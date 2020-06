English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português

Diese Informationen wurden von Airbnb zusammengestellt und entsprechen den technischen Standards für Lebensmittelsicherheit der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO).

Die Sicherheit von Gastgebern und Gästen hat für uns in diesen beispiellosen Zeiten Priorität. Die folgenden Informationsquellen sollen Gastgebern von Entdeckungen, bei denen Speisen oder Getränke zubereitet oder verzehrt werden, dabei helfen, diese Entdeckungen sicher durchzuführen.

Zusätzlich zu den Richtlinien von Airbnb in Bezug auf Lebensmittelsicherheit bei Entdeckungen müssen Gastgeber von Entdeckungen, bei denen Mahlzeiten zubereitet oder verzehrt und/oder Getränke konsumiert werden, sich an bestimmte Regeln halten, um das Risiko einer Übertragung von COVID-19 zu reduzieren. Diese zusätzlichen Richtlinien in Zusammenhang mit COVID-19 sollen geltende Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen.

Allgemeine Richtlinien für Gastgeber, die Entdeckungen an öffentlichen Orten durchführen, findest du hier. Richtlinien für Gastgeber, die Gäste bei sich zuhause oder in von ihnen verwalteten Räumlichkeiten begrüßen, findest du hier.

Anforderungen für die Durchführung aller kulinarischen Entdeckungen

Alle Gastgeber und Gäste von Entdeckungen müssen einen Gesichtsschutz tragen , so wie es die zuständigen Aufsichtsbehörden oder Institutionen empfehlen.

Gäste und Gastgeber müssen während der gesamten Entdeckung den von den zuständigen Behörden empfohlenen Abstand zueinander einhalten (z. B. 1,80 m in den USA).

Wasche deine Hände vor, während und nach deiner Entdeckung und bring Handdesinfektionsmittel mit.

Vermeide direkten körperlichen Kontakt mit Gästen und empfehle deinen Gästen, sich ebenso zu verhalten. Anstelle von Händeschütteln oder Umarmungen solltest du eine berührungslose Begrüßung wählen.

Entdeckungen sind derzeit auf maximal zehn Gäste beschränkt. Entdeckungen, an denen mehr als zehn Personen teilnehmen können, werden unter Umständen von Airbnb entfernt.

Es müssen die örtlich geltenden Vorschriften und Empfehlungen für Restaurants und Bars eingehalten werden. Sollte es keine speziellen Vorschriften für Restaurants und Bars geben, müssen Gäste und Gastgeber einen Abstand von mindestens 1,80 m zueinander einhalten und die von den US-amerikanischen Centers for Disease Control (CDC) für Restaurants veröffentlichten Richtlinien einhalten.

Du musst alle Bereiche oder Oberflächen reinigen und desinfizieren, zu denen Gäste Zugang haben oder mit denen sie in Berührung kommen. Unter anderem müssen Arbeits-, Küchen- und Essflächen, verwendete Utensilien und Geräte, Badezimmer und alle weiteren Berührungspunkte wie Türgriffe häufig gereinigt und desinfiziert werden. Wir haben detaillierte Reinigungsrichtlinien erstellt, um dich dabei zu unterstützen.

Verzehr von Speisen und Getränken

Soweit möglich, sollten Gäste Speisen bzw. Getränke im Freien verzehren oder nach Hause mitnehmen, um Risiken zu reduzieren. Der Verzehr von Speisen in Innenräumen ist nur erlaubt, wenn dies auch in Restaurants vor Ort gesetzlich zugelassen ist. Dabei müssen dieselben Vorschriften und Anforderungen erfüllt werden, die auch für Restaurants gelten.

Vermeide die Verwendung von Utensilien, die alle gemeinsam verwenden (z. B. Servierlöffel), und erlaube deinen Gästen nicht, Speisen oder Getränke untereinander zu teilen. Serviere Gerichte einzeln auf Tellern und nicht mit Selbstbedienung oder als Buffet. Biete keine Speisen oder Getränke zur Selbstbedienung an.

Verwende Einwegbesteck und Einwegteller. Wenn du keine Einwegartikel verwendest, achte unbedingt darauf, das Servierbesteck nur mit Handschuhen anzufassen und anschließend mit Geschirrspülmittel und heißem Wasser oder in einer Geschirrspülmaschine zu spülen.

Räumliche Distanzierung und Belüftung

Gastgeber sollten bei der Verteilung von Arbeits- und Sitzplätzen auf ausreichen Abstand und die Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften achten. Dies kann erfordern, dass du deine Entdeckung mit weniger Gästen durchführst oder die Aufteilung deiner Räumlichkeiten änderst.

Achte beim Gastgeben in geschlossenen Räumen darauf, dass etwaige Belüftungssysteme ordnungsgemäß funktionieren, und öffne Fenster und Türen, um die Räume noch besser durchzulüften.

Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle

Straffe deine Maßnahmen für Lebensmittelsicherheit ( Richtlinien in Bezug auf Lebensmittelsicherheit bei Entdeckungen ), um Bereiche, in denen Lebensmittel zubereitet werden, sauber zu halten und das Risiko einer Verunreinigung von Lebensmitteln oder Lebensmittelverpackungen zu reduzieren.

Stelle deinen Gästen ausreichend Hygieneartikel wie Seife, Wischtücher, alkoholbasierte Handdesinfektionsmittel (oder andere Desinfektionsmittel), Papiertücher und Taschentücher zur Verfügung.

Persönliche Hygiene

Fordere alle Beteiligten auf, sich während der Entdeckung und dem Umgang mit Lebensmitteln regelmäßig gründlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren.

Handschuhe können ein wirksames Mittel zur Reduzierung der Ausbreitung von Viren und Krankheiten sein, aber nur, wenn sie richtig verwendet werden. Händewaschen ist ein wirksamerer Schutz vor Infektionen als das Tragen von Einweghandschuhen. Bei den folgenden Tätigkeiten sollten jedoch auf jeden Fall Handschuhe getragen werden: beim Anfassen von Müllbeuteln; bei der Verwendung von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln gemäß Produktanweisung; beim Anfassen schmutziger Wäsche; beim Anfassen von Gegenständen, die mit Körperflüssigkeiten in Berührung gekommen sind; immer wenn Einweghandschuhe eine sinnvolle Ergänzung zu häufigem Händewaschen oder zur häufigen Verwendung eines Handdesinfektionsmittels sind, zum Beispiel beim Anfassen von häufig berührten Gegenständen.

Wenn Handschuhe verwendet werden, müssen diese häufig gewechselt werden. Achte also darauf, dass ihr euch die Hände beim Wechseln oder Ausziehen der Handschuhe immer wascht.

Streetfood-Touren und Marktbesuche