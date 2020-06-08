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在这一前所未有的艰难时刻，房东/体验达人和房客/参与者的安全是爱彼迎的头等要务。我们希望为房东/体验达人安全接待房客/参与者提供所需的工具。如果您需要将参与者带到自己家中或您所管理的空间中开展体验，请阅读以下准则。 如果您需要将参与者带到自己家中或您所管理的空间中开展体验，您必须遵守该计划。对于在公共场所接待参与者的体验达人，请参阅此处。

请注意，此清洁准则可能会随着专家专业指导的变化而不时更新。爱彼迎的清洁规程基于相关专家提供的现行指南制定，旨在保障您以及整个社区的健康和福祉。

首先，让我们从基本信息开始：在接待参与者之前清洁和消毒房源非常重要。清洁和消毒是有所不同，两者都必须按正确的顺序进行。

清洁是指去除物体表面的细菌和尘垢。例如，用浸过肥皂水的海绵擦拭厨房操作台或炉灶。

消毒是指使用化学品杀灭病菌。例如，在门把手等高频触摸表面上喷洒化学消毒剂。

对于预防新型冠状病毒传播的建议

根据需要限制参与者人数 虽然我们目前将参与者人数限制为最多 10 人，但您可能需要进一步限制可接待的人数，以确保您和参与者以及参与者之间保持社交距离。室内体验尤其如此。 用洗手液/洗手皂和水定期洗手，且每次洗手应至少 20 秒 如果无法用流水洗手，请使用酒精含量至少达到 60% 的免洗洗手液。 始终佩戴防护装备 爱彼迎要求体验达人和参与者在体验期间始终佩戴防护口罩。请参阅有关口罩/面罩的当地监管指引。进入房源前，不妨考虑使用一次性手套、围裙或防护服等其他防护用品。

有效清洁和消毒的建议

购买合适的清洁用品 我们建议仅使用已在当地政府化学品监管机构（例如美国环境保护局或欧洲化学品管理局）登记的消毒剂和清洗液。 查看化学品的安全指南 请务必阅读产品上的标签，了解其活性成分以及如何正确使用。如需了解有关如何阅读产品标签及其安全数据表的更多信息，请访问职业健康与安全管理局网站 。 清洁前请先给房间通风 美国疾病控制与预防中心（ CDC ）建议，在开始清洁和消毒前打开门窗并使用排气扇，以加速房内的空气循环。 清洁前拔下电源插头 为确保您的安全和保护电器，请记得在清洁前拔下电源插头。插电的电器在处于「关闭」状态时仍然会连接到电源，因此需要拔下插头。您还可以通过断路器关闭电源。

在重新开展体验前，以及每场体验之间，您应对体验中涉及的空间采取以下步骤

清洁步骤：

清空所有垃圾 先清理垃圾，有助于防止垃圾弄脏已清洁完毕的房源。请务必为所有 垃圾桶装上垃圾袋，方便弃置纸巾和其他垃圾。

为房源除尘，清扫地板或吸尘 从上往下除尘，确保清理任何可见的灰尘。清扫所有硬质地板，为地毯吸尘。

用皂剂和水清洁参与者接触的所有硬质表面 彻底擦拭每个表面，去除污垢、油脂、灰尘和细菌。硬质表面包括台面、桌子、水槽、橱柜和地板等。拖地时，从房间里面的墙角往前拖，并将污水倒入尚未清洁的水槽中。



消毒步骤：

清洁完硬质表面后，喷洒消毒剂 请重点清洁空间内所有经常接触的表面（如门把手和灯具开关）以及可能接触过脏污床上用品的表面（如地板）。请务必按照制造商的清洁说明对电子产品进行消毒。

按照规定的时间让消毒剂在表面停留一段时间 消毒剂的产品标签上会注明需要让用剂在消毒表面停留多久才能有效消毒。这样能让化学物质有足够时间杀灭尽可能多的细菌。

自然风干 如果表面在所需湿润时间之前变干，则无法保证消毒剂能如期杀灭病原体。如果可能，请让物品表面自然风干。



最后步骤：

处置和清洗清洁用品 丢弃消毒湿巾等一次性产品。请以适合材质的最高温度清洗所有清洁用毛巾。

每次打扫卫生后，清空吸尘器内的垃圾并对吸尘器进行消毒 请务必对使用过的任何其他清洁工具进行消毒。

清洁完毕后，请以安全的方式卸下清洁用具 根据使用指南处置或清洗防护装备。

用洗手液/洗手皂和水洗手至少 20 秒 如果无法用流水洗手，请使用酒精含量至少达到 60% 的免洗洗手液。

为参与者提供清洁用品 为参与者提供他们可以使用的清洁用品，例如一次性纸巾、一次性手套、消毒喷雾或湿巾、洗手液以及额外的洗手皂。

目测每个房间的情况，以确保为下一位参与者做好准备 设想您是第一次来到此空间的参与者。

补足清洁用品 请务必稍花时间查看有效期，并补充您刚才使用过的用品，为下一场体验做好准备。



安全提醒

如果没有建议使用的防护装备，请勿进入空间，也不要重复使用脏污的装备。请务必阅读所有安全标签，以便了解如何正确使用清洁化学品。 将化学产品始终置于儿童无法接触到的地方。 请务必阅读所有安全标签，以确保正确使用清洁化学品。 清洁时请勿触摸脸部，以防止细菌传播。

为您的空间量身定制清洁准则

我们理解，有些体验可能会使用您家中的某些房间。如需进一步了解参与者可能进入的某些房间的清洁准则，请点击此处查看更多详情。本清洁准则包含检查清单以及如何为空间做好准备的进一步指引。您可以考虑限制参与者只能进入空间中的某些区域，以减少可能的病毒传播。

如需了解有关针对新冠肺炎疫情的清洁标准最新指南，请访问美国疾控中心网站。此外，请务必查看并遵守您所在地区政府或卫生部门的其他清洁指南。