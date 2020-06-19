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Руководство составлено Airbnb в соответствии с техническими стандартами Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).

В это непростое время безопасность сообщества для нас превыше всего. Мы хотим предоставить дополнительные ресурсы, чтобы организаторы без риска проводили Впечатления с едой и напитками.

Для борьбы с распространением коронавируса следуйте принципам безопасного питания и особым протоколам. Дополнительные инструкции не заменяют применимых местных законов, правил и норм.

Советы о проведении Впечатления в общественных местах ищите здесь. Если вы принимаете гостей дома или в других частных помещениях, ознакомьтесь с этой статьей.

Требования к организаторам Впечатлений с едой и напитками

Все организаторы и участники должны носить маски согласно местным инструкциям.

Во время Впечатления гости и организаторы должны держаться друг от друга на расстоянии , определенном регулирующими органами (например, в США это 1,8 м).

Мойте руки до, во время и после мероприятия и пользуйтесь санитайзером.

Соблюдайте дистанцию сами и призывайте к этому гостей. Вместо рукопожатия или объятий предложите бесконтактное приветствие.

Участвовать в мероприятии могут максимум 10 человек. Если организатор нарушит это требование, мы удалим Впечатление с Airbnb.

Соблюдайте местные правила для ресторанов и баров. Если в регионе нет подобных инструкций, гости и организаторы должны держаться на расстоянии 1,8 м друг от друга и следовать указаниям для ресторанов , изданным Центрами по профилактике и контролю заболеваний США.

Очищайте и санируйте все зоны и поверхности, к которым могут прикасаться гости, в том числе во время работы, приготовления и употребления пищи. Обрабатывайте оборудование, ванные, дверные ручки и другие места. Чтобы вам было проще подготовить жилье, мы составили справочник по уборке .

Употребление еды и напитков

По возможности гости должны есть и пить на открытом воздухе или у себя дома. Употребление пищи в помещении допускается, только если это разрешают местные законы для ресторанного бизнеса. Соблюдайте применимые требования.

Не используйте общие сервировочные ложки, поварешки и другие принадлежности, не делитесь столовыми приборами с гостями и не разрешайте этого участникам. Выбирайте заведения с порционным сервисом, а не семейные столовые или шведские столы. Не предлагайте еду и напитки с самообслуживанием.

Используйте одноразовые приборы и посуду. Если это невозможно, очищайте столовые принадлежности горячей водой со средством для мытья посуды или загружайте их в посудомоечную машину. Прикасайтесь к ним только в перчатках.

Расстояние между людьми и вентиляция

Организаторы и гости должны соблюдать дистанцию, определенную местными правилами. Возможно, придется уменьшить максимальное число гостей или изменить планировку помещения.

Если проводите мероприятие под крышей, проверьте систему вентиляции и откройте окна и двери, чтобы воздух свободно циркулировал.

Протоколы очистки и санации

Следуйте принципам безопасного питания : поддерживайте чистоту в месте приготовления еды, следите за рабочими поверхностями и упаковочными материалами.

Подготовьте для гостей гигиенические принадлежности, в том числе мыло, салфетки/санитайзер на спиртовой основе (или другие средства санации), бумажные полотенца и салфетки.

Средства личной гигиены

Предлагайте гостям тщательно мыть руки и проводите санацию на каждом этапе Впечатления.

Перчатки полезны только при правильном использовании. Мытье рук эффективнее для борьбы с распространением инфекции. Тем не менее носите перчатки, когда делаете следующее: касаетесь мешков для мусора; используете чистящие или дезинфицирующие средства согласно инструкции по эксплуатации; касаетесь грязного белья; касаетесь предметов, испачканных биологическими жидкостями; совершаете другие действия, при которых недостаточно мытья рук, или используете санитайзер (например, при обработке предметов, к которым часто прикасаются).

Часто меняйте перчатки. Каждый раз, когда снимаете их, мойте руки.

Гастротуры и прогулки по рынкам