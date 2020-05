English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский

Tout comme les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu lors d’expériences en personne, vous n’êtes pas à l’abri d’un imprévu lors d’une expérience en ligne, d’autant plus qu’il s’agit d’une nouvelle plate-forme et d’un nouveau lieu d’échange pour tous. Voici des réponses aux questions les plus fréquentes :

Que se passe-t-il quand un participant est en retard ?

Essayez de commencer rapidement par respect envers ceux qui ont été à l’heure. Si quelqu’un vous rejoint avec du retard, vous pouvez prendre quelques instants pour l’accueillir chaleureusement et lui dire où vous en êtes. Vous pouvez par exemple utiliser le chat pour lui parler en privé et lui indiquer ce qu’il a manqué, sans pour autant perturber la concentration des autres participants.

Que faire si un participant n’active pas sa caméra ?

Vous pouvez poliment lui rappeler que l’expérience sera bien plus agréable pour tous si chacun est visible en ligne. (Vous pouvez aborder le sujet avec humour : « Mais qui est ce mystérieux inconnu qui ne veut pas se montrer ? Pouvez-vous activer votre caméra ou préférez-vous rester incognito ? »). Bien sûr, si la personne est catégorique et ne veut pas être filmée, n’insistez pas et poursuivez l’expérience.

Que faire si un participant quitte l’expérience au beau milieu de la session ?

Il est possible que sa session ait été interrompue par un problème technique et qu’il rencontre des difficultés pour se connecter de nouveau. Ne laissez pas cet incident distraire le reste du groupe et continuez comme si de rien n’était. Si c’est vraiment gênant, vous pouvez vous en occuper. Autrement, il est probable que les autres participants ne s’en rendent même pas compte. Essayez simplement de vous concentrer sur votre rôle d’hôte et poursuivez l’expérience.

Vous souhaitez en savoir plus sur les expériences en ligne ? Découvrez ces articles liés au même sujet :

Configuration audio et vidéo pour votre expérience en ligne

Dressez le décor pour votre expérience en ligne

Comment animer une expérience en ligne ?

Comment interagir avec les participants lors de votre expérience en ligne ?