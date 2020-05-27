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Новичок вы или опытный пользователь сервиса Zoom, успешное мероприятие требует подготовки. Не позднее чем за 30 минут до начала первого Впечатления протестируйте ссылку, созданную системой Zoom для встречи.
- Войдите в Zoom с помощью адреса электронной почты и пароля, которые вы указали при активации учетной записи для онлайн-Впечатлений.
- Войдите в аккаунт Airbnb и откройте календарь организатора Впечатления.
- Выберите дату и время мероприятия и кликните кнопку «Начать Впечатление» в верхней части страницы.
- Проверьте статус организатора встречи на Zoom, протестируйте звук и настройте видео.
Для проведения следующих Впечатлений рекомендуем входить в учетную запись Zoom как минимум за 10 минут до начала, чтобы помочь гостям решить проблемы с подключением.
Если участники запрашивают ссылку или пароль, откройте календарь организатора Впечатления, выберите дату и время мероприятия и скопируйте информацию из раздела «Ссылка на Zoom для гостей».
Дополнительные инструкции — в пошаговом видеоруководстве.
Чтобы узнать больше об онлайн-Впечатлениях, прочитайте статьи:
Создание учетной записи Zoom для онлайн-Впечатления
Основы работы с Zoom для проведения онлайн-Впечатления
Рекомендации по работе с Zoom и ответы на распространенные вопросы об онлайн-Впечатлениях
Как проводить увлекательные онлайн-Впечатления