Prepare-se para hospedar com sucesso no Zoom, seja você iniciante ou veterano no uso do programa. Pelo menos 30 minutos antes da sua primeira experiência, teste o link do Zoom criado para o horário para garantir que você está com tudo pronto para receber os hóspedes.

Entre no Zoom com o email e a senha que você usou ao ativar a conta do Zoom fornecida pelo Airbnb Entre na sua conta do Airbnb e acesse seu calendário de anfitrião de experiências Vá para a data e hora do seu próximo horário e clique no botão “Começar a hospedar” na parte superior Verifique se você é o anfitrião da reunião do Zoom, teste seu som e revise suas configurações de vídeo

Para as experiências seguintes, recomendamos que você entre na sua conta do Zoom pelo menos 10 minutos antes do horário de início, para que você possa ajudar os hóspedes que tenham problemas para se conectar e participar.

Se os hóspedes entrarem em contato com você para pedir o link ou a senha, você pode encontrar ambos em seu calendário de anfitriões de experiências — basta selecionar a data e o horário da experiência e copiar as informações encontradas em “Link do Zoom para os hóspedes”.

Para obter mais informações, assista a este vídeo com instruções passo a passo.

