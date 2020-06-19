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此内容由爱彼迎创建，符合泛美卫生组织（ PAHO）食品安全技术标准。

在这一前所未有的艰难时刻，体验达人和参与者的安全是爱彼迎的头等要务。对于涉及各类饮食制备或消费的体验，我们希望提供额外资源，帮助这些体验达人安全接待参与者。

如果体验包括任何食物和/或饮料的制备或消费在内，除爱彼迎体验食品安全准则外，体验达人还需要遵守特定的规程，以帮助降低新冠肺炎疫情的传播风险。这些额外的新冠肺炎疫情相关准则旨在补充而不是取代任何适用的州/省、地方、领地或部落所适用的健康和安全法律、规则和条例。

对于在公共场所接待参与者的体验达人所适用的一般准则，请参阅此处。如果您需要将参与者带到自己家中或您所管理的空间中开展体验，请参阅此处。

所有体验达人和参与者都必须按照相关监管机构或政府部门的建议， 佩戴防护口罩或面罩 。

在体验期间，参与者和体验达人必须按照相关监管部门的建议 保持适当距离 （例如，美国为 1.8 米）。

请您在体验开始前、进行期间和结束后洗手，并带上免洗洗手液。

避免与参与者发生肢体接触，并鼓励参与者也避免也他人发生肢体接触。选择用其他无接触问候方式代替握手或拥抱。

目前，每个体验场次最多可接纳 10 名参与者。超过 10 人的体验可能会被爱彼迎下架。

您 必须遵守针对餐厅和酒吧的当地监管指南 。在没有发布针对餐厅和酒吧的相关监管指南的情况下，参与者和体验达人必须保持 1.8 米的距离，并遵守美国疾控中心为 餐厅提供的指南 。