Les voyageurs réservent des expériences pour toutes sortes de raisons : célébrer un événement, suivre un cours, passer une soirée. Bien qu’il est difficile d’énumérer tous les motifs de réservation d’une expérience, nous avons identifié trois critères principaux pour nous assurer que les voyageurs tirent le meilleur parti des expériences : l’expertise, l’accès privilégié et le contact humain .

Ces aspects doivent vous sembler familier. Nous vérifions les nouvelles expériences pour nous assurer qu’elles répondent aux trois critères. Après avoir participé à une expérience, le voyageur fait part de ses remarques sur chaque critère lorsqu’il laisse un commentaire. Ces remarques apparaissent traduites dans votre tableau de bord d’hôte.

Comment vous assurer que vous ou vos co-hôtes répondez aux attentes et suscitez des remarques positives durant toute l’expérience ? Essayez d’imaginer une expérience de voyageur en 5 étapes.

Étape 1 : avant l’expérience

Un voyageur investit beaucoup de temps et d’énergie pour choisir la bonne expérience. Vous pouvez donc l’encourager dans son choix en lui envoyant un message de bienvenue. C’est une occasion idéale de démontrer votre expertise en matière d’accueil de voyageurs et de commencer à échanger avec lui.

Déterminez les attentes : donnez des informations sur le stationnement et le transport, puis indiquez ce qu’il faut apporter.

Faites connaissance : est-ce l’occasion de célébrer un événement spécial ? Y a-t-il des allergies qu’il faut prendre en compte ?

Bonus : pensez à envoyer un autre message un ou deux jours avant pour informer les voyageurs des prévisions météorologiques, de l’itinéraire à suivre pour vous trouver et de tout autre détail important ou information de dernière minute.

Étape 2 : les présentations

Vous et vos voyageurs vous rencontrez généralement pour la première fois. Pour démarrer l’expérience sur de bons rails, commencez par vous présenter afin d’asseoir votre crédibilité et démontrer votre passion pour votre activité. Ce moment est aussi une bonne occasion d’indiquer les consignes élémentaires et de rappeler aux voyageurs ce qui les attend (où se trouve la salle de bain, les temps et moyens de déplacement).

Brisez la glace dès le début : c’est un bon moyen d’encourager les échanges avec vous et avec tout le groupe ! Vous pouvez inviter les voyageurs à participer et à faire connaissance en leur posant une question ou en proposant un jeu de noms. Le fait d’être ouvert et de faire preuve de sensibilité les encourage à faire de même.

Natasha organise une expérience de méditation avec la nature à San Francisco. Elle commence chaque expérience par raconter son premier souvenir lié à l’amour qu’elle porte pour la nature. Elle dévoile ainsi sa passion et sa crédibilité, en faisant preuve d’ouverture et de sensibilité. Pour briser la glace, elle encourage ensuite les autres en leur demandant de donner leur nom et d’évoquer leurs premiers souvenirs dans la nature. Petite retraite dans la nature sur la côte

Étape 3 : l’activité

C’est à ce moment que vous pouvez mettre en avant l’accès unique que vous offrez à vos voyageurs ! Pensez à indiquer clairement ce qui rend chaque lieu ou activité unique, tant sur le plan culturel que pour vous personnellement. Démontrez votre passion et partagez vos points de vue à travers des récits.

Encouragez tous les voyageurs à participer : c’est beaucoup plus engageant que d’observer de manière passive.

Prévoyez un effet « waouh » : pensez à une vue spectaculaire ou au moment de sortir le gâteau du four. C’est l’occasion de prendre une photo de groupe pour célébrer leurs réalisations et renforcer la cohésion du groupe.

Bonus : créer un effet de « surprise et de plaisir » peut aider les voyageurs à se sentir vraiment bien accueillis. Il peut s’agir de fournir de la crème solaire lors d’une journée ensoleillée ou de leur proposer de goûter votre spécialité locale préférée.

Étape 4 : le bilan de l’expérience

À la fin de l’expérience, pensez à la manière dont vous pouvez renforcer les liens que le groupe a créés et laisser aux voyageurs un souvenir mémorable du moment passé ensemble. C’est une occasion idéale pour remercier les voyageurs et leur rappeler l’importance de leur commentaire dans la réussite de votre entreprise.

Demandez directement leurs avis aux voyageurs : notre équipe de recherche recommande de poser la question suivante : « Si vous deviez raccourcir l’expérience, quelles parties seraient à supprimer et à conserver absolument ? »

À la fin de son expérience consacrée à la préparation de sauce à Mexico, Natalia suggère aux voyageurs d’aller faire une visite d’un musée unique à proximité. Elle décrit les sites célèbres qu’ils verront tout au long de leur parcours, en leur indiquant le contexte local et l’histoire de chacun. Elle propose ainsi un accès privilégié aux voyageurs et leur permet de poursuivre leurs échanges grâce à une deuxième activité. Apprenez à préparer des sauces mexicaines

Étape 5 : après l’expérience

Une fois l’expérience terminée, les voyageurs ont 30 jours pour laisser un commentaire. Au mieux, ils se précipiteront sur le site web pour nous dire qu’ils ont passé un super moment, mais parfois les voyageurs ont besoin d’être sollicités. Nous leur envoyons de nombreux rappels, mais vous pouvez également les sensibiliser à l’importance d’un commentaire avec un message de suivi un ou deux jours plus tard.

Suscitez la nostalgie : essayez de revenir sur un moment agréable et partagez quelques photos, y compris la fameuse photo de groupe que vous avez prise pendant l’expérience.

Rappelez-leur de laisser un commentaire : expliquez clairement ce que ce commentaire peut signifier pour votre activité. Si l’expérience a été positive, ils voudront vous aider par tous les moyens possibles !

Découvrez les 5 étapes de votre propre expérience en utilisant ces fiches de travail.