A giugno abbiamo lanciato nuove linee guida su sicurezza e pulizia, per aiutare gli host Airbnb a prepararsi alla riapertura delle Esperienze di persona. Per offrire supporto alla nostra community globale, stiamo monitorando le domande degli host relative al programma, e rispondendo qui alle più comuni.

Cosa sono le nuove linee guida su sicurezza e pulizia per le Esperienze Airbnb?

Per darti tutto il sostegno di cui hai bisogno, abbiamo creato delle nuove linee guida sulla sicurezza per le interazioni di persona durante le Esperienze, nonché delle linee guida sulla pulizia per preparare il tuo spazio. Queste indicazioni hanno lo scopo di aiutarti ad adattare la tua Esperienza, a protezione della salute e della sicurezza tue e degli ospiti. Gli host di Esperienze che prevedono la preparazione o il consumo di cibo e/o bevande di qualsiasi tipo, sono tenuti a seguire anche le linee guida sulla sicurezza alimentare, per contribuire a ridurre il rischio di trasmissione del coronavirus.

A tutti gli host viene richiesto di consultare e rispettare queste indicazioni. Inoltre, tutti gli host dovranno completare un questionario sulla sicurezza, entro il 31 luglio se operano negli Stati Uniti, ed entro il 1° settembre se operano in altri paesi. Il quiz mira ad attestare la preparazione in merito alle linee guida.

Cosa devo fare se offro Esperienze in 2 paesi diversi?

Gli host che organizzano Esperienze negli Stati Uniti dovranno completare il percorso di formazione entro il 31 luglio, mentre quelli che operano in uno qualsiasi degli altri paesi dovranno farlo entro il 1° settembre. Se offri un’Esperienza sia negli Stati Uniti che in altri paesi, per continuare a ospitare dovrai completare il quiz entro il 31 luglio.

La mia Esperienza è stagionale. Posso completare il percorso di formazione in un secondo momento?

No. Gli host sono tenuti a completare la formazione entro la scadenza indicata, indipendentemente dal carattere stagionale dell’Esperienza.

Che succede se non completo il processo di formazione?

Tutti gli host sono tenuti a completarlo entro la scadenza prevista per il paese in cui operano. In caso contrario, le Esperienze proposte verranno sospese e le prenotazioni future saranno cancellate fino a quando l’host non avrà completato i passi indicati.

Anche il mio co-host deve completare il training?

No. Completando con successo il quiz sulla sicurezza, diventerai garante per i tuoi collaboratori, che dovranno operare nel rispetto dei requisiti relativi a sicurezza e pulizia. Sarà quindi tua responsabilità condividere tutte le linee guida con i tuoi co-host.

Che succede se un co-host non è più coinvolto nella mia Esperienza?

Se è incluso nel tuo elenco di collaboratori, ma non è più parte attiva della tua Esperienza, dovrai procedere a rimuoverlo. Scopri come fare.