English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский

Assim como as coisas nem sempre saem como planejado durante as experiências presenciais, algo inesperado pode surgir durante as experiências online – especialmente porque esta plataforma e este fórum são novos para todos. Confira aqui respostas para algumas das preocupações mais comuns:

O que acontece quando um hóspede se atrasa?

Seja simpático com os participantes que chegarem no horário marcado. Se alguém chegar tarde, não há problema em reservar um minuto para recebê-lo calorosamente e atualizá-lo. Talvez você possa ter uma conversa separada usando o recurso de chat para informá-los sobre o que eles perderam, sem perturbar o fluxo do resto dos participantes.

E se um hóspede não ligar a câmera?

Você pode lembrar educadamente que a experiência é muito melhor quando conectada ao vídeo. (Você pode fazer um comentário engraçado sobre o assunto: “Quem é a pessoa misteriosa esperando para se revelar? Você pode ligar sua câmera, ou quer permanecer um mistério?”) Claro, se a pessoa realmente não quiser estar diante das câmeras, não insista; prossiga com o resto da experiência.

O que acontece se um hóspede sair no meio da experiência?

Talvez esse hóspede não tenha tido intenção de sair; ele pode estar com alguma dificuldade técnica e estar tentando voltar para a experiência. Não deixe que isso distraia o resto da turma e prossiga normalmente. Se isso atrapalhar a experiência, você pode resolver o problema mas, de outra forma, é provável que muitos hóspedes nem percebam – tente somente se concentrar em continuar guiando a experiência.

Quer saber mais sobre experiências online? Leia estes artigos relacionados:

Como configurar áudio e vídeo para sua experiência online

Como organizar seu ambiente doméstico para sua experiência online

Como hospedar experiências online de modo envolvente

Como interagir com os hóspedes durante sua experiência online