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Когда Анабель было 10 лет, бабушка подарила ей маленький ткацкий станок. Годы спустя, уже имея образование и работу в индустрии моды, девушка осознала, что ее призвание — сплетать нити и окрашивать ткань. Она не видела себя в роли модельера и решила попробовать новую профессию.

Анабель организует 2 успешных Впечатления на Airbnb: мастер-класс по натуральным красителям и урок ткачества. В окрашивании текстиля используются растения, минералы и прочие природные компоненты. Узнайте, с какими проблемами она столкнулась в самом начале и как удалось вовлечь гостей в работу с тканями.

Столетия ремесла за 3 часа

Попрощавшись с индустрией моды, Анабель отправилась учиться текстильному делу в Барселону. Вскоре она поняла, что этим ремеслом можно заниматься и дома — в Мексике богатая история и культура текстиля. Она вернулась на родину и продолжила образование.

На Впечатлениях Анабель делится знаниями, которые легко использовать на практике. Натуральное окрашивание сложно тем, что технологии зачастую хранятся в секрете и передаются из поколения в поколение, а курсы занимают слишком много времени. На уроках выдают 20–30 красителей, и нужно не меньше недели, чтобы охватить всё многообразие цветов. Девушка разбила длинный курс на части и вместила свои знания о природном окрашивании в трехчасовое Впечатление.

Традиции — с собой

Натуральным окрашиванием можно заниматься где угодно, не только в Мексике. Красители, которые применяются на занятиях, легко заменить местными растениям. Например, для желтого цвета Анабель использует бархатцы, или «семпасучиль», но обязательно рассказывает гостям об ингредиентах, которые дают тот же оттенок. «Наверняка у них дома растут похожие цветы», — поясняет она. Например, из луковой шелухи и куркумы тоже получают желтый. Участники Впечатлений учатся адаптировать рецепты и могут экспериментировать с природными материалами в любой точке мира.



Гости также узнают профессиональные хитрости работы с цветом. Например, добавление винного камня меняет показатель кислотности красителя. Анабель называет это волшебством: «Цвета выходят совершенно неожиданные. Окрашивание трудно контролировать, но мне нравится свобода и непредсказуемость. Краски живут своей жизнью».

Успех Впечатления

Анабель очень нервничала, когда проводила первые Впечатления: «Занятия получались бесцветными, как урок в школе». Но она быстро поняла, что лучше расслабиться и воспринимать Впечатление как встречу с друзьями. За несколько лет Анабель приобрела колоссальный опыт и хочет поделиться советами с сообществом организаторов.

Начните с простого. Впечатление должно быть гостям под силу — особенно если организатор тоже новичок. «Не вкладывайте сразу много денег, не пытайтесь делать дорогие вещи. Главное — сделать Впечатление интересным». Гости приходят за знаниями, которыми делится организатор, остальное — второстепенно. «Проведите пробное занятие для друзей, чтобы понять, как лучше подавать информацию».

Корректируйте детали. Анабель следит, чтобы Впечатление было безупречным даже в мелочах. Например, на уроке по окрашиванию гости получают брошюру для записи ингредиентов. Со временем девушка обновила верстку, сделала ее удобнее. Даже небольшие изменения сильно влияют на восприятие гостей.

Помогите в общении. По опыту Анабель знает, что организатор должен помочь гостям установить контакт друг с другом. Она задает много вопросов, чтобы сдружить людей. «Первым делом я спрашиваю, что они уже видели в городе. Большинство гостей — туристы, они начинают советовать друг другу, куда сходить.У них как минимум один общий интерес — путешествия». На протяжении Впечатления Анабель тоже ищет поводы для разговора. Она затевает с гостями беседу, если возникает вынужденная пауза, например пока греется вода для окрашивания тканей. «Спрашивайте! Людям приятно, когда их мнением интересуются».



Человек и ткань

«Наше отношение к тканям сильно изменилось. Чтобы сшить одежду, раньше нужно было сперва спрясть нить, затем окрасить и соткать полотно». Сегодня производство текстиля стоит намного дешевле и воспринимается как обыденное явление. Ткань утратила прежнюю ценность.

Анабель надеется, что гостям пригодятся полученные знания и навыки. «Участники Впечатления удивляются, сколько времени занимает изготовление ткани», — говорит организатор. Попробовав ткацкое ремесло, они понимают, как нам повезло. «Я не отговариваю покупать рубашку в любимом магазине. Просто цените ее чуть больше», — добавляет Анабель.

Анабель из Мехико организует Впечатления «Окрашивание натуральными красителями» и «Урок ткачества с художником по тканям», а также создала Antesis (@antesis) — блог о технологиях окрашивания и интернет-магазин.