English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語—한국어 — русский

Airbnb предоставляет аккаунт Zoom с предустановленными настройками, и вы можете изменить некоторые из них под ваше мероприятие.

Ниже мы расскажем о параметрах по умолчанию и посоветуем, как их отрегулировать. Если вы проводите онлайн-Впечатление со вторым организатором (рекомендуем!), используйте одинаковые настройки Zoom.

Настройки Zoom по умолчанию

Airbnb предоставляет аккаунт Zoom с предустановленными параметрами, чтобы обеспечить безопасность и избежать технических неполадок на онлайн-Впечатлениях. Например, в нашей версии система создает случайный идентификатор конференции, защищенный паролем.

Настройки организатора Настройки участника Настройки безопасности Настройки конфиденциальности Видео Трансляция видео начинается автоматически , но вы можете выключить камеру во время эфира. Когда гость присоединяется к конференции, видео не передается , а микрофон и звук работают. Демонстрировать экран может только организатор. Запись конференций запрещена. Номера телефонов организаторов и участников скрыты. Чат Чат включен , организаторы могут переписываться с участниками. Участники и организатор могут обмениваться личными сообщениями. Приватная переписка между участниками недоступна, но гости могут общаться друг с другом в общем чате. Организатор может временно отключить участника. Нельзя сохранить историю чата. Приватная переписка между гостями недоступна. Другое Второй организатор добавлен по умолчанию. Главный организатор может выбрать помощника среди участников мероприятия. Участники, удаленные организатором, не могут снова присоединиться к конференции. Участники не могут использовать дистанционное управление. Передача файлов выключена. Удаленное управление камерой выключено. Подключение к конференции Участники не могут присоединиться к мероприятию раньше организатора, потому что мы против общения гостей без модератора. До начала Впечатления участники попадают в зал ожидания. В целях безопасности организатор должен сверить подключенных пользователей со списком гостей. Участники не могут присоединиться к мероприятию до его начала. Организатор подключает гостей по одному. Доступны входящие подключения с бесплатных номеров. Отслеживание внимания (выявление неактивных пользователей) выключено.

Обязательные настройки Zoom

Когда Airbnb предоставит вам аккаунт, НЕ меняйте предустановленные параметры. Их регулировка ограничит возможности организатора и участников Впечатления.

🚫 Использовать идентификатор персональной конференции (PMI), чтобы запланировать конференцию. Этот параметр деактивирован по умолчанию. Не включайте его. Для каждого мероприятия Airbnb автоматически создает уникальную ссылку на Zoom. Если вы измените настройку, мы не сможем сгенерировать URL, а без этого невозможно участие во Впечатлении.

🚫 Информация в разделе «Предстоящие конференции» панели управления Zoom. Airbnb автоматически синхронизирует название Впечатления со списком конференций. Не меняйте их заголовки и пароли. Эти сведения нужны гостям для участия в мероприятии.

Дополнительные настройки Zoom

После загрузки приложения Zoom нажмите значок шестеренки в правом верхнем углу, чтобы перейти к настройкам. Ниже мы перечислили разделы этого меню и отметили рекомендуемые параметры значком 👍.

Общие

👍 Использовать два монитора. Видеоизображение и экран устройства разведены в отдельные окна. Выберите эту опцию, если хотите использовать несколько экранов. В первом окне можно показывать участников мероприятия или того, кто говорит, а во втором транслировать экран. Функция удобна для презентаций в PowerPoint. При этом ваши заметки никто не увидит.

Перейти в полноэкранный режим. В начале Впечатления видео автоматически разворачивается на весь экран.

👍 Попросить меня выполнить подтверждение перед тем как я покину конференцию. Показывает всплывающее окно при завершении конференции, чтобы предотвратить случайные нажатия на кнопку выхода.

👍 Показать длительность моей конференции. В правой верхней части экрана появится счетчик времени.

Добавить Zoom на панель меню в MacOS. Помещает основные элементы управления в строку меню над рабочим столом.

Остановить передачу моих видеоданных и звука, когда экран отключен или запущена экранная заставка. Выключает звук и видео, если экран неактивен.

👍 Напомнить о предстоящих конференциях. Zoom отправляет уведомление за выбранное время до начала Впечатления.

Видео

👍 Камера. Если у вас 2 камеры, встроенная и внешняя, выберите нужную.

👍 Мое видео. Трансляция видео начинается автоматически, но камеру можно выключить во время Впечатления. 👍 Включить высокое разрешение (HD). Используйте эту опцию, если у вас быстрый интернет. Отобразить мое видео зеркально. Отражает изображение по горизонтали. Опция пригодится, если камера по умолчанию выдает зеркальное отражение. Подправить мой внешний вид. Корректирует изображение, чтобы скрыть недостатки внешности.

Конференции. Настройки онлайн-Впечатлений в Zoom. 👍 Всегда показывать имя участника на видеоизображении. Отображает имена гостей поверх миниатюр. Скрыть участников без видеоизображения. Убирает с экрана миниатюры гостей, у которых выключена камера. Вместо видео в окне участника отображается его имя. 👍 Поместить мое видеоизображение в центр, когда я говорю. Вы увидите себя на экране, когда заговорите.



Звук

👍 Динамик. Кликните «Проверить динамик», чтобы воспроизвести контрольный звуковой сигнал. В раскрывающемся меню можно выбрать другое устройство для вывода звука.

👍 Микрофон. Кликните «Проверить микрофон», чтобы записать и воспроизвести звук. В раскрывающемся меню можно выбрать другое устройство для записи.

Использовать отдельное звуковое устройство для воспроизведения рингтона. Выберите дополнительное устройство, которое известит вас о приглашении или звонке в Zoom. Звуковой сигнал дублируется через основной динамик.

👍 Включать воспроизведение звука на компьютере при подключении к конференции. После соединения вы автоматически подтверждаете, что хотите использовать компьютер для воспроизведения звука.

👍 Отключить звук микрофона при подключении к конференции, а также отключить звук всех участников после входа.

👍 Включить стереозвук. Эта опция подавляет фоновый шум. Рекомендуем организаторам живых концертов и представлений.

Не предлагать подключиться к аудиодорожке конференции, если присоединяющийся участник использует стороннее аудиоустройство.

Нажмите и удерживайте клавишу ПРОБЕЛ, чтобы временно включить свой звук.

Чат

Настройки чата. Установите время, по прошествии которого будет отображаться, что вас нет на месте.

Виртуальный фон

Выберите виртуальный фон по умолчанию. По возможности используйте фоновые изображения, связанные с темой Впечатления.

Профиль

👍 Выберите фото в профиле. Участники видят его, когда ваша камера выключена.

Статистика

Показывает текущую нагрузку на процессор.

Обратная связь

Отправить отзыв. Идеи, комментарии и предложения для Zoom.

Сочетания клавиш

Управление конференциями с помощью комбинаций клавиш на клавиатуре.

Специальные возможности

Рекомендуем включить эту функцию, если второй организатор готов набирать текст вслед за звуковой дорожкой.

👍 Субтитры по требованию. Перетащите бегунок, чтобы изменить размер шрифта.

👍 Всегда показывать элементы управления конференцией. Закрепите панель управления конференцией на экране. Если опция выключена и пользователь не трогает мышь, панель исчезает.

👍 Размер окна чата. Выберите размер текста для обмена сообщениями.

Чтобы узнать больше об онлайн-Впечатлениях, прочитайте статьи:

Создание учетной записи Zoom для онлайн-Впечатления

Рекомендации по работе с Zoom и ответы на частые вопросы об онлайн-Впечатлениях

Как проводить онлайн-Впечатления на платформе Zoom