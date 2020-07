English — Español — 中文 — Deutsch — Français — Italiano —Português — 日本語 — 한국어 — русский

Em junho, lançamos novas orientações de segurança e limpeza para as experiências do Airbnb para ajudar os anfitriões a se prepararem para a retomada de experiências presenciais. Para ajudar nossa comunidade global, estamos acompanhando suas dúvidas sobre os requisitos do programa e iremos esclarecer algumas delas aqui.

Quais são as novas orientações de segurança e limpeza para as experiências do Airbnb?

Com a retomada das viagens, criamos novas orientações de segurança para a interação entre as pessoas durante as experiências, além de orientações de limpeza que ajudarão você a preparar seu espaço. Com elas, queremos ajudar você a adaptar sua experiência e proteger a saúde e a segurança dos anfitriões e hóspedes de nossa comunidade. Anfitriões de experiências que incluem qualquer tipo de preparação ou consumo de alimentos e/ou bebidas também são obrigados a seguir as orientações de segurança alimentar para reduzir o risco de transmissão da COVID-19.

Todos os anfitriões devem conferir e seguir as orientações. Além disso, todos os anfitriões nos Estados Unidos terão até 31 de julho para preencher um questionário de segurança e declarar que seguirão as diretrizes. Os anfitriões em todos os outros países precisarão preenchê-lo até 1º de setembro.

E se eu tiver duas experiências em países diferentes?

Os anfitriões com experiências localizadas nos EUA devem concluir o treinamento até 31 de julho. Os anfitriões com experiências em todos os outros países devem concluí-lo até 1º de setembro. Se você tiver uma experiência nos EUA e em outro país, deve concluir o treinamento até dia 31 de julho para poder continuar hospedando.

Ofereço minha experiência apenas em certas épocas do ano. Posso concluir o treinamento mais tarde?

Os anfitriões devem concluir o treinamento até o prazo determinado, independentemente da época em que a experiência ocorre.

O que acontece se eu não concluir o treinamento?

Todos os anfitriões devem concluir o treinamento até o prazo determinado para sua região. Se você não concluir o treinamento, suas experiências serão pausadas até que você tenha concluído o treinamento e reservas futuras confirmadas serão canceladas.

Meu coanfitrião precisa fazer o treinamento também?

Ao preencher o atestado e o questionário de segurança, você concorda que os participantes, incluindo você e eventuais coanfitriões indicados na sua experiência, respeitarão os requisitos de segurança e limpeza. Isso significa que você é responsável por compartilhar todas as orientações de segurança e limpeza com seus coanfitriões.

O que acontece se um coanfitrião não faz mais parte da minha experiência?

Se um coanfitrião anunciado já não faz parte da sua experiência, remova-o da sua experiência. Aprenda a remover membros da sua equipe.