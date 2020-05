🚫

Utilizar el ID personal de la reunión (PMI) al programar una sesión.

Esta función aparece desactivada por defecto y no se debe modificar. Cada vez que programes una sesión, Airbnb creará automáticamente un enlace de Zoom único. Si activas esta opción de los ajustes, no podremos hacerlo y los participantes no podrán unirse a la experiencia.