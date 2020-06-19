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此内容由爱彼迎创建，符合泛美卫生组织（ PAHO）食品安全技术标准。
在这一前所未有的艰难时刻，体验达人和参与者的安全是爱彼迎的头等要务。对于涉及各类饮食制备或消费的体验，我们希望提供额外资源，帮助这些体验达人安全接待参与者。
如果体验包括任何食物和/或饮料的制备或消费在内，除爱彼迎体验食品安全准则外，体验达人还需要遵守特定的规程，以帮助降低新冠肺炎疫情的传播风险。这些额外的新冠肺炎疫情相关准则旨在补充而不是取代任何适用的州/省、地方、领地或部落所适用的健康和安全法律、规则和条例。
对于在公共场所接待参与者的体验达人所适用的一般准则，请参阅此处。如果您需要将参与者带到自己家中或您所管理的空间中开展体验，请参阅此处。
开展任何餐饮体验需满足的要求
- 所有体验达人和参与者都必须按照相关监管机构或政府部门的建议，佩戴防护口罩或面罩。
- 在体验期间，参与者和体验达人必须按照相关监管部门的建议保持适当距离（例如，美国为 1.8 米）。
- 请您在体验开始前、进行期间和结束后洗手，并带上免洗洗手液。
- 避免与参与者发生肢体接触，并鼓励参与者也避免也他人发生肢体接触。选择用其他无接触问候方式代替握手或拥抱。
- 目前，每个体验场次最多可接纳 10 名参与者。超过 10 人的体验可能会被爱彼迎下架。
- 您必须遵守针对餐厅和酒吧的当地监管指南。在没有发布针对餐厅和酒吧的相关监管指南的情况下，参与者和体验达人必须保持 1.8 米的距离，并遵守美国疾控中心为餐厅提供的指南。
- 您必须清洁和消毒参与者可能进入或接触的所有区域或表面，包括经常清洁和消毒工作台、厨房和餐桌表面、设备、卫生间以及门把手等所有其他接触点。我们制定了清洁指南 ，帮助您准备空间。
食品和饮料的消费
- 如有可能，参与者应该在户外或通过打包来消费食物/饮料，以降低风险。只有在当地餐厅法律允许的情况下，才允许在室内消费食物，且必须符合适用的要求。
- 避免与参与者分享或合用餐具（如勺子等） ，或允许参与者合用。选择分餐服务，而不要以家庭方式侍菜和进餐。避免提供任何自助餐饮选择。
- 使用一次性餐食用具，包括餐具和碗碟。如果无法使用一次性用具，请确保所戴手套提供有非一次性食品用具，并用洗洁精和热水或洗碗机洗涤。
保持距离和通风
- 体验达人应按照当地的准则为参与者设置足够距离的站位和座位。这可能需要减少每个场次的参与者人数或更改空间布局。
- 在室内开展体验时，请确保通风系统正常运行并打开门窗，尽可能增加室外空气的循环。
清洁和消毒规程
- 严格遵守食品卫生原则（爱彼迎体验食品安全准则），以保持食品制备区的清洁，并消除或降低食品表面和食品包装材料受到污染的风险。
- 确保为参与者提供足够的保健和卫生用品，包括肥皂/洗手液、湿巾/免洗洗手液（或其他形式的消毒液）、纸卷和纸巾。
个人卫生
- 鼓励在体验和食品处理的每个阶段频繁和有效地洗手和清洁。
- 手套能够有效地减少病毒和疾病的传播，但只有在正确使用的情况下才能起到效果。与佩戴一次性手套相比，洗手是避免感染更有效的方式。然而，在开展以下活动时应佩戴手套：
- 处理垃圾袋。
- 按照产品说明的要求使用清洁剂或消毒剂。
- 处理脏污布草。
- 处理受体液污染的物品。
- 在使用一次性手套可作为频繁洗手或使用洗手液的补充措施时；例如，在处理经常接触的物品时。
- 如果使用手套，必须频繁更换手套，且更换手套和取下手套时必须洗手。
街头美食和市场之旅
- 调整体验，在拥挤程度较低的地区开展。考虑您的集合地点、参观地点、高客流量的销售点、换乘选择等，以便根据当地法规保持距离。
- 以小团体为单位参观食品市场（最多 2-3 人） ，并按照相关监管部门的建议始终保持距离。
- 避免在潮湿市场上接触活体动物，避免购买任何类型的活体动物。
- 避免用手不必要地触摸食物。
- 考虑在某些地点提供基本基础设施以促进卫生：如厕所、洗手池、安全饮水点和排水口。
- 切勿品尝特色生盘，且任何情况下都要确保食物彻底煮熟，特别是肉类、家禽、鸡蛋和海鲜。如需了解其他食品和饮料的消费，请参阅上述准则。