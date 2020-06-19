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Руководство составлено Airbnb в соответствии с техническими стандартами Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ). 

В это непростое время безопасность сообщества для нас превыше всего. Мы хотим предоставить дополнительные ресурсы, чтобы организаторы без риска проводили Впечатления с едой и напитками. 

Для борьбы с распространением коронавируса следуйте принципам безопасного питания и особым протоколам. Дополнительные инструкции не заменяют применимых местных законов, правил и норм.

Советы о проведении Впечатления в общественных местах ищите здесь. Если вы принимаете гостей дома или в других частных помещениях, ознакомьтесь с этой статьей

 

Требования к организаторам Впечатлений с едой и напитками 

  • Все организаторы и участники должны носить маски согласно местным инструкциям.
  • Во время Впечатления гости и организаторы должны держаться друг от друга на расстоянии, определенном регулирующими органами (например, в США это 1,8 м). 
  • Мойте руки до, во время и после мероприятия и пользуйтесь санитайзером. 
  • Соблюдайте дистанцию сами и призывайте к этому гостей. Вместо рукопожатия или объятий предложите бесконтактное приветствие. 
  • Участвовать в мероприятии могут максимум 10 человек. Если организатор нарушит это требование, мы удалим Впечатление с Airbnb.
  • Соблюдайте местные правила для ресторанов и баров. Если в регионе нет подобных инструкций, гости и организаторы должны держаться на расстоянии 1,8 м друг от друга и следовать указаниям для ресторанов, изданным Центрами по профилактике и контролю заболеваний США. 
  • Очищайте и санируйте все зоны и поверхности, к которым могут прикасаться гости, в том числе во время работы, приготовления и употребления пищи. Обрабатывайте оборудование, ванные, дверные ручки и другие места. Чтобы вам было проще подготовить жилье, мы составили справочник по уборке.

 

Употребление еды и напитков

  • По возможности гости должны есть и пить на открытом воздухе или у себя дома. Употребление пищи в помещении допускается, только если это разрешают местные законы для ресторанного бизнеса. Соблюдайте применимые требования.
  • Не используйте общие сервировочные ложки, поварешки и другие принадлежности, не делитесь столовыми приборами с гостями и не разрешайте этого участникам. Выбирайте заведения с порционным сервисом, а не семейные столовые или шведские столы. Не предлагайте еду и напитки с самообслуживанием.
  • Используйте одноразовые приборы и посуду. Если это невозможно, очищайте столовые принадлежности горячей водой со средством для мытья посуды или загружайте их в посудомоечную машину. Прикасайтесь к ним только в перчатках. 

 

Расстояние между людьми и вентиляция 

  • Организаторы и гости должны соблюдать дистанцию, определенную местными правилами. Возможно, придется уменьшить максимальное число гостей или изменить планировку помещения. 
  • Если проводите мероприятие под крышей, проверьте систему вентиляции и откройте окна и двери, чтобы воздух свободно циркулировал.

 

Протоколы очистки и санации

  • Следуйте принципам безопасного питания: поддерживайте чистоту в месте приготовления еды, следите за рабочими поверхностями и упаковочными материалами. 
  • Подготовьте для гостей гигиенические принадлежности, в том числе мыло, салфетки/санитайзер на спиртовой основе (или другие средства санации), бумажные полотенца и салфетки.

 

Средства личной гигиены 

  • Предлагайте гостям тщательно мыть руки и проводите санацию на каждом этапе Впечатления. 
  • Перчатки полезны только при правильном использовании. Мытье рук эффективнее для борьбы с распространением инфекции. Тем не менее носите перчатки, когда делаете следующее: 
    • касаетесь мешков для мусора;
    • используете чистящие или дезинфицирующие средства согласно инструкции по эксплуатации;
    • касаетесь грязного белья; 
    • касаетесь предметов, испачканных биологическими жидкостями; 
    • совершаете другие действия, при которых недостаточно мытья рук, или используете санитайзер (например, при обработке предметов, к которым часто прикасаются). 
  • Часто меняйте перчатки. Каждый раз, когда снимаете их, мойте руки. 

 

Гастротуры и прогулки по рынкам 

  • Избегайте толпы. Спланируйте, где вы встретитесь и куда пойдете, учтите количество покупателей в точках продаж, продумайте варианты транспорта и другие аспекты, чтобы сохранять необходимое расстояние между людьми. 
  • Посещайте рынки группами по 2–3 человека и придерживайтесь дистанции, определенной местными регулирующими органами. 
  • Не контактируйте с живыми животными и не покупайте их на рынках. 
  • Не касайтесь еды руками, если это возможно.
  • Проводите Впечатление в местах с санитарной инфраструктурой: туалетами, раковинами, исправным водопроводом. 
  • Не пробуйте сырые блюда и как следует обрабатывайте пищу термически, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты. Прочую информацию о безопасном употреблении еды и напитков ищите в статье, приведенной выше.
Written by AirbnbJune 19, 2020