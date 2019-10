We willen een wereld scheppen waarin iedereen zich thuisvoelt. Daarom is het nu mogelijk om toegankelijkheidsvoorzieningen toe te voegen aan je ervaring. Met deze tips, die we samenstelden samen met onze non-profitpartners, kun je de instellingen van jouw ervaring bijwerken. Gasten zien deze updates niet direct, maar kunnen in de toekomst zoeken op deze voorzieningen om te bepalen of jouw ervaring goed bij ze past.

Toegankelijkheidsvoorzieningen zijn er in drie categorieën: omgevingsvoorzieningen, communicatievoorzieningen en overige voorzieningen. Je moet een omschrijving toevoegen aan de voorziening die je selecteert en uitleggen hoe deze van toepassing is op jouw ervaring.

Omgevingsvoorzieningen

Deze voorzieningen hebben betrekking tot de locatie(s) waar je ervaring plaatsvindt.

Toegankelijk toilet

Geef aan of er een toilet is zonder opstapje en met voldoende draairuimte voor een rolstoel. Vermeld ook eventuele aanvullende voorzieningen, zoals handgrepen bij het toilet, een noodkoord en afgedekte leidingen die brandwonden voorkomen.

Geef aan of er een toilet is zonder opstapje en met voldoende draairuimte voor een rolstoel. Vermeld ook eventuele aanvullende voorzieningen, zoals handgrepen bij het toilet, een noodkoord en afgedekte leidingen die brandwonden voorkomen. Parkeerplaats voor gehandicapten

Vermeld hoeveel gehandicaptenparkeerplaatsen (van ten minste 2,5 meter breed) er beschikbaar zijn en hoe ver deze verwijderd zijn van het ontmoetingspunt van je ervaring. Is er sprake van een pendeldienst of openbaar vervoer? Laat gasten dan weten of deze toegankelijk zijn.

Vermeld hoeveel gehandicaptenparkeerplaatsen (van ten minste 2,5 meter breed) er beschikbaar zijn en hoe ver deze verwijderd zijn van het ontmoetingspunt van je ervaring. Is er sprake van een pendeldienst of openbaar vervoer? Laat gasten dan weten of deze toegankelijk zijn. Voornamelijk vlak of geëgaliseerd terrein

Beoordeel de faciliteiten en paden van de locatie waar je ervaring plaatsvindt. Om deze voorziening toe te kunnen voegen, moeten deuropeningen en gangen ten minste 82 cm breed zijn en een stevig, slipvrij oppervlak hebben zonder traptreden en met (bijna) geen helling.

Beoordeel de faciliteiten en paden van de locatie waar je ervaring plaatsvindt. Om deze voorziening toe te kunnen voegen, moeten deuropeningen en gangen ten minste 82 cm breed zijn en een stevig, slipvrij oppervlak hebben zonder traptreden en met (bijna) geen helling. Geen trap of opstapje

Vindt je ervaring plaats op meerdere locaties, let dan op eventuele opstapjes of trappen onderweg en zorg dat deze gegevens op je pagina staan. Laat je gasten weten of je vooraf meer informatie nodig hebt over hun behoeften, of als er liften zijn met beperkingen qua gewicht of omvang.

Vindt je ervaring plaats op meerdere locaties, let dan op eventuele opstapjes of trappen onderweg en zorg dat deze gegevens op je pagina staan. Laat je gasten weten of je vooraf meer informatie nodig hebt over hun behoeften, of als er liften zijn met beperkingen qua gewicht of omvang. Brede ingang

Je kunt deze voorziening toevoegen als de ingangen en gangen traploos en ten minste 82 cm breed zijn, en dus toegankelijk zijn per rolstoel.

Communicatievoorzieningen

Deze voorzieningen hebben betrekking tot de communicatiemogelijkheden die je aan kunt bieden tijdens je ervaring.

Assistieve technologie

Laat gasten weten welke technologieën er beschikbaar zijn, zoals hoortoestellen of geluidssystemen voor dove of slechthorende gasten.

Laat gasten weten welke technologieën er beschikbaar zijn, zoals hoortoestellen of geluidssystemen voor dove of slechthorende gasten. Audio-informatie of verbale communicatie

Laat gasten die blind of slechtziend zijn weten of er verbale communicatie, braille of audio-informatie beschikbaar is.

Laat gasten die blind of slechtziend zijn weten of er verbale communicatie, braille of audio-informatie beschikbaar is. Doofbewustzijn

Vermeld alle voorzieningen of communicatiemiddelen (zoals duidelijk spreken, het minimaliseren van achtergrondgeluid, goede verlichting voor liplezen) waardoor je met dove of slechthorende gasten kunt communiceren.

Vermeld alle voorzieningen of communicatiemiddelen Gebarentaal

Geef aan in hoeverre gebarentaal beschikbaar is voor gasten, op welk niveau er gebarentaal beschikbaar is en in welke talen (Amerikaans, Brits, etc.) er gebarentaal wordt aangeboden.

Geef aan in hoeverre gebarentaal beschikbaar is voor gasten, op welk niveau er gebarentaal beschikbaar is en in welke talen (Amerikaans, Brits, etc.) er gebarentaal wordt aangeboden. Zichtbare borden

Is schriftelijke informatie beschikbaar in grote letters of in braille? Door vooraf gemakkelijk te lezen en duidelijke informatie te bieden, weten gasten wat ze te wachten staat.

Overige voorzieningen

Dit zijn alle andere toegankelijkheidsvoorzieningen die relevant kunnen zijn voor je ervaring.

Adaptieve apparatuur

Laat gasten weten of je aangepaste of gespecialiseerde apparatuur aanbiedt, zoals tennisrolstoelen, takels of tilliften die volledige deelname mogelijk maken.

Laat gasten weten of je aangepaste of gespecialiseerde apparatuur aanbiedt, zoals tennisrolstoelen, takels of tilliften die volledige deelname mogelijk maken. Pauzemomenten

Door regelmatig pauzes in te lassen op locaties met zitplaatsen kunnen gasten met een beperking verwerken wat er is gebeurd en even rust pakken..

Door regelmatig pauzes in te lassen op locaties met zitplaatsen kunnen gasten met een beperking verwerken wat er is gebeurd en even rust pakken.. Speciale begeleider voor mensen met een visuele beperking

Laat je gasten weten hoe ze een begeleider kunnen regelen die een blinde of slechtziende gast of groep kan helpen met navigeren.

Laat je gasten weten hoe ze een begeleider kunnen regelen die een blinde of slechtziende gast of groep kan helpen met navigeren. Weinig tot geen wachttijd

Geef aan wanneer er mogelijk eventjes gewacht moet worden in een rij. Houd je waar mogelijk aan het geplande schema om stress of angst te voorkomen voor gasten die gewend zijn aan hun eigen routines.

Geef aan wanneer er mogelijk eventjes gewacht moet worden in een rij. Houd je waar mogelijk aan het geplande schema om stress of angst te voorkomen voor gasten die gewend zijn aan hun eigen routines. Rustige ruimte waar gasten zich terug kunnen trekken

Sommige gasten hebben mogelijk een zwak verlichte en rustige ruimte nodig om bij te komen van situaties die ze te stimulerend of overweldigend vinden. Vertel meer over deze ruimte en in welke stadia van de ervaring deze beschikbaar is.

Sommige gasten hebben mogelijk een zwak verlichte en rustige ruimte nodig om bij te komen van situaties die ze te stimulerend of overweldigend vinden. Vertel meer over deze ruimte en in welke stadia van de ervaring deze beschikbaar is. Koelkast

Laat gasten weten of er een gemakkelijk toegankelijke koelkast aanwezig is. Dit kan nuttig zijn voor gasten met speciale diëten of medicijnen die bij lage temperaturen moeten worden bewaard.

Door toegankelijkheidsvoorzieningen toe te voegen aan je ervaringspagina, je flexibel op te stellen en potentiële gasten aan te moedigen om je een bericht te sturen als ze zich zorgen maken over de toegankelijkheid, laat je gasten weten wat ze kunnen verwachten en zorg je ervoor dat ze zich welkom voelen.