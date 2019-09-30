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Anabel十岁的时候，祖母送了她一台小小的织布机。她在学校里学的是时装专业，毕业后成为了一名牛仔服装设计师。但随着时间的推移，她逐渐发现，自己真正热爱的是纺织艺术——织布、染色以及亲手做布料。起初，她「从没想过纺织艺术也可以是一份职业」，但在做牛仔服装设计时，她意识到自己需要更多发挥创意的空间。

现在，她在爱彼迎上开展的两项体验都大获成功：天然染色工作坊和织布体验课。天然染色使用蔬菜、植物、矿物和其他天然原料为纺织品上色。一起来了解一下Anabel如何克服新手上路的挑战，学会如何与参与者交流，并帮助他们发现布料的神奇魅力。

三小时探秘古老工艺

认定时装行业并非自己的职业追求后，Anabel前往巴塞罗那，去一家小型纺织学校学习。一段时间以后，她意识到，其实自己不用离家万里，也能学习这门手艺。「墨西哥拥有如此丰富的纺织品文化和历史，为什么要跑到这里来学呢？」 于是，她决定回国继续学习。

Anabel希望她的体验能够缩短人们了解纺织品的时间。她还记得自己学习天然染色的时候非常困难，因为染料配方常常是各个家族不外传的的秘密。而且，当时的天然染色课程非常耗时。「在大多数课程中，老师会给你20或30种不同的染色原料 ，要做出很多颜色。」所以一堂课要花一周甚至更久才能完成。她努力浓缩精炼这些较长的课程，打造出只有三小时的天然染色体验。

把传统工艺带到世界各地

天然染色并非墨西哥独有，参与者可以把这些技巧带回自己的国家，学以致用。Anabel使用的染料取材于当地植物，但是找到替代原料很容易。例如，她使用一种名为cempasúchil的金盏花做黄色染料，不过她会提供替代建议。「类似的植物也可以，比方说参与者当地的金盏花。」她表示。姜黄或洋葱皮也可以做成黄色染料。Anabel会向参与者介绍如何在染料配方的基础上因地制宜，希望他们回家后也能就地取材，尝试制作染料。

除了改变染料配方之外，参与者还可以利用化学小技巧改变染料的pH值（如添加酒石酸氢钾，又称塔塔粉），做出令人惊喜的新颜色。Anabel解释道，这正是天然染色的魔力所在：「做出的色彩不在你的预料之中。很多变量都无法控制，但是我喜欢这种变幻莫测的自由感。这是一种活的艺术。」

日益成功的体验达人

Anabel记得，刚开始开展体验的时候，她很紧张。据她回忆，接待头几批参与者时，自己「表现得超级正式，像个老师一样」。不过她很快发现还是放松一些好，体验应该就像「朋友小聚」一样。作为体验达人，Anabel在过去几年里成长了很多，也有不少经验想与广大体验达人分享：

从小做起 ：她建议体验达人刚起步时，把体验做得简单一些。「不要一下子投资太多，不要购买昂贵的体验用品。重点应该放在体验内容上。」 她相信，参与者更看重体验达人分享的知识，所以不一定要提供花哨的小食。为了尽可能做好内容，她建议在接待第一批参与者之前，先请朋友试体验一下。

完善细节 ：Anabel很重视改进细节，从而让体验更出色。例如，她在天然染色课上分发小册子，方便参与者记录染料配方，她还不断对小册子进行修改，使其更易于理解。小小的改变积累起来，能极大地提高体验品质。



• 成为凝聚参与者的力量：Anabel深知自己肩负凝聚参与者的责任。她的方法很简单：多问问题。「我会先问问参与者在墨西哥城都去了哪里。他们大多是游客，所以可以借此相互交流，分享好玩的地方……旅行是所有参与者的共同点。」 随后在体验中，她也会积极把握时机、寻找话题。在她的天然染色课上，当参与者等待水烧开时，她会鼓励大家打开话匣子。「大家都有很多东西可以分享，只要问就可以了。」

让人们重新走近布料

Anabel深知，随着时间的推移，人和布料之间的关系发生了很大的变化。「过去人们与布料、衣服的关系和现在很不一样。以往，布料和衣服更贵，因为需要很长时间来纺纱、染纱、编纱，才能做成面料，裁成衣裳。」 如今，布料制作便宜得多，但在Anabel看来，这也使得我们想当然地认为，面料可以想丢掉就丢掉。它在我们的生活中不再特别。

Anabel希望参与者完成体验后，能对面料布匹和织造工艺心怀感恩。「上完织布课后，人们会说：『哇，以前不知道织布这么花时间！』」 当他们了解到织布所需的时间、精力和心力后，会发觉拥有它是非常幸运的。她补充说：「不是说你不能买心仪品牌的衬衫了，只要心怀感恩就好。」

Anabel的体验分别是「学习古老技法，体验天然染色」和「与纺织艺术家一起体验户外织布」。她通过自己的品牌Antesis（@antesis）出售作品，并在品牌的社交媒体账号上分享染料配方。她住在墨西哥城。