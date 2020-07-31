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При описании программы мероприятия важно подробно рассказать гостям, чего им ожидать.

В разделе Чем вы займетесь укажите: (1) как именно будет проходить мероприятие, (2) что будут делать гости.

О чём следует помнить:

Распространенные ошибки

План слишком расплывчатый и неконкретный

Неудачный вариант:

«Я научу вас, как просто делать коктейли с помощью подручных средств и ингредиентов, которые легко найти в ближайшем супермаркете».

Что не так?

В этом примере неясно, какие коктейли будут готовить гости и как именно будет проходить Впечатление.

Лучше написать так:

«Я покажу вам, как просто приготовить дома пикантную “Маргариту” на основе мескаля. Понадобятся только подручные средства и ингредиенты, которые легко найти в ближайшем супермаркете.

Сначала мы поговорим об истории мескаля и мексиканского региона Оахака. Затем вместе приготовим коктейли, шаг за шагом. В конце мероприятия я дам подробные инструкции, чтобы вы удивили друзей на следующей вечеринке».

Гостям предлагаются занятия на выбор

Неудачные варианты:

«В зависимости от интересов гостей тур может включать поход, прогулку или катание на велосипеде». «Туры на выбор: (1) поход к водопаду, (2) секретные бухты и историческая прогулка по деревне или (3) велотур к старинной плотине».



Ограничьтесь одним занятием или темой для каждого Впечатления. Не стоит предлагать несколько вариантов, не связанных между собой. Гости должны точно знать, чего ожидать при бронировании Впечатления. Запутанный план мероприятия может сбить их с толку.

В приведенных выше примерах гости должны выбирать между совершенно несвязанными занятиями: походом и велопрогулкой.

Можно вносить небольшие коррективы в ход мероприятия в зависимости от пожеланий и подготовки гостей (например, уровня навыков, наличия инвентаря и т. д.). Однако следует придерживаться основной, четко сформулированной темы Впечатления.

Программа полностью зависит от пожеланий гостей

Неудачный пример:

«Давайте готовить! С помощью простых ингредиентов и пошагового руководства мы создадим идеальное блюдо. Расскажите, что вы хотите приготовить, и я покажу, как это сделать».

Лучше придерживаться одной темы и проводить конкретное занятие с четким и лаконичным планом. Гости хотят бронировать хорошо продуманное мероприятие.

Не оставляйте программу полностью на усмотрение участников. На Впечатлении могут присутствовать люди с разными интересами, поэтому важно заранее четко обозначить, что ждет гостей.

В примере выше нет конкретной программы и участники сами должны решать, чем заняться.

Рекомендации

Четко планируйте мероприятие от начала и до конца

Отличный пример: airbnb.com/experiences/1691219.

«Вначале я расскажу о себе и о том, с чего началась моя страстная любовь к растениям. Затем я проведу мастер-класс по размножению комнатных растений. Мы не будем обсуждать садоводство и съедобную зелень,

а рассмотрим разные виды растений: фикус лировидный, монстеру, суккуленты и кактусы. Я расскажу, как их правильно срезать, в какую емкость поместить, сколько добавить воды и когда ее поменять.

Затем мы поговорим о том, как посадить растение в почву, когда появятся корни. В конце мероприятия я отвечу на ваши вопросы».

Составьте небольшой рассказ о Впечатлении и подробно опишите, как оно будет проходить. В примере выше четко обозначены начало, середина и конец мероприятия. Гости точно знают, чего им ожидать. Описание Впечатления не обязательно разбивать на параграфы. Можно использовать список из нескольких пунктов, как в этом примере.

Выберите одно занятие или тему для Впечатления

Отличный пример: airbnb.com/experiences/1654079.

«Я рассказываю истории и исполняю собственные композиции на гитаре. Мои песни — смесь инди-фолка, блюза и джазового вокала. Я отвечу на ваши вопросы о музыке, творчестве и жизни в Исландии. Я 7 лет работала гидом и за это время научилась знакомить гостей с культурой и необычными традициями Исландии через музыку и личный опыт.

Каждый месяц программа меняется — приходите и слушайте новые песни и истории.

Апрель 2020 г.

Песни и истории об Исландии, творчестве и моей шведской бабушке.

Май 2020 г.

Песни и истории о Нине Симон, Берлине и моей исландской бабушке».

Выберите одно занятие или тему и придерживайтесь их. В приведенном примере основная тема — уникальный закрытый концерт в исландском доме. Можно слегка корректировать программу Впечатления. В данном случае организатор каждый месяц играет разную музыку. При бронировании гости точно понимают, что их ждет в выбранные даты.

Помните, что если вы составите четкий и понятный план мероприятия, мы быстрее рассмотрим Впечатление и у него будет больше шансов на успех.