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Новичок вы или опытный пользователь сервиса Zoom, успешное мероприятие требует подготовки. Не позднее чем за 30 минут до начала первого Впечатления протестируйте ссылку, созданную системой Zoom для встречи. 

  1. Войдите в Zoom с помощью адреса электронной почты и пароля, которые вы указали при активации учетной записи для онлайн-Впечатлений. 
  2. Войдите в аккаунт Airbnb и откройте календарь организатора Впечатления. 
  3. Выберите дату и время мероприятия и кликните кнопку «Начать Впечатление» в верхней части страницы. 
  4. Проверьте статус организатора встречи на Zoom, протестируйте звук и настройте видео. 

Для проведения следующих Впечатлений рекомендуем входить в учетную запись Zoom как минимум за 10 минут до начала, чтобы помочь гостям решить проблемы с подключением. 

Если участники запрашивают ссылку или пароль, откройте календарь организатора Впечатления, выберите дату и время мероприятия и скопируйте информацию из раздела «Ссылка на Zoom для гостей». 

Дополнительные инструкции — в пошаговом видеоруководстве.

 

 

Чтобы узнать больше об онлайн-Впечатлениях, прочитайте статьи:

Создание учетной записи Zoom для онлайн-Впечатления

Основы работы с Zoom для проведения онлайн-Впечатления

Рекомендации по работе с Zoom и ответы на распространенные вопросы об онлайн-Впечатлениях

Как проводить увлекательные онлайн-Впечатления

Взаимодействие с участниками онлайн-Впечатления

Written by AirbnbMay 27, 2020