы было удобнее выбрасывать тряпки и прочие отходы.

Протрите пыль и пропылесосьте Пыль следует протирать сверху вниз, не оставляя видимых следов загрязнения. Протрите пол и пропылесосьте ковры.

Вымойте твердые поверхности, с которыми соприкасаются гости, водой с чистящим средством Протирайте их сверху вниз, удаляя грязь, жир, пыль и микробы. К твердым поверхностям относятся столешницы, столы, раковины, шкафы и полы. При мытье полов двигайтесь от дальнего угла комнаты к выходу, а воду выливайте в раковину, которую еще не санировали.



Этапы санации:

Очистив твердые поверхности, обработайте их дезинфицирующим средством Санируйте поверхности, которые часто используются (дверные ручки, выключатели и т. п.) и которых могло коснуться грязное постельное белье (например, пол). Электроприборы следует санировать согласно инструкциям производителя.

Нанесите дезинфицирующий раствор и не смывайте сразу На этикетке средства должно быть указано время, необходимое для эффективной санации. Это позволит избавиться от большего количества микробов.

Дайте поверхности высохнуть Если высушить поверхность раньше рекомендованного времени, то нет гарантии, что средство уничтожит патогенные организмы, заявленные на этикетке. По возможности позвольте поверхностям высыхать самостоятельно.



Заключительные действия:

Выбросьте или вымойте принадлежности для уборки Одноразовые средства, например дезинфицирующие салфетки, нужно выбрасывать. Тряпки стирайте при максимально возможной температуре.

Опорожните пылесос и санируйте его после каждой уборки Обязательно санируйте все принадлежности, которые используете для очистки.

После уборки аккуратно снимите защитную одежду Утилизируйте или вымойте экипировку в соответствии с инструкцией.

Помойте руки с мылом в течение 20 секунд и ополосните водой Если это невозможно, используйте антисептик для рук с содержанием спирта не менее 60%.

Оставьте гостям всё необходимое для уборки Предоставьте им необходимые чистящие средства и принадлежности: бумажные полотенца, одноразовые перчатки, дезинфицирующие салфетки или спрей, санитайзер для рук, запас мыла.

Визуально оцените, готовы ли комнаты к приему следующих гостей Представьте, что впервые входите в жилье.

Пополните запасы чистящих средств Проверьте сроки годности и замените использованные химикаты.



Внимание!

Не входите в помещение без защитной одежды и не используйте ее повторно. Обязательно прочитайте информацию о безопасности на этикетках химических средств. Храните химические средства в недоступном для детей месте. Обязательно прочитайте информацию о безопасности на этикетках химических средств. Не прикасайтесь к лицу во время уборки, чтобы предотвратить распространение микробов.

Дополнительная подготовка жилья

Иногда Впечатления проводятся только в отдельных помещениях жилья. Рекомендации по очистке комнат, которыми будут пользоваться гости, читайте здесь. В руководстве по уборке вы найдете контрольные списки по типам помещений и дополнительные советы. Чтобы снизить вероятность распространения вируса, ограничьте доступ гостей к другим зонам жилья.

Актуальные рекомендации по стандартам уборки во время пандемии содержатся на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Обязательно следуйте инструкциям местных органов здравоохранения и властей.