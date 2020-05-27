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开展线下体验时可能会偏离规划，线上体验一样也可能碰到意外插曲——尤其在这样一个人人都可参与的全新平台和论坛中。以下是对一些最常见问题的解答：

参与者迟到了怎么办？

尽量及时开始体验，以表达对按时到场的参与者的尊重。如果有人迟到，可以花一些时间热烈欢迎他们，稍微重温一下刚才的内容。您可以使用聊天功能和他们私聊，简介他们错过的内容，这样就不会打扰到其他参与者。

如果有参与者不打开摄像头怎么办？

您可以礼貌地提醒他们，打开摄像头可以大大提升体验质量。（不妨小小幽默一下：「哪位是我们的神秘观众，露个脸呗！您是想打开摄像头呢，还是想继续当神秘人？」） 当然，如果他们坚持不开摄像头，不要强迫他们打开，请继续开展体验。

如果参与者在体验进行中退出怎么办？

他们可能不是有意中途退出，而是碰到了技术问题，正在尝试重新加入体验。不要为此分散其他参与者的注意力，继续开展体验就好。如果这造成了干扰，您可以解决这一问题，但是很多参与者可能不会注意到有人断线，您只需专注于继续开展体验。

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