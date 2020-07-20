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В июне мы разработали правила и рекомендации, которые помогут организаторам подготовиться к возобновлению Впечатлений. Чтобы поддержать международное сообщество Airbnb, отвечаем на самые популярные вопросы об этих требованиях.

Что нужно знать о новых правилах?

Мир путешествий изменился. Поэтому необходимо соблюдать требования безопасности во время Впечатлений и рекомендации по уборке. Это поможет вам адаптировать мероприятие, чтобы защитить себя и гостей. Для борьбы с распространением коронавируса на Впечатлениях, связанных с приготовлением или употреблением еды/напитков, следуйте принципам пищевой безопасности.

Все организаторы должны ознакомиться с правилами и выполнять их. Кроме этого, организаторам в США необходимо пройти тест и аттестацию на знание новых требований до 31 июля, а в остальных странах — до 1 сентября.

Что, если у меня два Впечатления в разных странах?

Организаторы Впечатлений в США должны пройти обучение до 31 июля, а в остальных странах — до 1 сентября. Если вы проводите Впечатление в США и в другом регионе, чтобы продолжить прием гостей, завершите обучение до 31 июля.

У меня сезонное Впечатление, можно ли пройти обучение позже?

Нет, тест необходимо сдать до указанного срока.

Что, если я не пройду обучение?

Все организаторы должны сдать тест к определенному сроку, установленному для каждого региона. Если вы не выполните требования, мы отменим будущие бронирования и приостановим ваши Впечатления до тех пор, пока вы не сдадите тест.

Нужно ли проходить обучение второму организатору?

Прохождение теста и аттестации означает, что вы согласны с тем, что все участники Впечатлений, включая вас и вторых организаторов, указанных в объявлении, обязаны соблюдать требования безопасности и уборки. При этом вы должны разъяснить новые правила вторым организаторам.

Что, если второй организатор больше не помогает проводить мероприятие?

В таком случае уберите информацию о нём со страницы Впечатления. Как удалить участника команды.