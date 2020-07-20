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6 月，我们推出了全新爱彼迎体验安全和清洁准则，帮助体验达人为重启线下体验做好准备。为了更好地支持爱彼迎全球社区，我们正在不断跟进大家对于全新准则的问题，并在这里提供了部分问题的解答。

全新的爱彼迎体验安全和清洁准则是什么？

随着旅游业形势的变化，我们针对体验期间的面对面互动制定了全新的安全准则，同时推出了新的清洁准则，以便为您提供支持。这些准则旨在帮助您调整体验安排，保护您和参与者的健康和安全。如果体验过程中涉及到食物和/或饮料的制备或消费，体验达人还需要遵守食品安全准则，降低新冠肺炎疫情的传播风险。

请所有体验达人务必查阅并遵守相关准则。此外，美国的体验达人还需要在 7 月 31 日前完成安全测验，其他国家/地区的体验达人需要在 9 月 1 日前完成。

如果我在不同的国家/地区开展了两项体验，该怎么做？

在美国开展体验的体验达人应在 7 月 31 日前完成培训。所有其他国家/地区的体验达人应在 9 月 1 日前完成培训。如果您在美国和其他国家/地区都有体验，应该在 7 月 31 日前完成培训，以便继续开展体验。

我的体验是季节性的，可以稍后完成培训吗？

无论体验是否与季节有关，体验达人必须在截止日期前完成培训。

如果我没有完成培训，该怎么办？

所有体验达人必须在其所在地区的截止日期前完成培训。如果没能完成培训，您的体验将被暂时下架，您完成培训后恢复上架，已经确认但尚未开始的预订将会被取消。

我的合作达人是否需要完成培训？

承诺遵守准则并完成安全测验，即表示您同意参与体验的人（包括您和您体验页面列出的所有合作达人）都将遵守安全和清洁要求。这意味着您有责任与合作达人分享所有安全和清洁准则规定的信息。

如果合作达人不再参与开展我的体验，该怎么办？

如果您的体验页面上列出的合作达人不再参与开展您的体验，请将该合作达人从您的体验页面上移除。了解如何从团队中删除成员。