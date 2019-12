Os hóspedes reservam experiências por vários motivos: para comemorar um acontecimento, aprender algo novo ou fazer um programa diferente. Embora seja difícil enumerar todos os motivos que levam um hóspede a reservar uma experiência, identificamos três padrões principais para garantir que os hóspedes aproveitem ao máximo qualquer experiência: conhecimento especializado, acesso privilegiado e conexão .

Isso deve soar familiar. Avaliamos novas experiências para garantir que elas atendam aos três padrões e, depois que um hóspede participa de uma experiência, ele fornece o feedback sobre cada padrão ao deixar um comentário. Este feedback é traduzido no seu painel do anfitrião.

Então, como garantir que você ou seus coanfitriões estejam atendendo às expectativas e incentivando o feedback positivo durante a experiência? Experimente imaginar a experiência de um hóspede em 5 estágios.

Estágio 1: antes

O hóspede dedica muito tempo e energia para selecionar a experiência certa, por isso você pode ajudá-lo a se sentir mais animado com sua escolha enviando uma mensagem de boas-vindas. Esta é uma ótima oportunidade para demonstrar sua experiência em hospedagem e iniciar interações positivas.

Defina as expectativas : forneça detalhes sobre estacionamento e transporte e faça uma lista do que eles devem levar.

Conheça melhor seus hóspedes : estão comemorando uma ocasião especial? Têm alergias?

Bônus : envie outra mensagem um ou dois dias antes para informar sobre a previsão do tempo, como localizar a propriedade e quaisquer outros detalhes importantes ou de última hora.

Estágio 2: introdução

Você e seus hóspedes estarão se encontrando provavelmente pela primeira vez. Para começar a experiência com o pé direito, compartilhe sua história e estabeleça sua credibilidade e paixão pela experiência. Esta também é uma boa oportunidade para estabelecer as regras básicas e lembrar os hóspedes do que está por vir (onde fica o banheiro, quanto tempo ficarão sentados ou em movimento).

Comece com uma atividade para quebrar o gelo : essa é uma ótima maneira de incentivar a conexão com você e com o grupo todo! Você pode incentivar os hóspedes a participarem de um jogo de perguntas ou de nomes. Mostrar-se aberto e vulnerável pode levá-los a fazer o mesmo.

Natasha hospeda uma experiência de meditação em contato com a natureza em São Francisco. Ela começa cada experiência com a história de sua primeira lembrança do amor pela natureza, estabelecendo sua paixão e credibilidade ao se mostrar aberta e vulnerável. Ela então encoraja os outros a participarem também realizando uma atividade para quebrar o gelo na qual outros hóspedes compartilham seu nome e suas próprias lembranças iniciais de contato com a natureza. Mini Retiro Natural na Costa

Estágio 3: atividade

Aqui é o momento em que você pode realmente destacar o acesso exclusivo que você está oferecendo aos seus hóspedes! Enfatize o que torna cada local ou atividade especial, tanto culturalmente quanto pessoalmente para você. Ilustre sua paixão e perspectiva por meio de histórias.

Incentive todos os hóspedes a participarem : a participação ativa é muito mais envolvente do que assistir passivamente.

Crie um momento “uau” : pense naquele momento em que você tem uma visão épica ou acaba de tirar uma guloseima do forno – esta é a hora certa de tirar uma foto de grupo para comemorar suas conquistas e solidificar a conexão do grupo.

Bônus : incluir um elemento de “surpresa e prazer” pode fazer com que os hóspedes se sintam verdadeiramente cuidados. Podem ser pequenos gestos, como oferecer um protetor solar em um dia ensolarado ou levá-los para experimentar seu prato local favorito.

Estágio 4: encerramento

Ao final da experiência, pense em como você pode reforçar as conexões que o grupo fez e deixar os hóspedes com uma impressão duradoura do tempo que passaram juntos. Esta é uma boa oportunidade para expressar seus agradecimentos e lembrar os hóspedes da importância dos comentários deles para o sucesso da sua empresa.

Peça o feedback pessoalmente : nossa equipe de pesquisa recomenda perguntar: “Se você tivesse que encurtar a experiência, qual parte você retiraria e qual parte você manteria definitivamente?”

Ao final da experiência, na qual ensina a preparar uma salsa típica na Cidade do México, Natalia sugere que seus hóspedes façam um passeio até um museu exclusivo nas proximidades. Ela descreve os pontos de referência que eles encontrarão ao longo do caminho, indicando o contexto local e contando a história de cada um deles. Isso demonstra seu acesso privilegiado e ajuda os hóspedes a solidificarem suas novas conexões por meio de uma segunda atividade compartilhada. Aprenda a cozinhar salsas mexicanas

Estágio 5: depois

Após a conclusão da experiência, os hóspedes têm 30 dias para escrever uma avaliação. Em um mundo ideal, eles correriam para o computador mais próximo e nos contariam como se divertiram, mas às vezes os hóspedes precisam de um pequeno incentivo. Enviamos vários lembretes, mas você também pode reforçar a importância de um comentário com uma mensagem complementar um ou dois dias depois.

Inspire uma nostalgia instantânea : relembre um momento favorito e compartilhe algumas fotos, incluindo aquela foto épica do grupo que você tirou durante a experiência.

Lembre-os de comentar : seja franco sobre o quanto esse comentário pode significar para sua empresa. Se eles tiveram uma experiência positiva, vão querer ajudá-lo de todas as maneiras possíveis!

Explore os 5 estágios da sua própria experiência usando essas planilhas.