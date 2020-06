English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português

Questo contenuto è stato creato da Airbnb nel rispetto degli standard tecnici nell’ambito della sicurezza alimentare della Pan American Health Organization (PAHO).

La sicurezza degli host e degli ospiti è la nostra priorità in questi tempi senza precedenti. Vogliamo fornire risorse aggiuntive per aiutare gli host di esperienze che includono qualsiasi tipo di preparazione o consumo di cibo e bevande a gestire gli ospiti in modo sicuro.

Oltre alle linee guida sulla sicurezza alimentare per le esperienze di Airbnb, gli host di esperienze che includono qualsiasi tipo di preparazione o consumo di cibo e/o bevande sono tenuti a seguire protocolli specifici per contribuire a ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus. Queste linee guida aggiuntive relative all’emergenza COVID-19 dovrebbero integrare, piuttosto che sostituire, eventuali leggi, norme e regolamenti statali, locali, territoriali o tribali applicabili in materia di salute e sicurezza.

Puoi trovare le linee guida generali per gli host che incontrano gli ospiti in spazi pubblici qui. Puoi invece consultare le linee guida per gli host che accolgono gli ospiti nel proprio alloggio o in uno spazio che gestiscono qui.

Requisiti di ospitalità per tutte le esperienze gastronomiche

Tutti gli host e gli ospiti delle esperienze devono indossare dei dispositivi di protezione per il viso , come indicato dalle autorità o dalle agenzie di regolamentazione competenti.

Durante l’intera esperienza, ospiti e host devono mantenere la distanza l’uno dall’altro come raccomandato dalle autorità di regolamentazione competenti (ad es. 2 metri negli Stati Uniti).

Porta un gel igienizzante con te e lavati le mani prima, durante e dopo l’esperienza.

Evita il contatto diretto con gli ospiti e incoraggiali a fare lo stesso. Al posto di strette di mano o abbracci, scegli un saluto alternativo che non richiede un contatto.

Al momento le esperienze sono limitate a un massimo di 10 ospiti. Le esperienze che includono più di 10 persone potrebbero essere rimosse da Airbnb.

È necessario seguire le linee guida di regolamentazione locali pubblicate per bar e ristoranti. In assenza di una guida normativa pertinente per queste attività, ospiti e host devono mantenere una distanza di 2 metri e rispettare le istruzioni fornite ai ristoranti dai CDC degli Stati Uniti.

È necessario pulire e igienizzare tutte le aree o le superfici a cui gli ospiti possono accedere o con cui possono venire a contatto. Questo include la pulizia e l’igienizzazione frequenti di superfici di lavoro, della cucina e dei tavoli, attrezzature, bagni e tutti gli altri punti di contatto, come le maniglie delle porte. Abbiamo creato delle linee guida per la pulizia per aiutarti a preparare il tuo spazio.

Consumo di cibo e bevande

Quando possibile, gli ospiti dovrebbero consumare cibi e bevande all’aperto o avere la possibilità di portarli a casa per ridurre i rischi. Il consumo di cibo al chiuso è consentito solo quando anche le leggi locali sulla ristorazione lo consentono e deve essere facilitato in base a tali requisiti.

Evita di usare o condividere utensili (come cucchiai da portata ecc.) con i tuoi ospiti e non permettergli di condividerli tra di loro. Scegli pietanze individuali e già servite su piatti piuttosto che cene e buffet in stile familiare. Evita di offrire cibi o bevande con servizio self-service.

Utilizza articoli monouso per la ristorazione, compresi utensili e stoviglie. Se questo non è possibile, assicurati che tutti gli articoli di servizio riutilizzabili siano maneggiati con guanti e lavati con sapone per piatti e acqua calda o in una lavastoviglie.

Distanziamento fisico e ventilazione

L’host deve configurare stazioni fisicamente distanti e posti a sedere per gli ospiti seguendo le linee guida locali. Questo potrebbe richiedere la riduzione del numero di ospiti ammessi a ogni sessione dell’esperienza o la modifica della disposizione del tuo spazio.

Se le esperienze hanno luogo al chiuso, assicurati che i sistemi di ventilazione funzionino correttamente e aumenta il più possibile la circolazione dell’aria esterna aprendo finestre e porte.

Protocolli di pulizia e disinfezione

Rafforza i principi di igiene alimentare ( linee guida sulla sicurezza alimentare per le esperienze ) per mantenere un’area di preparazione degli alimenti igienica ed eliminare o ridurre il rischio di contaminazione delle superfici e dei materiali di imballaggio degli alimenti stessi.

Assicurati di fornire prodotti adeguati per sostenere buone pratiche igieniche per gli ospiti, tra cui sapone, salviette o gel igienizzanti per le mani a base di alcol (o altre forme di prodotti igienizzanti), tovaglioli e fazzoletti di carta.

Igiene personale

Incoraggia il lavaggio e l’igienizzazione frequenti ed efficaci delle mani durante ogni fase dell’esperienza e della manipolazione degli alimenti.

I guanti possono essere efficaci nel ridurre la diffusione di virus e malattie, ma solo se utilizzati correttamente. Lavarsi le mani rappresenta una maggiore barriera protettiva contro le infezioni rispetto all’utilizzo di guanti monouso. Tuttavia, è necessario indossare guanti durante le attività seguenti: Quando si maneggiano i sacchi della spazzatura. Quando si utilizzano detergenti o disinfettanti le cui istruzioni lo richiedono. Quando si maneggia biancheria sporca. Quando si maneggiano oggetti contaminati da fluidi corporei. Quando l’utilizzo di guanti monouso può essere utile per integrare frequenti lavaggi delle mani o l’uso di gel igienizzanti per le mani; per esempio quando si maneggiano oggetti comunemente toccati.

Se si usano guanti, questi devono essere cambiati di frequente e le mani devono essere lavate tra un cambio e l’altro e quando si tolgono i guanti.

Tour di street food e passeggiate al mercato