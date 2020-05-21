您开展线上体验所使用的 Zoom 账号由爱彼迎提供，所以该账号已自动设置好了偏好。虽然默认设置无法更改，但您可以改动其他各类设置，从而确保参与者和体验达人都能获得最好的体验。

请阅读以下内容和建议，了解默认设置和可选设置的基本信息。如果您与合作体验达人共同开展体验（我们建议您采取这种方式） ，请务必与合作体验达人分享这些信息，确保你们都使用相同的设置和偏好。

默认 Zoom 设置

由于爱彼迎为您提供了开展体验所需的 Zoom 账号，因此我们采用了一些默认设置，包括每场线上体验都有随机生成的会议 ID，并受到密码保护，从而确保您的在线体验尽可能的安全顺利。

体验达人设置 参与者设置 安全设置 隐私设置 视频 视频 自动「 开启 」 ，但您可以在体验期间将其关闭 参与者 加入时，视频自动「 关闭 」，但是麦克风和音频「开启」 只有体验达人才能共享屏幕，参与者不能共享屏幕 没有会议录像 参与者和体验达人的手机号经过加密 聊天 聊天 「 开启 」，房东可以直接与参与者聊天，参与者可以回复 体验达人与参与者可以一对一聊天 参与者之间的私聊已禁用，但每个人都可以在会议室中群聊 体验达人可以暂时不让参与者进入（即禁止该参与者参加会议） 不保存聊天 参与者之间无法一对一私聊 其他 合作开展体验 自动「 开启 」。您作为体验达人，可以任命会议中的任何人为合作体验达人 已移除的参与者不能重新加入（即体验达人特意移除的参与者） 没有参与者远程控制功能 没有文件传输功能 没有远端摄像头控制 参加会议 不允许他人在体验达人前加入。此举是为了确保始终有体验达人管理会议。我们不希望参与者在没有任何指导的情况下相互聊天。 我们要求启用等候室功能。这可以确保 Zoom 中的参与者名单与平台预订相匹配，以确保安全。 参与者不能在您开始会议之前加入体验，作为体验达人的您需要一一允许他们进入会议。 电话号码支持免费拨入 开小差跟踪（当参与者没有活跃使用 Zoom 应用时，该功能将通知体验达人）

强制 Zoom 设置

爱彼迎提供的账号设置完毕后，以下设置不得更改。更改将对您开展体验和参与者加入体验产生影响。

🚫 使用个人会议 ID 来安排会议。 默认情况下，此功能已关闭且必须保持关闭。每次您安排体验时，爱彼迎都会自动为该体验创建独特的 Zoom 链接。如果您打开此设置，我们就无法向您发送该链接，参与者也无法加入您的体验。

🚫 在 Zoom 控制面板「将至会议」下显示的信息。 爱彼迎会自动把每次会议的标题设置为您的体验名。请勿编辑列出的任何会议标题或密码，否则参与者将无法获得加入体验所需的信息。

可选 Zoom 设置

下载 Zoom 应用后，您会在右上角看到齿轮图标，轻点该图标即可进入设置。轻点齿轮图标后，您会在左侧看到我们最推荐的的选项，旁边有👍的标志。

通用设置

👍 使用双显示器。 允许将视频会议界面和屏幕共享内容放置在两个不同的显示器/屏幕上。只有在您计划使用多个屏幕时，才能选择该选项。一个显示器显示画廊视图或演讲者视图，另一个显示器显示共享屏幕。这个功能在播放 PPT 时很有用，因为参与者不会看到演讲人的注释。

进入全屏 。让您在体验开始时自动进入全屏模式。

👍 当我离开会议时，请我确认。 您点击离开会议后，会有弹出窗口。这可以避免不小心离开会议的情况。

👍 显示我的会议时间。 在 Zoom 会议的右上角显示计时器，以便您掌握时间。

将 Zoom 添加到 MacOS 菜单栏。 允许您从顶部的桌面菜单栏访问基本控件。

当显示屏关闭或屏幕保护程序启动时，停止我的视频和音频。 当您的显示屏未激活时，应用会停止音频和视频。

👍 设置 Zoom 提醒，Zoom 将在会议之前向您发送通知。 您可以选择在体验开始前多久收到通知。

视频

👍 摄像头。 如果您有双摄像头，即电脑自带摄像头和另一单独摄像头，您可以在此选择。

👍 我的视频。 默认情况下，视频为「开启」状态，但您可以在体验期间将其关闭。 👍 启用高清 。如果您确定网速够好，就可以打开此功能。 启用镜像效果 。该功能会水平翻转摄像头。如果您的摄像头默认自动翻转视频，该选项非常有用。 美颜功能 。该功能可以柔化肌肤，遮盖瑕疵。

会议。 您在 Zoom 上开展的每项体验的设置。 👍 始终在视频缩略图上显示参与者姓名。 在缩略图上显示每个参与者的姓名。 隐藏非视频参与者。 如果参与者禁用视频，那么隐藏他们的缩略图。禁用视频的参与者的缩略图将显示他们的名字。 👍 当我说话时，重点显示我的视频。 在您说话时，在您的屏幕上把您的视频列为主要活跃演讲者。



音频

👍 扬声器。 点击「测试扬声器」播放测试音。您可在下拉菜单中选择用于 Zoom 的扬声器。

👍 麦克风。 点击「测试麦克风」录制音频并播放。您可在下拉菜单中选择用于 Zoom 的麦克风。

使用单独的音频设备播放铃声。 您可以选择另一个播放铃声的设备，当您受邀加入 Zoom 设备或收到 Zoom 电话时，该设备将播放铃声。此设备将与所选扬声器同时响铃。

👍 加入会议时，通过电脑加入音频。 自动通过电脑音频加入会议，不显示加入提示。

👍 加入会议时将麦克风静音， 并在会议开始时将所有参与者静音。

👍 启用立体声 我们鼓励在现场播放音乐或进行演出的体验达人启用该功能来降低背景噪音。

当我使用第三方音频加入会议时 ， 请勿显示音频加入提示 。

按住空格键 可暂时取消对自己的静音。

聊天

聊天设置。 设定把状态更改为离开的时间。

虚拟背景

选择默认虚拟背景。 虽然这是可选功能，但是请勿添加与体验或活动无关的虚拟背景。

头像

👍 选择个人头像。 当您禁用视频时，将显示头像照片。

统计数据

显示当前 Zoom 占用的 CPU 内存。

反馈

提交反馈。 允许您向 Zoom 发送反馈。

键盘快捷键

您可以在会议中使用各种键盘快捷方式。

无障碍功能

如果您有合作体验达人，并且能够把您的音频转成文字，那么我们建议您选择使用无障碍功能。

👍 隐藏式字幕。 单击并拖动滑块来放大或缩小字号。

👍 始终显示会议控件。 启用此功能将使会议控件始终可见。禁用该功能时，如果鼠标处于非活跃状态，会议控件将隐藏。

👍 聊天窗口字号。 允许您为聊天窗口选择字号。

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