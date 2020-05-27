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Онлайн-Впечатления — новая инициатива, поэтому на них иногда возникают непредвиденные обстоятельства, как и во время очных мероприятий. Ниже вы найдете ответы на распространенные вопросы.

Что делать, если гость задерживается?

Проявите уважение к тем, кто уже подключился: начните Впечатление вовремя. Если гость опоздал, тепло поприветствуйте его и расскажите, что он пропустил. Чтобы не отвлекать остальных участников, можно воспользоваться чатом.

Что делать, если гость не включает камеру?

Вежливо напомните, что Впечатление намного интереснее с видеосвязью. Проявите остроумие: «Кто этот таинственный человек? Вы включите камеру или останетесь загадкой?» Разумеется, если гость непреклонен, не настаивайте и продолжайте мероприятие.

Что делать, если гость покидает Впечатление?

Возможно, возникли технические неполадки и участник пытается подключиться заново. Не акцентируйте на этом внимание и продолжайте мероприятие. Сконцентрируйтесь на проведении Впечатления: скорее всего, гости ничего не заметят. Если проблема нарушает ход мероприятия, решите ее.

Подробнее в этих статьях:

Настройка звука и камеры для онлайн-Впечатления

Подготовка комнаты к онлайн-Впечатлению

Как проводить увлекательные онлайн-Впечатления

Взаимодействие с участниками онлайн-Впечатления