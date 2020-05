English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語—한국어 — русский

Como o Airbnb está fornecendo a conta do Zoom na qual você hospedará sua experiência online, as preferências da conta foram automatizadas. Você não poderá alterar algumas configurações, mas terá opções em diferentes configurações para garantir uma experiência ideal para hóspedes e anfitriões.

Confira aqui uma descrição básica das configurações padrão que usamos, além de um esboço das configurações opcionais e algumas recomendações. Se você estiver hospedando com um coanfitrião (o que recomendamos), certifique-se de compartilhar essas informações com ele, para que vocês dois usem o mesmo conjunto de configurações e preferências.

Configurações padrão do Zoom

Como o Airbnb está fornecendo uma conta do Zoom para você oferecer sua experiência, implementamos algumas configurações padrão — incluindo uma identificação de reunião aleatória e protegida por senha para cada experiência online — para garantir que sua experiência online ocorra da forma mais segura e tranquila possível.

Configurações dos anfitriões Configurações dos hóspedes Configurações de segurança Configurações de privacidade Vídeo O vídeo estará automaticamente “ ATIVADO “, mas você poderá desativá-lo durante a experiência O vídeo do hóspede estará automaticamente “ DESATIVADO ” quando ele entrar na reunião, mas o microfone e o áudio estarão “ativados” Somente os anfitriões poderão compartilhar a tela — os hóspedes não poderão fazer isso Não é possível gravar as reuniões Os números de telefone dos hóspedes e anfitriões são mascarados Bate-papo O bate-papo estará “ ATIVADO “. Os anfitriões podem conversar diretamente com os hóspedes, e eles podem responder O anfitrião e os hóspedes poderão conversar individualmente O bate-papo privado entre hóspedes estará desativado, mas todos poderão conversar abertamente na sala de reuniões O anfitrião pode colocar um participante em espera (desativar a participação do hóspede na reunião) Não é possível salvar bate-papos Os hóspedes não podem conversar individualmente em bate-papos privados Outros A co-hospedagem estará automaticamente “ ATIVADA” . Como anfitrião, você pode definir qualquer pessoa da reunião como coanfitriã Os participantes removidos intencionalmente pelo anfitrião não poderão voltar a participar da reunião Os participantes não podem usar controle remoto Não é possível transferir arquivos Não é possível controlar a câmera de outro participante Como participar de uma reunião Não é permitido entrar na reunião antes do anfitrião. Isso garante que a reunião terá um anfitrião, que será o moderador. Não queremos que os hóspedes falem uns com os outros sem nenhuma orientação. Exigimos o uso do recurso de sala de espera. Essa medida de segurança garante que a lista de hóspedes no Zoom corresponda à lista de hóspedes que reservaram na plataforma. Os hóspedes não poderão entrar na reunião antes que você, como anfitrião, inicie a experiência e permita que eles entrem um a um. É possível participar através de uma ligação gratuita Monitoramento de atenção (um recurso que permite que os anfitriões saibam quais hóspedes não estão usando ativamente o aplicativo do Zoom)

Configurações obrigatórias do Zoom

Assim que a conta fornecida a você pelo Airbnb estiver configurada, as definições a seguir NÃO devem ser alteradas. Caso contrário, você não conseguirá oferecer a experiência e seus hóspedes não poderão participar da reunião.

🚫 Usar o identificador pessoal de reunião (PMI) ao agendar uma reunião. Essa configuração estará desativada por padrão e deve permanecer assim. Sempre que você agendar um horário, o Airbnb criará automaticamente um link do Zoom exclusivo para esse horário. Se essa configuração estiver ativada, não poderemos fazer isso e os hóspedes não conseguirão participar da sua experiência.

🚫 As informações que aparecem em “Próximas reuniões” no painel de reuniões do Zoom. O Airbnb associa automaticamente o título de cada reunião ao nome da sua experiência. Não edite o título nem a senha das reuniões listadas — caso contrário, os hóspedes não terão as informações de que precisam para participar da sua experiência.

Configurações opcionais do Zoom

Depois de baixar o aplicativo do Zoom, você poderá acessar as configurações pelo ícone de engrenagem no canto superior direito. Ao tocar nesse ícone, você verá as seguintes seções à esquerda — as opções que mais recomendamos são marcadas com um 👍.

Geral

👍 Usar monitores duplos. Permite colocar o layout de vídeo e o conteúdo de compartilhamento de tela em dois monitores/telas separados. Só selecione esta opção se você planeja usar mais de uma tela. Um monitor pode exibir a visualização de galeria ou quem está falando, enquanto o outro exibe a tela compartilhada. Isso pode ser útil para fazer apresentações de PowerPoint e ocultar as anotações para os participantes.

Entrar em tela cheia . Permite que você já esteja automaticamente no modo de tela cheia quando a experiência começar.

👍 Pedir que eu confirme antes de sair de uma reunião. Mostra uma janela pop-up depois que você clica para sair da reunião. Isso pode ajudar você a não sair acidentalmente de uma reunião.

👍 Mostrar a duração da minha reunião. Mostra um temporizador na parte superior direita da reunião do Zoom para que você acompanhe o tempo.

Adicionar o Zoom à barra de menu do MacOS. Permite que você acesse os controles básicos a partir da barra de menu da área de trabalho, na parte superior da tela.

Interromper meu vídeo e áudio quando meu monitor estiver desligado ou o protetor de tela iniciar. Interrompe o áudio e o vídeo quando o monitor não está ativo.

👍 Definir um lembrete do Zoom para enviar uma notificação para você antes de suas reuniões. Permite que você selecione com que antecedência deseja receber uma notificação antes do início da sua experiência.

Vídeo

👍 Câmera. Se você tem duas câmeras, uma câmera separada e a do seu computador, pode fazer a seleção aqui.

👍 Meu vídeo. Seu vídeo estará “ativado” por padrão, mas você poderá desativá-lo durante a experiência. 👍 Habilitar HD . Você pode ativar essa opção se tiver confiança na velocidade da sua Internet. Habilitar efeito espelho . Esse recurso gira sua câmera para a posição horizontal. Esta opção é útil se a câmera gira o vídeo automaticamente por padrão. Retocar minha aparência . Esse recurso aplica um efeito suavizante à sua pele para minimizar a visibilidade das imperfeições.

Reuniões. Configurações para cada uma das experiências que você oferece no Zoom. 👍 Sempre exibir o nome dos participantes na miniatura de vídeo deles. Sobrepõe o nome de cada participante na miniatura de vídeo dele. Ocultar os participantes que desativarem a câmera. Oculta a miniatura de vídeo dos participantes se eles desativarem a câmera. A miniatura de vídeo dos participantes que desativarem a câmera mostrará o nome deles. 👍 Colocar meu vídeo em destaque enquanto eu falo. Enquanto você estiver falando, seu vídeo ficará como o principal vídeo ativo na sua tela.



Áudio

👍 Alto-falante. Clique em “Testar alto-falante” para reproduzir um tom de teste. O menu suspenso permitirá que você selecione o alto-falante que deseja usar para o Zoom.

👍 Microfone. Clique em “Testar microfone” para gravar um áudio e reproduzi-lo. O menu suspenso permitirá que você selecione o microfone que deseja usar para o Zoom.

Usar um dispositivo de áudio separado para reproduzir o toque. Você pode selecionar outro dispositivo para reproduzir o toque quando receber um convite para uma reunião do Zoom ou receber uma chamada do Zoom Phone. Este dispositivo tocará simultaneamente com o alto-falante selecionado.

👍 Entrar uma reunião com o áudio do computador. Entre automaticamente nas reuniões com o áudio do computador em vez de exibir uma solicitação para participar.

👍 Silenciar o microfone ao se juntar a uma reunião e silenciar também todos os hóspedes no início da reunião.

👍 Ativar som estéreo. Incentivamos os anfitriões que apresentarão programas ou músicas ao vivo a ativar esse recurso, pois ele reduz o ruído de fundo.

Não solicitar a participação com áudio quando eu entrar em uma reunião usando áudio de terceiros.

Pressione e segure a tecla de espaço para reativar temporariamente seu próprio som.

Bate-papo

Configurações de bate-papo. Defina um horário para mudar seu status para Ausente.

Fundo virtual

Escolha um fundo virtual padrão. Embora esta opção esteja disponível, pedimos que você não adicione fundos virtuais não relacionados à sua experiência ou atividade.

Perfil

👍 Escolha uma foto de perfil para usar. Essa foto será exibida quando seu vídeo for desativado.

Estatísticas

Mostra quanta memória de CPU está sendo usada com o Zoom no momento.

Feedback

Enviar feedback. Permite que você envie feedback para o Zoom.

Atalhos de teclado

Vários atalhos de teclado que você pode usar para suas reuniões.

Acessibilidade

Recomendamos que você só ative os recursos de acessibilidade se tiver um coanfitrião que possa transcrever seu áudio ativamente.

👍 Legenda oculta. Clique e arraste o controle deslizante para aumentar ou diminuir o tamanho do texto.

👍 Sempre mostrar os controles de reunião. Ao ativar esse recurso, os controles de reunião ficam visíveis o tempo todo. Se ele estiver desativado, os controles de reunião ficarão ocultos se o mouse estiver parado.

👍 Tamanho de exibição do bate-papo. Permite que você selecione o tamanho do texto para a janela do seu bate-papo.

