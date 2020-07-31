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在撰写体验内容描述时，务必写明具体内容，让参与者清楚了解参与您的体验有哪些值得期待的活动。

体验页面中的「 体验内容 」部分 应当满足以下条件：（1） 准确表述会以何种方式呈现体验（2）向参与者清楚说明体验期间他们将以何种方法参与和/或互动。

以下列举了一些常见错误，并提供了一些需谨记的推荐做法：

常见错误

体验内容描述过于模糊和笼统

应避免的表述示例：

「我会教您如何利用简单的技巧和工具以及当地超市和商店就能轻松找到的食材自制鸡尾酒」

这个示例存在什么问题？

在这个示例中，达人没有明确说明参与者会制作的鸡尾酒种类，也没介绍体验从开始到结束的整个流程。

更好的表述方法如下：

「我会教您如何使用简单的技巧和工具以及当地超市和商店里就能轻松找到的食材，自制辣味梅斯卡尔玛格丽特（Spicy Mezcal Margaritas）。

首先，我们会稍微介绍一下梅斯卡尔（Mezcal）的历史以及墨西哥瓦哈卡地区。随后，我们将一起分步骤制作这款鸡尾酒。完成后，我会奉上一整套详尽的制酒秘笈，让您在下次的晚宴上让朋友们刮眼相看。」

为参与者提供多种不同的活动选项

应避免的表述示例：

「参与者可根据自己的兴趣选择远足、漫步、骑行或全部三种游览方式。」 「提供以下几类游览选择：（1）瀑布远足（2）漫步隐秘海湾和历史古镇，或（3）骑行游览历史大坝区域。」



每个体验应仅限一种活动种类或主题，而不是提供多种不同不相关的活动选项。参与者在预订您的体验时需要确切知道要做什么，而提供多种选项会让计划存在不确定性。

在上述两个示例中，体验内容描述让参与者选择远足或骑行等全然不相干的活动。

根据特定群体的偏好提供些许定制化选择（例如技能级别、所有设备等）固然无妨，但体验应限于描述中明确表述的单一主题或活动。

完全由参与者决定体验内容

应避免的表述示例：

「一起来下厨吧！我们将使用简单的食材，分步骤指导大家烹饪完美大餐。告诉我您想做什么菜，我将为您演示如何烹饪叫人意犹未尽的美食。」

体验最好限于一种活动或主题，且活动计划应当简洁明确。参与者需要相信体验达人有能力组织一场精心策划的体验。

避免完全由参与者决定体验内容，因为在每一场体验中，您面对的都是一群兴趣迥异的参与者，而他们需要知道自己在到达后会做些什么。

在上述示例中，体验内容太过开放，完全由参与者决定做什么。

推荐做法

提供清晰完整的体验内容描述

范例：airbnb.com/experiences/1691219

「体验开始时，我将先介绍自己的背景、个人经历以及我对温室栽培的热爱。接下来，我将开始为大家介绍繁殖室内植物的相关步骤，但不包括室外园艺或可食用植物的种植。

我将通过展示和讲解为您介绍多种植物，包括琴叶榕、龟背竹、多肉植物和仙人掌等等，并说明相应的修剪方法。随后，我们将讨论适合栽种这些植物的容器、需要的水量以及换水的频率。

接下来，我们会聊聊根系发育后从水中移栽到土中的技巧。最后，我们将进入问答环节，解答讲课中可能有所遗漏的任何内容。」

最好用故事结构来详细描述参与者的全程体验内容。在上述示例中，体验内容描述清晰详尽地强调了体验的开始、中间和结束环节，让参与者清楚知道会做什么。注意，撰写明确的体验内容描述并非只有这一种方式。下面是一个使用分项细目结构（而非标准段落格式）的体验内容描述范例。

体验应仅限一种活动种类或主题

范例：airbnb.com/experiences/1654079

「我会跟大家讲故事，并弹着吉他用爵士嗓音为大家演唱自己谱曲的歌曲。我的音乐是有一点蓝调风格的独立民谣。我还会留点时间来回答大家关于音乐、创作或是冰岛生活的提问。7 年的导游生涯教会了我如何带领参与者步入一场以音乐为主线，穿插我自己的生活、冰岛文化及独特本地传统的旅程……

每个月我都会推出一个新主题，所以大家可以再次参加，欣赏新的音乐，聆听新的故事。

2020 年 4 月

有关冰岛、创作以及我的瑞典祖母的歌曲和故事。

2020 年 5 月

关于妮娜·西蒙（Nina Simone）、柏林以及我的冰岛祖母的歌曲和故事。」

请尝试将体验内容限于一种活动种类或主题，而不是提供多个不相关选项来让参与者自行选择。在上述示例中，体验主题是在冰岛人家中的一场小型音乐表演。稍加一些定制化选项也无妨。在这个示例中，体验达人每月提供一轮新的音乐选择，参与者在预订体验时非常清楚在特定月份会体验到什么内容。

总而言之，清晰准确的体验内容描述不仅能让体验提交流程更加顺畅，对于开展成功体验也至关重要。