参与者预订体验的原因有各种各样，比如为庆祝某个时刻、为学习新事物，或者为晚上外出娱乐休闲。虽然我们很难列出参与者预订体验的所有可能原因，但我们总结出三大主要标准，可确保参与者从任何体验中都能获得最大收获：专业知识、内行视角和建立关系。

这些听起来应该不算陌生。我们会审核新体验，确保符合所有三项标准。参与者参加体验后，会在撰写评价时提供对每项标准的反馈。这些反馈将反映到您的体验达人控制面板中。

那么，您可以如何确保您或您的合作达人能够满足这些期望，并在整个体验过程中促成参与者给出好评呢？不妨试着将参与者的体验分为五个阶段。

第一阶段：体验开始之前

参与者为选择合适的体验投入了大量时间和精力，您可以向参与者发送一条欢迎消息，让他们感觉自己的选择没错并对体验充满期待。这是展现您在举办体验方面的专业性以及开启积极互动的好机会。

设定预期 ： 提供关于停车和交通出行的详细信息，并列出参与者应该携带的物品

了解参与者 ：他们是要庆祝某个特殊时刻吗？他们是否对什么过敏？

额外惊喜 ：体验开始前一两天再次发送消息，向参与者提供天气预报、集合地点，以及其他补充注意事项或重要信息。

第二阶段：互相介绍

您和参与者通常是第一次见面。想让体验有个好的开始，首先可以分享您自己的故事，建立您的可信度，展现您对体验的热情。您可以借此机会说明基本要求，并提醒参与者接下来的安排（卫生间在哪里、他们会坐着或活动多久）。

从暖场活动开始 ：暖场活动是促成您 与 全体参与者建立联系的好方法！您可以让参与者进行问答活动或名字游戏来认识彼此。秉持开放的态度、展现自己的弱点有助于鼓励参与者也这样做。

Natasha在旧金山开展自然冥想体验。每次体验的开头，她都会讲述她对大自然初次爱的记忆，通过秉持开放态度、展现自己的弱点来树立她热情、可信的形象。然后，她会进行一个暖场活动，让参与者在活动中介绍自己的名字，分享自己对大自然的初次记忆，提高他们的参与积极性。海岸迷你自然静修体验

第三阶段：活动

您可以在这个阶段真正突出您为参与者带来的独特视角！不妨重点讲述每个地点或活动在文化上的特殊之处，以及对于您个人的独特意义。通过故事展现您的热情，说明您的观点。

鼓励所有参与者参与 ：亲身体验远比被动观看更具吸引力。

营 造一个「惊艳」时刻 ：可以考虑在参与者面前慢慢揭幕壮观的景色或从烤箱中取出一批美食，这是拍摄集体照庆祝他们的成果、加深参与者联系的好时机。

额外惊喜 ：加入「惊喜和愉悦」元素，能让参与者感受到真正的关怀。可以在阳光猛烈时提供防晒霜，或让他们品尝您最喜爱的当地小吃。

第四阶段：总结

在体验的最后，思考如何在现有基础上加深参与者之间的联系，让参与者对体验时光留下持久深刻的印象。借此机会向参与者表达感谢，并提醒他们撰写评价对您成功发展业务十分重要。

逐个询问反馈 ：我们的调研团队建议询问：「如果您不得不缩短体验，您会选择去掉哪一部分，又一定会保留哪一部分？」

墨西哥城，Natalia在她的莎莎酱制作体验结束时，建议参与者步行前往附近一家独特的博物馆参观。她描述了参与者沿途将看到的地标，并介绍了每处地标在当地的背景和历史。这种做法不仅展现了她的内行视角，还能通过第二轮分享活动巩固他们之间新建立起的关系。学习制作墨西哥莎莎酱

第五阶段：体验结束之后

参与者有30天时间撰写评价，表达他们对体验的总体感受。理想情况下，他们会很快上线，表达他们玩得很开心，但有时参与者需要一点推动力。我们会向他们发送很多提醒，但您也可以在体验结束的一、两天后通过跟进消息来强调评价的重要性。

让参与者立即开始回味 ：尝试与他们重温最难忘的时刻，分享一些照片，包括您在体验期间拍摄的极具纪念意义的集体照。

提醒参与者撰写评价 ：坦诚告知参与者他们的评价对您的业务发展有多重要。如果参与者收获了一次积极的体验，想必他们不会吝啬为您提供力所能及的支持！

借助这些行动指南，为您自己的体验精心打磨这五个阶段。