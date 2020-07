English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский

En juin dernier, nous avons mis en place de nouvelles consignes de sécurité et de nettoyage pour les expériences Airbnb afin d’aider les hôtes à se préparer à la reprise des expériences en personne. Nous répondons ici à certaines de vos questions sur les exigences du programme pour vous aider à y voir plus clair.

Quelles sont les nouvelles consignes de sécurité et de nettoyage qui s’appliquent aux expériences Airbnb ?

Alors que les voyages reprennent, nous avons élaboré de nouvelles consignes de sécurité afin de faciliter les interactions entre personnes pendant les expériences et créé des consignes de nettoyage pour mieux vous préparer. Ces consignes visent à adapter votre expérience afin de protéger la santé et la sécurité de vos voyageurs et de vous-même. Les hôtes d’expériences qui prévoient la préparation ou consommation de nourriture ou de boissons sont également tenus de suivre les consignes de sécurité alimentaire pour limiter le risque de transmission du COVID-19.

Tous les hôtes doivent lire et suivre les consignes. Par ailleurs, tous les hôtes devront remplir un quiz de sécurité et attester qu’ils respectent les consignes d’ici le 31 juillet pour les États-Unis et d’ici le 1er septembre pour tous les autres pays.

Et si je propose des expériences dans plusieurs pays ?

Les hôtes proposant des expériences aux États-Unis doivent suivre la formation d’ici le 31 juillet. Pour les hôtes des autres pays, la date limite est le 1er septembre. Si vous proposez une expérience aux États-Unis et dans un autre pays, vous devez suivre la formation avant le 31 juillet afin de pouvoir continuer à accueillir des voyageurs.

Mon expérience est saisonnière, puis-je suivre la formation plus tard ?

Les hôtes doivent suivre la formation avant la date limite, indépendamment du caractère saisonnier de l’expérience.

Que se passe-t-il si je ne suis pas la formation ?

Tous les hôtes doivent suivre la formation avant la date limite de leur région. Si vous ne suivez pas la formation, vos expériences seront suspendues jusqu’à ce que vous ayez suivi la formation et les réservations à venir seront annulées.

Mon co-hôte doit-il suivre la formation ?

En remplissant l’attestation et le quiz de sécurité, vous acceptez que les participants, y compris vous et tous les co-hôtes indiqués sur votre expérience, se conforment aux exigences de sécurité et de nettoyage. Il est donc de votre responsabilité de communiquer toutes les consignes de sécurité et de nettoyage à vos co-hôtes.

Que se passe-t-il si un co-hôte ne participe plus à mon expérience ?

Si un co-hôte ne fait plus partie de votre expérience, retirez-le de votre annonce. Découvrir comment retirer des membres de votre équipe.