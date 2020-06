English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano — 日本語 — 한국어 — русский — Português

Este conteúdo foi criado pelo Airbnb e está de acordo com os padrões técnicos de segurança alimentar da Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO).

A segurança do anfitrião e do hóspede é nossa prioridade neste momento. Para garanti-la, criamos recursos adicionais para ajudar os anfitriões que oferecem experiências com preparação ou consumo de comidas e bebidas.

Além das orientações de segurança alimentar para experiências, os anfitriões que oferecem experiências com preparação ou consumo de comidas e/ou bebidas também são obrigados a seguir protocolos específicos para ajudar a reduzir o risco de transmissão da COVID-19. Essas orientações adicionais sobre a COVID-19 foram pensadas para complementar (e não substituir) as leis, as normas e os regulamentos estaduais, locais, territoriais ou tribais aplicáveis em relação à saúde e segurança.

Para os anfitriões que oferecem suas experiência em espaços públicos, é possível encontrar orientações gerais que devem ser seguidas aqui. Para aqueles que recebem hóspedes em suas casas ou nos espaços que gerenciam, as informações estão aqui.

Requisitos para todas as experiências gastronômicas

Todos os anfitriões e hóspedes de experiências devem usar máscaras ou revestimentos faciais protetores , conforme recomendado pelas agências reguladoras ou autoridades relevantes.

Em todos os momentos durante a experiência, os hóspedes e anfitriões devem manter distância uns dos outros, conforme recomendado pelas autoridades reguladoras relevantes (por exemplo, aproximadamente 2 metros nos EUA).

Lave suas mãos antes, durante e depois da experiência e leve desinfetante para as mãos.

Evite contato próximo com os hóspedes e peça que eles também mantenham distância uns dos outros. Em vez de apertos de mão ou abraços, escolha outra saudação sem contato físico.

No momento, as experiências estão limitadas a um máximo de 10 hóspedes. Experiências que incluírem mais de 10 pessoas poderão ser removidas do Airbnb.

Você deve seguir as orientações regulatórias locais publicadas para restaurantes e bares. Na ausência delas, os hóspedes e anfitriões devem manter uma distância de 2 metros e seguir as orientações fornecidas aos restaurantes pelo CDC dos EUA.

Você deve limpar e higienizar com frequência todas as áreas ou superfícies que os hóspedes podem acessar ou tocar. Isso inclui coisas como mesas e bancadas, equipamentos, banheiros e qualquer outra superfície tocada com frequência, como maçanetas. Criamos as orientações de limpeza para ajudar você a preparar seu espaço.

Consumo de comidas e bebidas

Sempre que possível, os hóspedes devem consumir comidas/bebidas ao ar livre ou em suas próprias casas, como forma de reduzir os riscos. O consumo de alimentos em locais fechados só é possível quando permitido a restaurantes pelas leis locais, que devem ser cumpridas de acordo com os requisitos.

Evite usar ou compartilhar utensílios (como conchas, etc.) com seus hóspedes ou permitir que eles compartilhem entre si. O ideal é que cada tenha seu próprio prato, em vez da comida ser servida como buffet ou posta no centro da mesa. Evite oferecer opções de self-service.

Use pratos e utensílios de cozinha descartáveis. Se não for possível, certifique-se de que você e os hóspedes estejam de luvas ao manusear utensílios de cozinha e, quando terminar, lave-os com água quente ou em uma lava-louças.

Distância física e ventilação

O anfitrião deve garantir que os hóspedes mantenham a distância exigida nos regulamentos locais, tanto de pé quanto sentados. Com isso, talvez você precise reduzir o número de hóspedes em cada evento da experiência ou adaptar a configuração do seu espaço.

Ao hospedar em um local fechado, certifique-se de que os sistemas de ventilação estejam funcionando corretamente e abra janelas e portas para aumentar a circulação de ar puro.

Protocolos de limpeza e desinfecção

Cumpra com todos os princípios de higiene alimentar ( orientações de segurança alimentar para experiências ) para garantir que a área de preparação de comida esteja higienizada e também para eliminar ou reduzir de contaminação dos alimentos ou de suas embalagens.

Disponibilize artigos de higiene pessoal adequados para os hóspedes, como sabonetes, lenços umedecidos/desinfetantes para as mãos à base de álcool (ou outras formas de higienização), papel-toalha e lenços de papel.

Higiene pessoal

Recomende aos hóspedes que lavem e desinfetem as mãos com frequência de forma correta em cada fase da experiência e quando manusearem alimentos.

Luvas podem ser eficazes na redução da propagação de vírus e doenças, mas apenas se usadas adequadamente. Lavar as mãos, por sua vez, oferece mais proteção contra possíveis infecções. No entanto, a seguir você encontra as atividades em que o uso da luva é obrigatório: Ao manusear sacos de lixo. Ao usar materiais de limpeza ou desinfetantes, conforme exigido pelas instruções do produto. Ao manusear lençóis sujos. Ao manusear itens que podem estar contaminados por fluidos corporais. Em circunstâncias em que as luvas podem servir de proteção complementar à lavagem ou desinfecção as mãos — por exemplo, ao manusear objetos tocados com frequência.

Se luvas forem utilizadas, elas devem ser trocadas com frequência e as mãos devem ser lavadas entre as trocas e ao serem removidas.

Comida de rua e visita a mercados ou feiras