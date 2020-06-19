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Руководство составлено Airbnb в соответствии с техническими стандартами Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).
В это непростое время безопасность сообщества для нас превыше всего. Мы хотим предоставить дополнительные ресурсы, чтобы организаторы без риска проводили Впечатления с едой и напитками.
Для борьбы с распространением коронавируса следуйте принципам безопасного питания и особым протоколам. Дополнительные инструкции не заменяют применимых местных законов, правил и норм.
Советы о проведении Впечатления в общественных местах ищите здесь. Если вы принимаете гостей дома или в других частных помещениях, ознакомьтесь с этой статьей.
Требования к организаторам Впечатлений с едой и напитками
- Все организаторы и участники должны носить маски согласно местным инструкциям.
- Во время Впечатления гости и организаторы должны держаться друг от друга на расстоянии, определенном регулирующими органами (например, в США это 1,8 м).
- Мойте руки до, во время и после мероприятия и пользуйтесь санитайзером.
- Соблюдайте дистанцию сами и призывайте к этому гостей. Вместо рукопожатия или объятий предложите бесконтактное приветствие.
- Участвовать в мероприятии могут максимум 10 человек. Если организатор нарушит это требование, мы удалим Впечатление с Airbnb.
- Соблюдайте местные правила для ресторанов и баров. Если в регионе нет подобных инструкций, гости и организаторы должны держаться на расстоянии 1,8 м друг от друга и следовать указаниям для ресторанов, изданным Центрами по профилактике и контролю заболеваний США.
- Очищайте и санируйте все зоны и поверхности, к которым могут прикасаться гости, в том числе во время работы, приготовления и употребления пищи. Обрабатывайте оборудование, ванные, дверные ручки и другие места. Чтобы вам было проще подготовить жилье, мы составили справочник по уборке.
Употребление еды и напитков
- По возможности гости должны есть и пить на открытом воздухе или у себя дома. Употребление пищи в помещении допускается, только если это разрешают местные законы для ресторанного бизнеса. Соблюдайте применимые требования.
- Не используйте общие сервировочные ложки, поварешки и другие принадлежности, не делитесь столовыми приборами с гостями и не разрешайте этого участникам. Выбирайте заведения с порционным сервисом, а не семейные столовые или шведские столы. Не предлагайте еду и напитки с самообслуживанием.
- Используйте одноразовые приборы и посуду. Если это невозможно, очищайте столовые принадлежности горячей водой со средством для мытья посуды или загружайте их в посудомоечную машину. Прикасайтесь к ним только в перчатках.
Расстояние между людьми и вентиляция
- Организаторы и гости должны соблюдать дистанцию, определенную местными правилами. Возможно, придется уменьшить максимальное число гостей или изменить планировку помещения.
- Если проводите мероприятие под крышей, проверьте систему вентиляции и откройте окна и двери, чтобы воздух свободно циркулировал.
Протоколы очистки и санации
- Следуйте принципам безопасного питания: поддерживайте чистоту в месте приготовления еды, следите за рабочими поверхностями и упаковочными материалами.
- Подготовьте для гостей гигиенические принадлежности, в том числе мыло, салфетки/санитайзер на спиртовой основе (или другие средства санации), бумажные полотенца и салфетки.
Средства личной гигиены
- Предлагайте гостям тщательно мыть руки и проводите санацию на каждом этапе Впечатления.
- Перчатки полезны только при правильном использовании. Мытье рук эффективнее для борьбы с распространением инфекции. Тем не менее носите перчатки, когда делаете следующее:
- касаетесь мешков для мусора;
- используете чистящие или дезинфицирующие средства согласно инструкции по эксплуатации;
- касаетесь грязного белья;
- касаетесь предметов, испачканных биологическими жидкостями;
- совершаете другие действия, при которых недостаточно мытья рук, или используете санитайзер (например, при обработке предметов, к которым часто прикасаются).
- Часто меняйте перчатки. Каждый раз, когда снимаете их, мойте руки.
Гастротуры и прогулки по рынкам
- Избегайте толпы. Спланируйте, где вы встретитесь и куда пойдете, учтите количество покупателей в точках продаж, продумайте варианты транспорта и другие аспекты, чтобы сохранять необходимое расстояние между людьми.
- Посещайте рынки группами по 2–3 человека и придерживайтесь дистанции, определенной местными регулирующими органами.
- Не контактируйте с живыми животными и не покупайте их на рынках.
- Не касайтесь еды руками, если это возможно.
- Проводите Впечатление в местах с санитарной инфраструктурой: туалетами, раковинами, исправным водопроводом.
- Не пробуйте сырые блюда и как следует обрабатывайте пищу термически, особенно мясо, птицу, яйца и морепродукты. Прочую информацию о безопасном употреблении еды и напитков ищите в статье, приведенной выше.