Toen Anabel tien jaar oud was, gaf haar oma haar een klein weefgetouw cadeau. Jaren later, nadat ze een modegraad had behaald en aan het werk was als denimontwerper, realiseerde ze zich dat haar hart toebehoorde aan de textielkunst – het weven, verven en met de hand maken van stoffen. Aanvankelijk dacht ze niet “dat textielkunst een carrière zou kunnen worden”, maar tijdens haar werk als denimontwerper merkte ze dat ze meer ruimte nodig had om creatief bezig te zijn.

Tegenwoordig organiseert ze twee succesvolle ervaringen op Airbnb: een workshop natuurlijk verven en een weefcursus. Natuurlijk verven is het kleuren van textiel door middel van groenten, planten, mineralen en andere natuurlijke bronnen. Lees hoe Anabel de eerste uitdagingen overwon in het contact met gasten, terwijl ze haar deelnemers kennis liet maken met de wondere wereld van stoffen.

Eeuwen vol ambacht in drie uur tijd

Na het besef dat ze zich niet thuis voelde in de mode-industrie, ging Anabel naar een kleine textielschool in Barcelona. Daar realiseerde ze zich dat ze niet zo ver van huis hoefde te zijn om dit ambacht uit te oefenen. “Ik dacht op een gegeven moment: wat doe ik hier?” Mexico heeft zo’n rijke textielcultuur en -geschiedenis.” Ze besloot terug te gaan en haar opleiding daar voort te zetten.

Anabel wil met haar ervaringen mensen op een eenvoudige manier kennis laten maken met textiel. Ze herinnert zich hoe moeilijk het was om het proces van natuurlijk verven te bestuderen, omdat de recepten voor de kleurstoffen vaak van generatie op generatie werden doorgeven binnen een familie. Bovendien waren de bestaande cursussen over natuurlijk verven erg tijdrovend. “Bij de meeste cursussen krijg je 20 of 30 verschillende grondstoffen (materialen die worden gebruikt voor het verven) en leer je over heel veel verschillende kleuren.” De hele cursus duurt dan vaak een week of nog langer, dus zocht ze een manier om deze langere cursussen te vervangen door kortere sessies. Ze wist haar ervaring over natuurlijk verven in te korten naar slechts drie uur.

Een traditie die je mee kunt nemen

Natuurlijk verven hoeft niet in Mexico achter te blijven: het is een vaardigheid die gasten mee kunnen nemen naar hun eigen land. Anabel gebruikt lokale planten om haar kleurstoffen mee te maken, maar deze kunnen gemakkelijk worden vervangen door andere materialen. Om geel te maken gebruikt ze bijvoorbeeld een goudsbloem genaamd cempasúchil, maar ze geeft haar gasten ook suggesties voor andere grondstoffen die ze kunnen gebruiken om hun eigen geeltint te maken. “Ze kunnen ook kleurstoffen uit vergelijkbare planten halen, zoals een goudsbloem die in hun eigen land groeit”, aldus Anabel. Kurkuma en uienschillen geven ook een gele kleur. Door haar gasten te laten zien hoe ze recepten kunnen aanpassen, hoopt Anabel dat zij thuis kleuren gaan maken van natuurlijke bronnen bij hun in de buurt.



Gasten kunnen de recepten voor de grondstoffen aanpassen, maar ze kunnen ook nieuwe en verrassende kleuren creëren met eenvoudige scheikundige trucjes. Zo verandert de toevoeging van wijnsteen de pH-waarde van een kleurstof. Anabel legt uit dat dit “een magisch onderdeel” is van natuurlijk verven: “Je krijgt kleuren die je niet verwachtte. Er is veel waar je geen controle over hebt, maar dat onvoorspelbare vind ik leuk en het is nog gratis ook. Het is iets wat echt leeft.”

Ontluiken als host

Anabel herinnert zich dat ze zenuwachtig was toen ze met haar ervaring begon. “Ik was erg formeel en gedroeg me als een leraar”, weet ze nog van haar eerste reserveringen. Ze besefte al snel dat het fijner was om zich meer te ontspannen en de ervaring te zien als een “gezellige middag met vrienden”. Anabel is door de jaren heen flink gegroeid als host en heeft dingen geleerd die ze wil delen met de hele community:

Begin klein: Anabel raadt nieuwe hosts aan om hun ervaring in het begin eenvoudig te houden. “Investeer er niet meteen te veel in en ga geen hele dure dingen doen. Richt je op de inhoud van de ervaring.” Ze is van mening dat gasten vooral geïnteresseerd zijn in de kennis van de host en niet zozeer in de chique hapjes die ze aangeboden krijgen. Om te zorgen dat het met de inhoud wel snor zit, stelt ze voor om een testervaring te geven aan een groep vrienden nog voordat je je eerste echte gasten verwelkomt.

Verbeter de details: Anabel richt zich bij het verbeteren van haar ervaringen op de details. Zo geeft ze gasten die aan de ervaring over natuurlijk verven meedoen een schriftje om verfrecepten in op te schrijven, dat ze in de loop der tijd heeft aangepast om het overzichtelijker te maken. Die kleine veranderingen maken uiteindelijk een groot verschil voor gasten.

Wees de bindende factor: Als host weet Anabel dat zij degene is die al haar gasten aan elkaar bindt. Ze brengt haar gasten met elkaar in contact door veel vragen te stellen. “Eerst vraag ik altijd wat mensen allemaal hebben gedaan in de stad. De meeste gasten zijn toeristen en raken met elkaar aan de praat over waar ze zijn geweest en waar ze nog naartoe willen.Hun reis is iets wat ze gemeen hebben.” Vervolgens houdt ze tijdens haar ervaring goed de momenten in de gaten waarop ze een gesprek kan beginnen. Als gasten tijdens haar cursus over natuurlijk verven moeten wachten tot het water kookt, weet Anabel precies hoe ze het gesprek op gang kan krijgen. “Mensen hebben veel te delen, als je ze maar vragen stelt.”

Mensen weer echt met elkaar in contact brengen met stoffen

Anabel weet dat onze relatie met stoffen in de loop der tijd erg veranderd is. “Vroeger hadden mensen een heel andere kijk op stoffen en kleding. Die waren duurder, omdat het heel veel tijd kostte om garen te spinnen en die vervolgens te verven, te weven en er een stof en kleding van te maken.” Tegenwoordig is het veel goedkoper om stoffen te maken, maar volgens Anabel zijn we die daardoor ook gaan zien als een soort wegwerpproduct. Stoffen hebben die speciale plek in ons leven verloren.

Anabel hoopt dat haar gasten na haar ervaring met een gevoel van dankbaarheid voor stoffen en ambacht weggaan. “Mensen zeggen na afloop van de weefcursus vaak: ‘Wauw, ik wist niet dat het zoveel tijd kostte’.” Ze zien de tijd, moeite en zorg die in het maken van stoffen wordt gestoken, en begrijpen daardoor beter hoeveel geluk we hebben met zoveel stoffen. “Je mag natuurlijk gewoon nog een shirt kopen van je lievelingsmerk”, zegt ze, “maar ik zou graag zien dat je het meer waardeert.”

Anabel is de host van de ervaringen ‘Natural Dye Using Ancient Techniques’ en ‘Weave Outdoors with a Textile Artist’. Ze deelt recepten en verkoopt haar werk via haar merk Antesis (@antesis). Ze woont in Mexico-Stad.