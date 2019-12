Gasten boeken ervaringen om allerlei verschillende redenen: een feestje, een avondje uit of om iets nieuws te leren. Het gaat te ver om alle redenen te noemen waarom een gast een ervaring boekt, maar we hebben drie belangrijke pijlers aangewezen zodat gasten de beste ervaring hebben: expertise, insider-toegang en verbinding.

Deze zouden je bekend moeten voorkomen. We beoordelen nieuwe ervaringen om er zeker van te zijn dat ze aan de drie pijlers voldoen. Nadat gasten hebben deelgenomen aan een ervaring, geven ze feedback over deze pijlers in hun beoordeling. Je kan deze feedback terugvinden in je dashboard voor hosts.

Hoe weet je zeker dat jij of je co-hosts aan de verwachtingen voldoen en tijdens de ervaring tot positieve feedback aanzetten? Denk na bij de vijf fasen die een gast doorloopt.

Fase één: vooraf

Gasten stoppen veel tijd en energie in het vinden van de juiste ervaring. Maak ze extra enthousiast over hun keuze door ze een e-mail sturen waarin jij ze verwelkomt. Dit is een geweldige kans om een positieve interactie aan te gaan en jouw expertise als host te laten zien.

Verwachtingen : geef informatie over parkeermogelijkheden en vervoer en zorg voor een lijstje met wat gasten mee moeten nemen.

Leer gasten kennen : vieren ze een speciale gelegenheid? Hebben ze allergieën waarmee rekening gehouden moet worden?

Pluspunt : overweeg om een dag of twee van tevoren nog een berichtje te sturen om je gasten een update te geven van de weersvoorspelling, hoe ze jou kunnen herkennen en andere last-minute of belangrijke informatie.

Fase twee: kennismaking

Jij en je gasten ontmoeten elkaar normaal gesproken voor het eerst. Om de ervaring zo goed mogelijk af te trappen, begin je met het vertellen van jouw persoonlijke verhaal om zo je geloofwaardigheid en passie voor deze ervaring te benadrukken. Dit is ook een uitgelezen kans om enkele basisregels af te spreken en je gasten eraan te herinneren wat ze kunnen verwachten (waar het toilet is, hoeveel ze zitten of bewegen).

Begin met een ijsbreker : ijsbrekers zijn ideaal om verbinding tussen jou en de groep te scheppen. Je kunt je gasten uitdagen om mee te doen en elkaar te leren kennen met een vraag- of naamspelletje. Jezelf open en kwetsbaar opstellen helpt hen om hetzelfde te doen.

Natasha organiseert een natuurmediatie-ervaring in San Francisco. Ze begint elke ervaring met het vertellen van een verhaal over de eerste keer dat ze liefde voor de natuur voelde. Door zich open en kwetsbaar op te stellen, benadrukt ze haar passie en geloofwaardigheid. Vervolgens breekt ze het ijs door alle andere gasten hun naam en hun eerste ervaring met de natuur te laten delen. Mini-natuurtrip aan de kust

Fase drie: activiteit

Hier kan je de unieke toegang uitlichten die jij aan je gasten biedt. Overweeg om te benadrukken waarom elke locatie en activiteit zowel cultureel als voor jou persoonlijk zo bijzonder zijn. Laat aan de hand van verhalen jouw passie en perspectief zien.

Moedig al je gasten aan om mee te doen : meedoen is veel leuker dan passief toekijken.

Werk toe naar een ‘wow’-moment : bijvoorbeeld die plek waar je een fantastisch uitzicht hebt of het moment dat je een schaal vol lekkers uit de oven tovert. Dit is moment om een groepsfoto te maken om hun prestaties te vieren en de onderlinge band te versterken.

Pluspunt : een verrassingselement kan zorgen voor extra waardering bij je gasten. Dat kan zijn dat je voor zonnebrand zorgt op een zonnige dag of ze kennis laat maken met jouw favoriete lokale snack.

Fase vier: afronding

Denk erover na hoe je aan het einde van de ervaring kunt zorgen dat de groep met elkaar in contact blijft en wat je je gasten als blijvende herinnering kunt meegeven. Dit is een goed moment om ze te bedanken en je gasten eraan te herinneren hoe belangrijk recensies zijn voor het succes van jouw onderneming.

Vraag om persoonlijke feedback : ons onderzoeksteam raadt aan om aan gasten te vragen welk onderdeel van de ervaring ze zouden weglaten en welk onderdeel onmisbaar is.

Aan het einde van Natalia’s ervaring in Mexico-Stad waarbij ze salsa maakt, raadt ze haar gasten aan om naar een museum in de buurt te wandelen. Ze vertelt over de bezienswaardigheden die ze onderweg tegenkomen en deelt de lokale context en geschiedenis van elke bezienswaardigheid. Ze deelt haar insider-toegang en helpt gasten om hun nieuwe banden te versterken door een tweede gedeelde activiteit te ondernemen. Mexicaanse salsa’s leren bereiden

Fase vijf: na afloop

Gasten hebben dertig dagen de tijd om een recensie te schrijven nadat een ervaring is afgelopen. In het beste geval delen ze meteen online hoe leuk ze het hebben gehad, maar soms hebben gasten een duwtje in de rug nodig. We herinneren ze hieraan op verschillende manieren, maar je kunt uiteraard ook een dag of twee na de ervaring nog een berichtje sturen over het belang van een recensie.

Zorg voor directe nostalgie : deel een favoriete herinnering en enkele foto’s, waaronder uiteraard die fantastische groepsfoto die je tijdens de ervaring hebt genomen.

Herinner gasten om de ervaring te beoordelen : wees eerlijk over hoeveel een recensie voor jouw onderneming kan betekenen. Als gasten een positieve ervaring hebben gehad, willen ze je vast en zeker op welke manier dan ook ondersteunen.

Onderzoek de vijf fasen van je eigen ervaring door gebruik te maken van deze werkbladen.